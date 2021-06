Nuevos paneles solares en la EEI 1:01

(CNN) — Es el verano de la nueva energía solar en la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas Shane Kimbrough de la NASA y Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea realizarán su tercera caminata espacial en poco más de una semana para instalar un segundo panel solar nuevo fuera de la estación espacial el viernes.

Los astronautas tienen programado comenzar su caminata a las 8 am ET, y se espera que dure alrededor de seis horas y media. La cobertura comenzará en el canal de televisión y el sitio web de la NASA a partir de las 6:30 am ET.

Pesquet lleva rayas rojas en su traje espacial como miembro de la tripulación extravehicular 1, y Kimbrough lleva el traje sin rayas como miembro de la tripulación extravehicular 2.

Durante la caminata espacial, Pesquet estará conectado al extremo del Canadarm2 robótico, que él utilizar para agarrar la matriz solar. Dentro de la estación espacial, la astronauta Megan McArthur maniobrará el brazo robótico y Pesquet hasta el lugar donde se instalará la matriz.

Es el quinto paseo espacial de Pesquet y el noveno de Kimbrough en general, y el quinto juntos como equipo. Y esta es la caminata espacial número 241 para apoyar el montaje, mantenimiento y mejora de la estación espacial.

publicidad

El dúo intentó instalar el primer panel solar el miércoles pasado y tuvo problemas técnicos antes de terminar el trabajo. ¿Pero el domingo? Instalaron con éxito el primer arreglo solar desplegable, llamado iROSA, lo atornillaron en su lugar y conectaron los cables a la fuente de alimentación de la estación.

Los paneles solares llegaron a la estación espacial el 5 de junio después del lanzamiento de la 22ª misión de reabastecimiento de carga SpaceX Dragon. Las matrices se enrollaron como una alfombra y tienen 340 kilos y 3 metros de ancho.

Una vez que los astronautas hayan desplegado y atornillado la matriz en su lugar, tendrá unos 19 metros de largo y 6 metros de ancho. Este proceso de despliegue tarda unos seis minutos.

Si bien los paneles solares originales de la estación espacial todavía están funcionando, han estado suministrando energía allí durante más de 20 años y muestran algunos signos de desgaste después de una exposición prolongada al entorno espacial. Las matrices fueron diseñadas originalmente para durar 15 años.

La erosión puede ser causada por las plumas de los propulsores, que provienen tanto de los propulsores de la estación como de la tripulación y los vehículos de carga que van y vienen de la estación, dijo Dana Weigel, subdirectora del Programa de la Estación Espacial Internacional.

«El otro factor que afecta nuestros paneles solares son los desechos de micrometeoritos. Los arreglos están hechos de muchas cadenas de energía pequeñas, y con el tiempo esas cadenas de energía pueden degradarse si son golpeadas por escombros», dijo.

Los nuevos paneles solares se están colocando frente a los originales.

Esto aumentará la potencia total disponible de la estación espacial de 160 kilovatios a 215 kilovatios. También es una buena prueba para los nuevos paneles solares, porque este mismo diseño alimentará partes del puesto avanzado lunar Gateway, lo que ayudará a los humanos a regresar a la luna a través del programa Artemis de la NASA en 2024.

«La parte expuesta de los paneles antiguos seguirá generar energía en paralelo con las nuevas matrices, pero esas nuevas matrices tienen células solares que son más eficientes que nuestras células originales», dijo Weigel. «Tienen una densidad de energía más alta y, en combinación, pueden generar más energía que la que generaba nuestra matriz original, cuando era nueva».

Los nuevos arreglos tendrán una vida útil esperada similar de 15 años. Sin embargo, dado que se esperaba que la degradación en las matrices originales fuera peor, el equipo monitoreará las nuevas matrices para probar su verdadera longevidad, porque pueden durar más.