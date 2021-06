(CNN) — La estrella insospechada de «Friends» James Michael Tyler anunció que está luchando contra un cáncer de próstata en etapa 4.

El actor de 59 años, conocido por interpretar a Gunther, el gerente de Central Perk y admirador de Rachel, en la exitosa comedia de los 90 durante 10 temporadas, habló de su diagnóstico durante una aparición en el Today Show de la cadena NBC este lunes.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021