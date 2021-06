(CNN) — Los fiscales del Departamento de Justicia de la administración de Donald Trump citaron a Apple para obtener datos de las cuentas de los demócratas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, incluido el presidente Adam Schiff, junto con su personal y familiares como parte de una investigación de filtración, confirmaron a CNN un funcionario de la Comisión de Inteligencia y una fuente familiarizada con el asunto.

El representante Eric Swalwell de California, otro demócrata en la comisión, le dijo a Don Lemon de CNN el jueves por la noche que se le notificó que sus datos también habían sido confiscados como parte de la investigación.

Los fiscales, informó por primera vez The New York Times, buscaban las fuentes detrás de las noticias sobre los contactos entre Rusia y los ayudantes de Trump.

La búsqueda de filtraciones comenzó cuando el FBI envió una citación a Apple en febrero de 2018, que incluía un secreto de sumario, buscando metadatos en más de 100 cuentas como parte de una investigación sobre la divulgación de información clasificada, dijo la persona familiarizada con el asunto.

El secreto de sumario se renovó tres veces antes de que expirara este año y Apple notificó a los clientes. La Comisión de Inteligencia de la Cámara determinó que, junto con los miembros del panel y el personal, la red recopilaba los registros de los miembros de familiares, incluido al menos un menor, dijo la persona.

Los registros incautados incluían los de miembros del personal que no tenían nada que ver con asuntos relacionados con Rusia o el exdirector del FBI James Comey, incluido el personal de la oficina personal de Schiff, dijo a CNN una fuente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

El liderazgo demócrata de la comisión se está basando en los auto-informes para saber quién se ha visto afectado en este momento, tanto los miembros como el personal, dijo la fuente.

Swalwell confirmó a CNN que se habían obtenido registros de familiares y un menor.

«Sé que eso es cierto», le dijo a Lemon. «Y creo que se dirigieron a ellos de manera punitiva, no por ningún motivo legal, sino porque Donald Trump identificó al presidente Schiff ya los miembros de la comisión como enemigos suyos».

Los sujetos de la citación fueron notificados en mayo por Apple de que el Departamento de Justicia había emitido citaciones de gran jurado en febrero de 2018 para su información, dijo el funcionario de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

«La Comisión ha continuado buscando información adicional, pero el Departamento no se ha comunicado de manera oportuna, incluso sobre cuestiones como si la investigación tuvo una base correcta y si solo se dirigió a los demócratas», dijo el funcionario de la comisión a CNN.

En este punto, el personal de asuntos legislativos es el único personal del Departamento de Justicia que se ha comunicado con la Comisión de Inteligencia, según la fuente de la comisión.

La noticia de la citación es solo la última revelación sobre las tácticas de mano dura de la administración de Trump hacia investigaciones de filtraciones. Este desarrollo sigue a una serie de revelaciones sobre el Departamento de Justicia obteniendo en secreto registros de periodistas, incluida Barbara Starr de CNN, así como reporteros de The Washington Post y otras organizaciones de noticias.

Y aunque los datos no vincularon a la comisión con las filtraciones durante el mandato del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions, William Barr trasladó a un fiscal de Nueva Jersey al Departamento de Justicia principal para trabajar en el caso relacionado con Schiff y otros cuando se convirtió en secretario de Justicia al año siguiente, le dijeron a The New York Times tres personas con conocimiento de su trabajo.

Un portavoz del Departamento de Justicia, un representante de Apple y Barr se negaron a comentar con el periódico.

En un comunicado el jueves por la noche, Schiff dijo: «La politización del Departamento y los ataques al estado de derecho se encuentran entre los ataques más peligrosos a nuestra democracia llevados a cabo por el expresidente. Aunque el Departamento nos informó en mayo que esta investigación está cerrada, creo que se necesitan más respuestas, por lo que creo que el inspector general debería investigar este y otros casos que sugieren que un presidente corrupto ha utilizado como un arma la aplicación de la ley».

Cuando Chris Cuomo de CNN le preguntó el jueves más tarde sobre el número de cuentas confiscadas, Schiff dijo que no estaba seguro del número, pero afirmó: «No me sorprendería si fuera un número extraordinario porque solo el círculo del que tengo conocimiento es tan amplio que claramente no discriminaban. Simplemente estaban pescando».

Ese mensaje fue compartido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien calificó la noticia como «desgarradora».

«Estas acciones parecen ser otro ataque atroz a nuestra democracia librado por el expresidente», dijo Pelosi en un comunicado.

«Apoyo el llamado del presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, de que se investigue esta situación y otros actos de uso de las fuerzas del orden como armas por parte del expresidente. La transparencia es esencial».

Katie Bo Williams y Kristin Wilson de CNN contribuyeron a este informe.