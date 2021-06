Filtran datos de impuestos de Musk, Bezos y Zuckerberg 0:53

(CNN) — Esta es buena, eh. Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Warren Buffett y Elon Musk entran al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Pero ninguno de ellos, en varios años, parece haber pagado impuestos federales sobre la renta.

Y qué tal esta: los ricos se hacen más ricos … porque no siempre pagan su parte justa a la caja de la comunidad.

Esta es la ley fiscal de EE. UU. Y ahora tenemos un mapa de cómo la explotan las personas más ricas gracias a un informe explosivo de ProPublica, organización sin fines de lucro de periodismo de investigación, que afirma haber obtenido los registros de años de declaraciones de impuestos de las personas más ricas del país de una fuente anónima. Léelo aquí .

Su primer informe (promete que habrá más) es sobre los más ricos de los ricos, que en ciertos años declaran pérdidas que pueden acabar con sus facturas de impuestos sobre la renta. Esto debería sonar familiar: el expresidente Donald Trump hizo lo mismo.

Jeff Bezos viajará al espacio en su propio cohete 0:40

Pero eso no significa que no deba ser un escándalo que Bezos, la persona más rica de la Tierra —que ha utilizado su vasta riqueza para iniciar una empresa de naves espaciales que lo llevará al espacio, donde también será la persona más rica—, en varios años recientes le haya dicho al Gobierno federal que no debe impuestos sobre la renta, según ProPublica.

ProPublica también informa que Musk, el segundo ser humano más rico de la Tierra, cuya riqueza ha crecido muchos miles de millones en los últimos años y que también tiene una empresa espacial de proyectos apasionantes, le dijo al Gobierno que no debía impuestos sobre la renta en 2018.

El escándalo es que estas acciones son perfectamente legales

Bloomberg y Buffett, que han apoyado el aumento de las tasas impositivas para los ricos, han tenido facturas de impuestos sobre la renta con valor US$ 0. (Buffett, al menos, lo ha reconocido durante mucho tiempo, al afirmar que pagaba una tasa de impuestos más baja que su secretaria).

Elizabeth Warren propone impuesto a grandes empresas 0:46

Durante su carrera por la candidatura presidencial demócrata de 2020, Bloomberg se enzarzó en una discusión con la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, sobre si el Gobierno debería gravar la riqueza extrema además de los ingresos.

¿Cómo es posible que pase esto?

El informe analiza cómo es posible que esté pasando esto y las razones son muchas. En primer lugar, la legislación fiscal estadounidense se centra en los ingresos y gran parte de las grandes riquezas está vinculada a acciones de empresas u otras inversiones que tienen valor real, pero que no están sujetas a impuestos de un año a otro.

Soy extranjero, ¿debo impuestos por invertir en EE.UU.? 5:56

Riqueza vs. ingresos

ProPublica cita estimaciones de Forbes, pero se trata de una evaluación imperfecta. Afirma que Bezos ganó US$ 99.000 millones en riqueza entre 2014 y 2018. Pero sus ingresos fueron mucho más bajos: reportó US$ 4.220 millones y pagó US$ 973 millones en impuestos sobre la renta en esos años. Así que pagó más del 20% de sus ingresos declarados. El tema es que su riqueza se disparó en ese mismo tiempo.

Esto es algo que se manifiesta en menor escala en el caso del propietario promedio de una vivienda en Estados Unidos o el titular de un plan 401 (k), cuya riqueza crece sin que el Gobierno federal le cobre impuestos todos los años. La diferencia está en la escala. Además, es probable que los estadounidenses de a pie paguen impuestos sobre la propiedad y utilicen hipotecas para comprar sus casas.

Estrategias de evasión fiscal

El informe muestra cómo los ricos financian su estilo de vida con préstamos contra activos, como bienes raíces o acciones, en lugar de obtener el valor real de un activo. De esta manera pagan menos al banco en intereses de lo que pagarían al Gobierno en impuestos sobre la renta.

El inversor Carl Icahn concedió una entrevista sobre sus declaraciones de impuestos a ProPublica y dio esta esclarecedora respuesta:

«Hay una razón por la que se llama impuesto sobre la renta», dijo. «La razón es que si eres una persona pobre, una persona rica, si eres Apple… si no tienes ingresos, no pagas impuestos».

