(CNN Español) — Cabras malvadas, calamares brillantes y adorables ajolotes son los protagonistas de la actualización de «Caves and Cliffs: Parte 1» de Minecraft que ya está disponible en todas las plataformas, incluyendo Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android y Windows 10; así como en una edición Java para Windows, macOS y Linux.

En octubre de 2020 Minecraft anunció el lanzamiento de la actualización de «Caves and Cliffs», misma que se realizará en dos partes. La primera disponible desde hoy, 8 de junio, y la segunda durante las festividades de final de año.

Según Minecraft esta actualización está enfocada en “algunos monstruos lindos y divertidos”, como los coloridos ajolotes. A continuación te contamos todo lo que sabemos del ajolote tanto dentro como fuera del universo de Minecraft.

Have your axolotl-scooping buckets at the ready: Caves & Cliffs: Part I releases tomorrow! pic.twitter.com/cuCEEMyrsR

— Minecraft (@Minecraft) June 7, 2021