(CNN) — Como especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, la doctora Amy Edwards ha respondido a muchas preguntas de padres preocupados durante la pandemia.A medida que desciende el número de casos, entre los niños, los casos de covid-19 han descendido a niveles que no se registraban desde octubre, la pregunta que más escucha es: ¿es necesario vacunar a los niños más pequeños contra el covid-19 cuando la vacuna esté disponible?

Su respuesta es sí.

Los expertos afirman que la vacunación de los menores es una parte integral de la protección de la comunidad en general contra el covid-19, y aunque la enfermedad grave entre los niños es poco frecuente, ellos también necesitan protección. Un estudio de los CDC publicado el viernes detalla los «preocupantes» datos recientes en torno a las hospitalizaciones por covid-19 entre adolescentes, e insta a seguir aplicando medidas de prevención.

«La verdad es que los menores no tendrían que vacunarse si todos los adultos lo hicieran», dijo Edwards, que es el director médico asociado de Control de Infecciones Pediátricas en el Hospital UH Rainbow Babies and Children’s de Cleveland.

«Creo que entonces habría tan poca propagación en la comunidad que no sería un problema. Sin embargo, sabemos que una gran parte de los adultos no se van a vacunar, y eso deja a algunos niños vulnerables, y por eso necesitan la vacuna».

Actualmente existen 12 estados en los que al menos el 70% de los adultos tienen al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19. No está claro si Estados Unidos alcanzará la inmunidad de rebaño ni cuándo lo hará, pero los médicos afirman que los niños, y no solo los adultos, tendrán que desempeñar un papel para lograrlo.

«Realmente necesitamos añadir otro grupo de niños que se vacunen para llegar a ese umbral y alcanzar la inmunidad de rebaño», dijo la doctora Claire Boogaard, pediatra y directora médica del programa de la vacuna contra el covid-19 en el Children’s National.

Todo el mundo tiene derecho a hacer preguntas y «ser reflexivo sobre esto, especialmente cuando se trata de niños», dijo Boogaard.

«Soy madre de dos menores, de tres y seis años y, francamente, sabiendo lo devastadora que puede ser la enfermedad desde el punto de vista médico, y también lo disruptiva que puede ser socialmente para los niños, no puedo esperar a que mis hijos reciban la vacuna, siempre que se demuestre que es segura en su grupo de edad. Creo que les da la libertad que han estado esperando pacientemente».

Puede que no tengan que esperar mucho más

La Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU.(FDA, por sus siglas en inglés) ya ha autorizado la vacuna de Pfizer para personas de 12 años o más. Moderna y Pfizer han empezado a probar las vacunas en personas de 6 meses a 11 años y Johnson & Johnson está probando actualmente su vacuna de dosis única en personas de 12 a 17 años.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el jueves en el programa New Day de CNN que es cautelosamente optimista respecto a que algunas personas menores de 12 años podrán ser vacunadas para el Día de Acción de Gracias, y que los niños de todas las edades podrían ser elegibles para finales de año.

Más vacunas significan más vidas salvadas

Las primeras investigaciones han demostrado que la vacunación entre los adultos podría proteger indirectamente a las personas de un hogar. Un estudio aún no publicado realizado en mayo en Finlandia descubrió que la protección que las vacunas contra el covid-19 proporcionaban a los miembros no vacunados de un hogar no era tan eficaz como recibir una vacuna, pero era «sustancial». Un estudio en espera de publicación de Israel mostró resultados similares.

Los estudios muestran que la mayoría de los niños pequeños no parecen ser la fuente de infección de este nuevo coronavirus. Más bien, cuando los niños se enferman de covid-19, lo hacen normalmente después de haber estado expuestos a un adulto con el virus.

Aunque la pregunta sobre la importancia de las vacunas para los niños pequeños sigue siendo teórica, es importante responderla, dijo el doctor Sean O’Leary, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital Infantil de Colorado.

Le preguntan sobre el tema al menos dos veces al día, y señaló que él contesta a los padres que quiere que todo el mundo se vacune, independientemente de que disminuya el número de casos.

La vacunación es buena para los niños que cumplen los requisitos, es buena para la comunidad y, según él, las cifras están disminuyendo porque las vacunas funcionan.

«Cuantas más personas podamos vacunar, más vidas vamos a salvar», dijo O’Leary. «Eso incluye a los niños».

Las muertes infantiles por cualquier causa son raras, pero el covid-19 se encuentra ahora entre las principales, dijo O’Leary: «Si se puede prevenir una de esas causas de muerte con algo tan simple como una vacuna, obviamente es algo que se querrá hacer”.

Y hay razones prácticas para vacunar a los niños. Las guías actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) dicen que las personas expuestas al covid-19 que no estén vacunadas deben quedarse en casa y no ir al colegio o al campamento durante dos semanas.

Si están vacunados, los niños no necesitan estar en cuarentena.

El covid-19 puede ser grave en los niños

Es más probable que el covid-19 sea más grave en los adultos, pero los niños también pueden enfermar gravemente, y algunos han muerto.

Durante una sesión informativa sobre el covid-19 en la Casa Blanca este jueves, la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, señaló que en el mes anterior a la autorización de la vacuna de Pfizer para personas de hasta 12 años, la agencia observó «datos preocupantes» sobre adolescentes hospitalizados con covid-19 grave.

Los datos, publicados este viernes, muestran que, tras disminuir inicialmente a principios de 2021, las tasas de hospitalización de adolescentes por covid-19 aumentaron entre marzo y abril. El aumento puede haber estado relacionado con las variantes de coronavirus más transmisibles, un gran número de menores que regresaron a la escuela y otras actividades interiores y cambios en los comportamientos de prevención, escribieron los investigadores. El estudio analizó el periodo anterior a la autorización de la vacuna para personas de hasta 12 años en mayo.

«Más preocupante», dijo Walensky, fue el número de adolescentes ingresados en el hospital que requirieron tratamiento en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica: entre los 204 adolescentes hospitalizados principalmente por covid-19 del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, el 31,4% fue admitido en una unidad de cuidados intensivos y el 4,9% requirió ventilación mecánica invasiva. No hubo muertes asociadas, dijo el nuevo estudio.

«Los hallazgos de esta publicación, que demuestran el nivel de enfermedad grave, incluso entre los jóvenes y que son prevenibles, los que nos obligan a redoblar nuestra motivación para que nuestros adolescentes y adultos jóvenes se vacunen», dijo Walensky el jueves.

Aunque los casos en todo el país han disminuido en general, la pandemia aún no ha terminado.

«He visto a niños en la unidad de cuidados intensivos con respiradores durante un mes o más. ¿Saben lo perjudicial que es eso para sus pulmones? Es increíblemente perjudicial», dijo Edwards. También ha visto a niños en las clínicas de estancia hospitalaria prolongada por covid-19 de su hospital. «Tengo niños que no llegaron a terminar su año escolar, no porque no pudieran con la educación a distancia, sino porque no podían levantarse de la cama con esto. Es grave».

Boogaard dijo que cuando piensa en los niños y en la vacuna, piensa en todos los sacrificios que han hecho en el último año.

«Esencialmente, los niños han interrumpido toda su vida para proteger a los mayores en sus vidas y en sus comunidades y no ha sido fácil para ellos. Muchos lo han pasado mal», dijo Boogaard. «Es un poco desagradable que sean los últimos en tener la oportunidad de quitarse la mascarilla y comer dentro y cosas así”.

«Así que si vacunarse puede ayudarlos a sentirse más seguros y a volver a hacer las cosas que les gustan, yo diría que hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión y vacunarlos».