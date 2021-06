¿Quiénes son los latinoamericanos sin localizar en Miami? 2:30

(CNN) — Decenas de personas permanecen desaparecidas este lunes después del colapso de parte de un edificio residencial de 12 pisos en Surfside, Florida, dijeron las autoridades.

Los equipos de búsqueda y rescate han estado rastreando febrilmente el sitio desde poco después de que 55 de las 136 unidades del edificio cayeran el jueves.

Las autoridades dicen que diez personas han muerto, ocho de ellas fueron identificadas: Leon Oliwkowicz, de 80 años; Luis Bermúdez, de 26 años; Anna Ortiz, de 46 años; Christina Beatriz Elvira, de 74 años; Antonio Lozano, de 83 años; Gladys Lozano, de 79 años; Manuel LaFont, de 54 años; y Stacie Fang, de 54 años.

El hijo adolescente de Fang fue rescatado herido de entre los escombros, dijo la familia.

Esto es lo que sabemos sobre algunos de los desaparecidos.

La familia de la primera dama de Paraguay

La hermana y el cuñado de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, se alojaban con sus tres hijos en el edificio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay no ha podido localizar a la familia, según le dijo CNN en Español.

La familia, incluida Sophia López Moreira y su esposo Luis Pettengill, estaba en Estados Unidos para recibir la vacuna contra el covid-19, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay.

La primera dama de Paraguay, junto con sus padres y los padres de su cuñado, llegaron a Florida el jueves luego del colapso, informó la oficina del presidente de Paraguay.

Seis paraguayos en total están desaparecidos, tuiteó el Ministerio.

9 argentinos están desaparecidos, incluida una pareja y su hija

Los argentinos Andrés Galfrascoli, de 45 años, su pareja Fabián Nuñez, de 55, y su hija, Sofía Galfrascoli Núñez, de 6, se encuentran entre los desaparecidos, según un amigo.

Los tres estaban de vacaciones en Florida, alojados en el condominio de un amigo, Nicolás Fernández.

Fernández le dijo a CNN en Español que pasó tiempo con la pareja el miércoles por la noche e hizo planes para reunirse el jueves por la mañana.

«No sabemos nada, no tuvimos ningún cierre y eso es lo que duele», dijo Fernández a CNN.

Fernández ha buscado a sus amigos en los hospitales locales sin suerte.

Nueve argentinos estaban desaparecidos hasta el jueves por la tarde, dijo en Twitter el consulado del país en Miami.

Un familiar de la expresidenta de Chile

El primo hermano del papá de la expresidenta de Chile y actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se encuentra entre los desaparecidos, dijo su hija a CNN Chile.

Desde el derrumbe, Pascale Bonnefoy no ha podido comunicarse con su padre, quien vivía en la parte del edificio que se derrumbó, dijo.

«No hemos podido tener información específica», dijo Bonnefoy, y agregó que tampoco se conoce el paradero de la esposa de su padre. No especificó la nacionalidad de su esposa.

El consulado de Chile en Miami se ha ofrecido a apoyar a la familia en la búsqueda, dijo Bonnefoy. «Me comuniqué con el cónsul y me ofreció su ayuda, pero como tampoco hay información, no hay mucho que se pueda hacer».

Hasta el momento, las autoridades chilenas no han reportado a ciudadanos desaparecidos después del colapso. CNN está tratando de comunicarse con el consulado de Chile en Miami.

6 colombianos

Seis ciudadanos colombianos están desaparecidos tras el colapso, dijo el viernes a CNN la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, María Camila Mugno.

No quedó claro de inmediato si estaban dentro del edificio en el momento del colapso. Los registros indicaron que los seis se habían alojado allí, dijo la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los seis ciudadanos colombianos incluyen una familia de tres de Medellín y otros viajeros, dijo Mugno a CNN.

4 venezolanos están desaparecidos

«En este momento estamos manejando información de seis venezolanos que no se encuentran en el derrumbe del edificio en Surfside», tuiteó anteriormente Brian Fincheltub, director de asuntos consulares de Venezuela. Sin embargo, este domingo Fincheltub anunció que dos de esas personas desaparecidas están dentro de las fallecidas.

Tres ciudadanos uruguayos desaparecidos

Tres ciudadanos uruguayos se encuentran entre los desaparecidos, según el consulado en Miami.

El consulado está en contacto con las autoridades locales y con las familias de los desaparecidos, dijo el Cónsul General Eduardo Bouzout.

«Los familiares están muy preocupados, por supuesto, porque no han podido contactarlos desde que tienen conocimiento de este trágico colapso», dijo Bouzout en un audio compartido por el consulado con CNN.

Miembros de la comunidad judía están desaparecidos

Algunos miembros de la sinagoga Shul of Bal Harbour se encuentran entre las personas desaparecidas, dijo el rabino Sholom Lipskar a Wolf Blitzer de CNN.