Añadió: «¿Crees que una persona rica debería pagar impuestos pase lo que pase? No creo que sea pertinente. ¿Cómo puedes hacerme esa pregunta?»

Pero en estos casos, los préstamos actúan como ingresos.

Otras formas de impuestos

También es cierto que, como gran parte de su riqueza está atada a acciones, efectivamente pagan impuestos a través de sus empresas. Sin embargo, la tasa impositiva corporativa del 21% es mucho más baja que la tasa máxima del 37% sobre los ingresos de más de US$ 523.000 en el caso de individuos.

Bezos ha respaldado el aumento de la tasa corporativa (Trump y los republicanos la recortaron en 2017), pero como informó CNN, es poco probable que Amazon pague algo cercano a cualquiera de las tasas.

Incluso en los ingresos que sí declaran los superricos, a menudo en forma de ganancias de capital, en ocasiones pagan una tasa más baja que los estadounidenses que ganan mucho menos dinero.

Jeff Bezos vuelve a ser el hombre más rico del mundo 0:40

Los impuestos están muy presentes en las discusiones sobre políticas en este momento.

El presidente Joe Biden quiere aumentar las tasas de impuestos corporativos y los impuestos sobre la renta de los ricos, aunque enfrenta un camino difícil en el Senado de Estados Unidos, donde los republicanos pueden bloquearlo.

A nivel mundial, y aparte de esta conversación sobre el impuesto a la renta individual, Biden y su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, están presionando por un impuesto mínimo corporativo global y otras naciones industrializadas del G-7 acordaron un esquema esta semana.

Biden quiere establecer un impuesto mínimo global 0:56

La idea es que si todos los países tuvieran una tasa impositiva corporativa de al menos el 15%, se evitaría que las empresas eludan impuestos.

Todo esto alimenta la frustración creciente por la desigualdad extrema y lo que los gobiernos deberían hacer para asegurarse de que todos paguen su parte justa, lo que es cada vez más complicado cuando tanta riqueza se escapa del fisco y cada vez más personas piensan que el gobierno debería hacer más para mejorar la vida cotidiana de los habitantes.

¿Por qué publicaron esto? ¿Es ilegal?

Menos interesante para el mundo en general, pero realmente interesante para periodistas como yo, es la historia separada de ProPublica sobre cómo obtuvo los documentos fiscales y por qué decidió publicarlos de forma selectiva.

Técnicamente, publicar la información fiscal de una persona va contra la ley, aunque ProPublica argumenta que el interés público en un debate fiscal informado justifica el riesgo. La publicación cita al portavoz de al menos una de las personas cuyos impuestos disecciona (Bloomberg) prometiendo algún tipo de acción legal, pero contra quien sea o lo que sea que haya filtrado los documentos más que contra ProPublica.

ProPublica no parece saber quién es la fuente de los documentos e incluso sugiere que podría haber sido un actor extranjero, como China o Rusia, que ha mostrado interés en avivar el resentimiento de clase en Estados Unidos. Eso significa que los informes deben considerarse en el contexto del misterio de su procedencia. Es remarcable que ninguno de los multimillonarios mencionados en la historia niega la exactitud de las declaraciones de impuestos y algunos argumentan que simplemente estaban siguiendo las reglas. Otros no respondieron, según ProPublica.

Cuando el martes se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sobre el informe de ProPublica, dijo a los periodistas: «Cualquier divulgación no autorizada de información confidencial del gobierno por parte de una persona con acceso es ilegal y nos lo tomamos muy en serio». Dijo que el comisionado del IRS ha remitido el asunto a los investigadores.

Luz solar > secretos

Dado el estatus que estos hombres tienen en la sociedad, la deferencia que les otorga su riqueza y el hecho de que muchos de ellos han publicado sus opiniones sobre la política fiscal, ya sea apoyando u oponiéndose a impuestos sobre la renta más altos, impuestos corporativos e impuestos sobre el patrimonio, respeto la decisión de ProPublica.