Nota del editor: Esta historia contiene imágenes gráficas. Se recomienda la discreción del espectador.

Ashdod, Jerusalén y la ciudad de Gaza (CNN) — El ejército israelí golpeó Gaza con ataques aéreos el lunes, diciendo que tenía como objetivo los hogares y la infraestructura del grupo combatiente palestino Hamas, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió «continuar atacando a los objetivos del terrorismo».

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que 212 personas habían muerto y otras 1.400 resultaron heridas desde que estalló la violencia la semana pasada, en lo que se ha convertido en la confrontación israelí-palestina más grave en años. Sesenta y un niños y 36 mujeres se encuentran entre los muertos, dijo el ministerio.

Mientras tanto, el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas desde Gaza ha matado al menos a 10 personas en Israel, incluidos dos niños, desde el inicio del estallido, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El lunes, un nuevo aluvión de cohetes desde Gaza volvió a hacer sonar las sirenas y envió a los israelíes a huir a los refugios antiaéreos en Ashdod, Ashkelon y Beer Sheva. Al menos un edificio residencial en Ashdod fue alcanzado, dijeron las FDI. Tres personas resultaron levemente heridas, según la Cruz Roja israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron el domingo fotos que pretenden mostrar las instalaciones de cohetes de Hamas y las entradas de los túneles colocadas muy cerca de la infraestructura civil como hospitales y escuelas. Las FDI dijeron que «Hamas coloca deliberada y sistemáticamente objetivos militares entre la población civil, exponiendo a sus ciudadanos al peligro».

Una clínica de salud golpeada

Docenas de aviones israelíes bombardearon más de 14 kilómetros del sistema de túneles de Hamas en Gaza durante la noche y atacaron 14 residencias el lunes que, según el ejército israelí, pertenecían a comandantes de Hamas..

Las autoridades de Hamas y un video desde el suelo mostraron una clínica de salud en la ciudad de Gaza dañada por un ataque aéreo israelí contra un objetivo cercano, con las ventanas reventadas. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que la clínica era uno de sus principales centros de pruebas de coronavirus.

Al menos dos pisos del edificio cercano que fue atacado fueron destruidos, según un periodista de CNN en el lugar. La Media Luna Roja de Qatar informó sobre daños en su oficina dentro del edificio.

El ministerio advirtió el lunes que los ataques israelíes contra viviendas, instalaciones médicas e infraestructura habían creado las condiciones para una «próxima ola» de casos de covid-19, y que quienes huyeran a los refugios estarían «expuestos a la propagación de enfermedades infecciosas, especialmente el peligro de propagación del coronavirus».

Netanyhau se reunió con líderes de las FDI y los servicios de seguridad del país y dijo en una declaración en video que las FDI estaban «bien». «Hoy (las FDI) han eliminado a otro comandante de alto rango de la Jihad Islámica, hemos atacado a la unidad naval de Hamas y continuamos atacando al medio subterráneo, el ‘metro’ de Hamas, y hay otros objetivos».

El Ministerio de la Autoridad Palestina de Salud en la Ribera Occidental condenó el ataque al sistema de túneles y dijo que su oficina administrativa local también resultó dañada. No estaba claro de inmediato si hubo víctimas en el ataque, ni a qué apuntaban las FDI.

El ejército de Israel dijo anteriormente que había alcanzado más objetivos en Gaza la semana pasada que en todo 2020.

El general de brigada Hidai Zilberman, portavoz de las FDI, dijo al canal 13 de noticias israelí que las FDI creen que han destruido el 80-90% de la capacidad de fabricación de cohetes en Gaza. «Esto incluye a los ingenieros y desarrolladores también», dijo.

Se han disparado alrededor de 3.150 cohetes desde Gaza contra territorio israelí desde el lunes pasado, aunque el ejército israelí dijo que muchos se habían quedado cortos o Een interceptados por el sistema de defensa aérea Domo de Hierro.

Se hace más fuerte el llamado a una tregua

Según la ONU, el conflicto ha dejado a más de 2.500 palestinos sin hogar y más de 38.000 son desplazados internos.

