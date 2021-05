(CNN)– El exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, testificó que el Ministerio de Salud impulsó la implementación de la hidroxicloroquina, medicina contra la malaria, como tratamiento contra el covid-19, a pesar de la falta de evidencia, con lo que le resta responsabilidad al presidente Jair Bolsonaro. El testimonio de Araujo se produjo como parte de una investigación parlamentaria sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno este martes.

El exfuncionario dijo que la cancillería buscó abastecerse de hidroxicloroquina para Brasil en India y Estados Unidos el año pasado, con la participación de Bolsonaro: «No fue exactamente un pedido para implementar esta demanda del Ministerio de Salud, pero el presidente, en un momento dado, pidió a la Cancillería que hiciera una llamada al primer ministro [de India]», dijo Araujo.

Por otro lado, el exfuncionario afirmó que no utilizaron la política exterior para intentar garantizar el suministro de vacunas contra el covid-19, cuya escasez impide el avance del programa de inmunización de Brasil: «Nunca recibí orientación [del presidente] para acelerar los contactos con los proveedores de vacunas», dijo Araujo.

Araujo fue titular de la diplomacia de Brasil entre 2019 y marzo de 2021, cuando fue presionado por el Congreso para que dejara el cargo después de que criticara al embajador de China en Brasil y a China, el principal socio comercial del país.

En su testimonio, el excanciller también dijo que no hubo ninguna confrontación con China y que la expresión «comunavirus», utilizada por él en un artículo, no era ofensiva. «Nunca he promovido ninguna fricción con China, ni antes ni durante la pandemia», dijo cuando se le preguntó si su supuesta gestión de confrontación con el país asiático había obstaculizado la adquisición de vacunas.

La gestión de la pandemia por parte del gobierno de Brasil está siendo examinada por el Senado del país al mismo tiempo que el país se enfrenta a la escasez de envíos de los ingredientes activos utilizados en la vacuna contra el covid-19 desde China.

En la audiencia, la senadora Katia Abreu criticó fuertemente el liderazgo de Araujo como una «brújula» que guió a la nación «al caos». «»Eres un negacionista compulsivo, omisivo. Fuiste una brújula que nos llevó al caos, a un iceberg, a un naufragio, una brújula que nos llevó al hundimiento de la política internacional, de la política exterior de Brasil», dijo Abreu.

El testimonio de Araujo pone más presión sobre el exministro de salud Eduardo Pazuello, quien declarará en una esperada audiencia este jueves.

Los legisladores llevan a cabo esta investigación para encontrar los motivos del elevado número de muertes por covid-19 de Brasil y por qué el país no ha sido capaz de contener la pandemia, que se ha llevado la vida de más de 439.000 brasileños.