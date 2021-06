Es el mes del orgullo LGBTQ. Esto es lo que necesitas saber

Biden reconoce el mes del orgullo LGBTQ y es tendencia 0:58

(CNN) — Junio es el Mes del Orgullo, cuando las comunidades LGBT del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas.

Las reuniones que se realizan alrededor del Orgullo LGBT tienen sus raíces en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.

Los organizadores originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales. La mayoría de los eventos del Orgullo tienen lugar cada año en el mes de junio, aunque algunas ciudades realizan sus celebraciones en otras épocas del año.

La mayoría de los eventos del Orgullo LGBT de 2020 se cancelaron debido a la pandemia. Sin embargo, los desfiles y otras celebraciones regresarán este mes a Nueva York, París y muchas otras ciudades.

1 de 10 | Mes del orgullo LGBT: Así se celebrará en varios países | La mayoría de los eventos del Orgullo LGBT de 2020 se cancelaron debido a la pandemia de covid-19. Sin embargo, los desfiles y otras celebraciones regresarán este año a varias ciudades del mundo de manera física y virtual. En esta imagen, un venezolano participa en el desfile anual del orgullo gay del Día de Christopher Street en Berlín el 22 de julio de 2017. (Crédito: JOHN MACDOUGALL/AFP vía Getty Images) → 2 de 10 | Ciudad de México: Ante la actual pandemia de covid-19 la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México se realizará el sábado 26 de junio en un formato virtual. (Crédito: Pedro Mera/Getty Images) 3 de 10 | Lima: Debido a la pandemia de covid-19 la Marcha del orgullo de Lima, Perú se celebrará de forma virtual el 26 de junio a partir de las 4:00 pm hora local. (Crédito: GERALDO CASO/AFP via Getty Images) 4 de 10 | Bogotá: En la capital colombiana se realizarán al menos dos marchas como parte de las celebraciones del mes del Orgullo LGBTI. La primera se realizará el domingo 13 de junio a las 09:00 a.m. (hora local) y la segunda marcha se realizará el 4 de julio a las 2:00 p.m. (hora local). (Crédito: GUILLERMO LEGARIA/AFP vía Getty Images) 5 de 10 | Medellín: La marcha en la ciudad colombiana se realizará de forma presencial el 4 de julio. (Crédito: JOAQUIN SARMIENTO/AFP vía Getty Images) 6 de 10 | Madrid: El sábado 3 de julio se celebrará físicamente la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid "de manera segura y responsable, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que aún nos encontramos". (Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP vía Getty Images) 7 de 10 | San Francisco: En lugar de su famosa marcha, la ciudad de San Francisco en Estados Unidos realizará una serie de eventos "limitados en persona mientras se adhiere estrictamente a los protocolos de seguridad actuales". Estos eventos se realizarán a lo largo del mes de junio. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images) 8 de 10 | Nueva York: En la Gran Manzana se realizará una marcha virtual el 27 de junio, junto con una serie de eventos a lo largo del mes. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 9 de 10 | Los Ángeles: Al igual que otras ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles contará con una variedad de eventos virtuales a lo largo del mes de junio, pero la marcha física no se llevará a cabo porque "no había forma de saber con tanta anticipación si las restricciones a las reuniones masivas se levantarían en junio". (Crédito: AGUSTIN PAULLIER/AFP vía Getty Images) 10 de 10 | Miami: Del 10 al 19 de septiembre se llevará a cabo el Miami Beach Pride, un festival y marcha del Orgullo que normalmente se realiza en abril. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

¿Quién lo celebra?

Los eventos del Orgullo LGBT están dirigidos a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen.

LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. El término a veces se extiende a LGBTQ, o incluso LGBTQIA, para incluir grupos queer, intersexuales y asexuales. Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual.

Estos términos también pueden incluir personas de género fluido, o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación.

¿Cómo se originó?

En las primeras horas del 28 de junio de 1969, la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village en Nueva York, y comenzó a sacar a los clientes al exterior.

Las tensiones aumentaron rápidamente cuando los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales. La comunidad gay de Nueva York, harta tras sufrir acoso por años por parte de las autoridades, estalló en disturbios en los vecindarios que se prolongaron durante tres días.

El levantamiento se convirtió en un catalizador para un movimiento emergente que luchaba por los derechos de los homosexuales cuando se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay, siguiendo el modelo del movimiento por los derechos civiles y el movimiento por los derechos de las mujeres. Los miembros realizaron protestas, se reunieron con líderes políticos e interrumpieron reuniones públicas para responsabilizar a esos líderes. Un año después de los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país.

En 2016, el área alrededor del Stonewall Inn, que sigue siendo un popular local nocturno, fue designado monumento nacional.

¿De dónde viene el nombre Orgullo (Pride, en inglés)?

Se le atribuye a Brenda Howard, una activista bisexual de Nueva York apodada la «Madre del Orgullo», quien organizó el primer desfile del Orgullo para conmemorar el primer aniversario del levantamiento de Stonewall.

¿Cuál es el origen de la bandera del arcoíris?

En 1978, el supervisor de la ciudad de San Francisco, Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en Estados Unidos, encargó al artista y diseñador Gilbert Baker que hiciera una bandera para las próximas celebraciones del Orgullo en la ciudad. Baker, un destacado activista por los derechos de los homosexuales, hizo un guiño a las franjas de la bandera estadounidense, pero se inspiró en el arcoíris para reflejar los muchos grupos dentro de la comunidad gay.

Un subconjunto de banderas representa otras sexualidades en el espectro, como bisexual, pansexual y asexual.

¿Puedo participar en los eventos del Orgullo si no soy LGBT?

Sí. Los eventos del Orgullo dan la bienvenida a aliados de fuera de la comunidad LGBT. Son oportunidades para mostrar apoyo, observar, escuchar y educarse.