Muchos se están refugiando en 16 escuelas administradas por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, en una declaración grabada.

«Continuamos involucrando activamente a todas las partes hacia un cese inmediato del fuego entre israelíes y palestinos», dijo.

Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el domingo, Guterres pidió la paz para que no estallara una «crisis de seguridad y humanitaria incontenible» que «fomentaría aún más el extremismo» en Israel, los territorios palestinos y la región en general.

Estados Unidos ha seguido impidiendo que el Consejo de Seguridad de la ONU haga una declaración sobre el conflicto. Pero el presidente Joe Biden expresó su apoyo a un alto el fuego el lunes durante una llamada telefónica con Netanyahu el lunes. El presidente de Estados Unidos «expresó su apoyo a un alto el fuego y discutió el compromiso de Estados Unidos con Egipto y otros socios con ese fin», se lee en una descripción de la llamada de la Casa Blanca.

El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo cinco llamadas con los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Francia, Qatar, Egipto y Pakistán durante un vuelo a Copenhague.

Los esfuerzos de Egipto y Qatar para negociar una tregua se han estancado en dos puntos principales, dijo a CNN el domingo un líder de Hamas con conocimiento directo de los esfuerzos de meditación.

Un obstáculo es la insistencia de Israel de que Hamas debe iniciar el alto el fuego, al menos tres horas antes que Israel, momento en el que Israel lo seguiría. Hamas rechazó rotundamente esta propuesta, dijo el líder de Hamas.

El otro obstáculo es la insistencia de Hamas de que cualquier alto el fuego debe incluir el fin de las «provocaciones» de Israel en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén y una resolución de la amenaza de desalojo de Sheikh Jarrah, dijo la fuente de Hamas.

Demolición de oficinas de medios extranjeros

Israel también se encontró a la defensiva durante el fin de semana después de que arrasó un edificio en Gaza que contenía oficinas para los medios de comunicación internacionales Al Jazeera y Associated Press. El ejército israelí dijo que el edificio contenía activos de inteligencia militar de Hamas, una afirmación que Hamas ha negado.

Un alto funcionario de las FDI también defendió el ataque en una sesión informativa de antecedentes para los periodistas. Cuando se le preguntó por qué las fuerzas israelíes no llevaron a cabo un ataque más selectivo en una parte del edificio, en lugar de demolerlo todo, el funcionario argumentó que tales «golpes quirúrgicos» pondrían en riesgo a más civiles.

«Negamos absolutamente las afirmaciones de la ocupación israelí de que Hamas tenía oficinas en el edificio Al Jalaa», dijo Fawzi Barhoum, portavoz de Hamas, en un comunicado.

«Hacemos hincapié en que se trata de afirmaciones falsas y un intento de justificar el delito de apuntar a una instalación civil que incluía oficinas de medios para canales internacionales como Al Jazeera y American Associated Press, además de apartamentos residenciales», agregó.

Israel dice que ha compartido información con Estados Unidos que justifica su ataque aéreo contra un rascacielos de Gaza que albergaba las oficinas de Associated Press y otros medios de comunicación. Pero qué funcionarios estadounidenses han visto esa evidencia, y si la encuentran creíble, seguía siendo una pregunta abierta el lunes.

Blinken dice que no lo había visto. El Consejo de Seguridad Nacional no hizo comentarios, sino que se refirió a los canales de inteligencia. Y la Casa Blanca dijo que no podía proporcionar ninguna indicación de si se había recibido la inteligencia.

Reporteros sin Fronteras (RSF), una ONG que trabaja para proteger a periodistas de todo el mundo, dijo en un comunicado que pedía a la Corte Penal Internacional que investigara.

El secretario general de RSF, Christophe Deloire, dijo en un comunicado en el sitio web del grupo que «atacar deliberadamente a los medios de comunicación constituye un crimen de guerra» y que los ataques israelíes «obstruyen la cobertura de los medios de un conflicto que afecta directamente a la población civil».

Rashard Rose contribuyó a este informe desde Washington.