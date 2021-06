Foto de archivo. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, habla en una conferencia de prensa en el aeropuerto Internacional de Quito en medio de la pandemia por coronavirus, en junio de 2020. (Crédito: RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — La Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito aprobó este jueves la moción de remover al alcalde de la ciudad, Jorge Yunda. Con 14 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, fue removido de su cargo debido a un pedido de destitución del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, que argumentó que el funcionario incumplió sus funciones desde 2019, cuando inició su administración. Según los interpelantes, se habría negado a rendir cuentas sobre su gestión presupuestaria.

Este miércoles el Concejo comenzó a sesionar desde muy temprano para analizar dos pedidos de destitución. El primero fue retirado durante la mañana, mientras que el segundo es el que efectivamente progresó hasta llegar a una votación que duró varias horas debido a que los concejales se tomaron el tiempo parar argumentar uno a uno su voto.

Tras conocerse el resultado, Yunda dijo en Twitter: “En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado”.

El alcalde aún puede apelar esta decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral, que deberá resolver si procede o no la decisión de los 14 concejales que apoyaron su destitución.

Por otro lado, la Fiscalía General de Ecuador lo investiga desde inicios de este año por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas de covid-19 en 2020.

Yunda, quien por ese caso porta un dispositivo electrónico de vigilancia por disposición judicial, está a la espera de la conformación del tribunal del juicio que continúe la etapa de juzgamiento dentro del proceso.

La Fiscalía asegura que el municipio adquirió pruebas PCR con menos porcentaje de detección del virus, incumpliendo con especificaciones técnicas que habrían sido de conocimiento de Yunda y otros funcionarios, “constituyendo una lotería en los resultados”. Él por su parte afirmó que no había cometido “ningún ilícito” en toda su vida.