Video muestra agresiones de policías a un hombre negro

(CNN) — Después del fatal encuentro de Ronald Greene en 2019 con la Policía Estatal de Louisiana, miembros de su familia dijeron que la policía les dijo que había muerto en un accidente automovilístico.

Un informe de investigación preliminar dijo más tarde que Greene en realidad murió después de resistirse y luchar con la policía después de que la persecución terminó en un accidente.

Ahora, más de dos años después, el video de cámara corporal obtenido por Associated Press muestra lo que le sucedió a Greene después del accidente en una carretera oscura en las afueras de la ciudad de Monroe, en el norte de Louisiana, el 10 de mayo de 2019.

En tres breves videoclips publicados por la agencia de noticias, se puede escuchar a Greene disculpándose con los agentes esa noche, diciendo que estaba asustado y suplicando su misericordia.

Se abre la puerta del auto de Greene. Se dispara un Taser.

«Está bien, está bien», se oye decir a Greene. «Lo siento. Tengo miedo. Agente, tengo miedo. Soy su hermano. Tengo miedo».

Momentos antes, un policía se acercó al auto de Greene, su arma desenfundada: «Déjame ver tus p*tas manos h*jo de p*ta».

Después de ser golpeado, se puede escuchar a Greene gimiendo mientras aún está en el suelo y un agente le pone las esposas, mientras que otro policía lo patea varias veces. Se puede escuchar a un policía diciendo: «Tengo sangre por todas partes, espero que este tipo no tenga el p*to SIDA», mientras Greene continúa gimiendo. En un momento, un agente arrastra a Greene.

The Associated Press informa que Greene se queda acostado boca abajo gimiendo durante más de nueve minutos mientras los agentes usaban toallitas desinfectantes para limpiarse la sangre de las manos y la cara. Esto no está en ninguno de los segmentos de video que AP ha publicado en línea.

La publicación de los clips se produce mientras la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. investiga la muerte, junto con la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Oeste de Louisiana y el FBI.

En un comunicado, la Policía Estatal de Louisiana dijo que no dio a conocer el video y que no fue autorizado ni obtenido por fuentes oficiales. El departamento de Policía dijo que las agencias investigadoras le habían ordenado que no divulgara ninguna evidencia o más información sobre el caso.

CNN se ha comunicado con los abogados de los policías para que comenten sobre el video.

La AP publicó tres clips, con un total de poco más de dos minutos de duración, del video que dijo que tenía 46 minutos de duración. CNN no ha obtenido el video original y no sabe qué más se puede ver en las partes inéditas del video.

El informe inicial del accidente de la policía estatal no mencionó a los policías usando la fuerza o arrestando a Greene.

El informe de la Policía de Louisiana dice que dos policías persiguieron a un vehículo conducido por Greene luego de un intento de detener a Greene por una infracción de tránsito no especificada y la persecución terminó cuando Greene chocó su vehículo.

En mayo de 2020, la hija de Greene presentó una demanda federal por homicidio culposo contra siete agentes de la ley que dice que fue «brutalizado por la policía estatal de Louisiana y los agentes adjuntos de Union Parish, lo que causó su muerte». La demanda alega que los agentes «usaron fuerza letal» contra él.

La primera mención de una lucha se produjo cuando la División de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal de Luisiana investigó la muerte bajo custodia.

«Greene fue detenido después de resistirse al arresto y luchar con los policías», dice el informe. «Poco tiempo después, Greene dejó de responder y el Servicio Médico Pafford lo trasladó al Centro Médico Glenwood».

Murió camino al hospital, dice el informe.

La policía le dijo a la familia de Greene que había muerto en un accidente automovilístico, según la demanda. Un agente le dijo a la madre de Greene que murió inmediatamente después de chocar contra un árbol, según la demanda.

La madre de Greene, Mona Hardin, le dijo a CNN el jueves que dos agentes de investigación le dijeron a la familia poco después de la muerte que Greene se estrelló contra un árbol durante una persecución. Pero, dijo, no dijeron por qué la policía perseguía a Greene.

Hardin dijo que trató de obtener una aclaración de la policía durante meses, pero no obtuvo respuesta.

La demanda dijo que un informe inicial del Glenwood Medical Center enumeró la causa principal de la muerte de Greene como un paro cardíaco. También le diagnosticaron una «lesión en la cabeza no especificada», según la demanda.

Dos agentes involucrados en el incidente fueron reprendidos por sus acciones esa noche hace dos años, incluyendo no seguir los procedimientos para cámaras corporales.

AP informó el año pasado que la forense de Union Parish, Renee Smith, dijo que la muerte de Greene se consideró accidental y se atribuyó a un paro cardíaco.

Un agente está en licencia administrativa en relación con un incidente separado. Otro policía recibió una suspensión de 50 horas, según un portavoz de LSP.

Un tercer agente, a quien se escuchó en una grabación de audio el año pasado que describía golpear a «la p*ta mi*rda» a Greene, murió en un accidente de un solo vehículo en septiembre.