«Esto es algo que trasciende nuestra capacidad de comprensión», dijo Lipskar sobre el colapso. «Es una realidad, la aceptamos y tenemos que aprender como lo hacemos en nuestra cultura de resiliencia para seguir adelante».

«Lo único que ayuda en estos tiempos es la bondad, la empatía y la unión, porque no se puede quitar la realidad», dijo Lipskar.

Los miembros de la sinagoga que se cree están desaparecidos son Nancy Kress Levin, Jay Kleinman, Frankie Kleinman, Arie Leib, Yisroel Tzvi Yosef y Tzvi Doniel, según Lipskar.

El rabino Zalman Lipskar le dijo a Randi Kaye de CNN que cree que al menos 20 personas asociadas con el Shul de Bal Harbour están desaparecidas. Sus edades oscilan entre los 20 y los 60 años.

Dijo que habló con una mujer que cree que le faltan siete u ocho miembros de su familia. Le dijo a CNN que también conoce a una pareja, ambos de 26 años, y a un médico que es miembro de su sinagoga, que también están desaparecidos.

El rabino dijo que una pareja mayor, los padres de su amigo de la infancia, también están desaparecidos.

«Ha sido desgarrador … no saber y no poder realmente lidiar con esta magnitud de la tragedia que se está desarrollando», dijo el rabino.

El rabino Eliot Pearlson, quien dirige Temple Menorah, le dijo a Chris Cuomo de CNN: «Es difícil de explicar. Esto no sucede en Estados Unidos. No sucede en Miami Beach. No sucede en nuestros hogares. Y es muy difícil de comprender cómo es posible».

Pearlson dijo que vio a las personas unirse en compasión después del colapso, y su templo llevó a cabo un servicio de oración de emergencia el viernes.

Tres generaciones de una familia de su templo se encuentran entre los desaparecidos, dijo.

Añadió: «Tengo que decirles, cuando pasé por la zona cero, había fila tras fila tras fila de bomberos que estaban literalmente esperando para entrar en un edificio que podría caer en cualquier momento».

Madre y abuela desaparecidas

Una mujer que dijo que los crujidos la despertaron en el edificio la noche antes del derrumbe está desaparecida, dijo su hijo, Pablo Rodríguez.

Tanto su madre como su abuela estaban en la sección que se derrumbó primero, y la familia no ha tenido noticias de ellas, dijo Rodríguez a CNN.

«Siempre tienes esperanza», dijo. «Hasta que no lo sepamos definitivamente, estamos tratando de mantener la esperanza. Pero después de ver el video del derrumbe es cada vez más difícil, porque estaban en esa sección que se derrumbó, en la primera sección que se derrumbó, y luego se derrumbó el otro edificio encima, por lo que no es fácil de ver».

Rodríguez dijo que él y su madre realmente no pensaban en el crujido.

«Fue solo un comentario que hizo de improviso, por eso se despertó y luego no pudo volver a dormirse, pero ahora, en retrospectiva, siempre te preguntas», dijo.

La familia todavía tiene esperanzas de buenas noticias, dijo Rodríguez.

«Estamos orando por un milagro, pero al mismo tiempo tratando de ser lo más realistas posible», dijo. «Hasta que lo sepamos definitivamente, hay esperanza. Está menguando minuto a minuto».

La familia Patel

Se cree que Vishal Patel, su esposa Bhavna Patel y su hija de 1 año Aishani Patel están entre los desaparecidos, dijo su sobrina Sarina Patel a CNN, y agregó que Bhavna Patel tiene cuatro meses de embarazo.

Sarina Patel le dijo a Chris Cuomo de CNN el viernes que habló por última vez con su familia el Día del padre.

«De hecho, los llamé para decirles que acababa de reservar un vuelo para venir a visitarlos porque me habían estado pidiendo que fuera a ver su casa y que conociera a su hija. No la conocí debido a la pandemia».

Estaban en casa cuando ocurrió el colapso, le dijo Patel a Cuomo.

«Hemos intentado llamarlos innumerables veces y simplemente no ha habido respuestas, mensajes de texto, nada», dijo. «No se han puesto en contacto con nadie».

Judy Spiegel

Kevin Spiegel, que vivía en Champlain Towers con su esposa, Judy, dijo que estaba en un viaje de negocios en California cuando el edificio se derrumbó.

Cuando se despertó en medio de la noche, tenía un aviso de emergencia en su teléfono, le dijo a Anderson Cooper de CNN, y notificó al resto de su familia.

«Tenemos muchas esperanzas de que la comunidad aquí pueda encontrar a nuestros seres queridos», dijo Josh Spiegel, el hijo de Judy, que vive en Orlando.

«Mi mamá es una persona absolutamente increíble», dijo Josh Spiegel. «Ella es una luchadora, y lucha por cada uno de nosotros, y no dejaremos de … luchar hasta que la encontremos», dijo.

«Tenemos muchas esperanzas de que Judy todavía esté viva y allí», dijo Kevin Spiegel. «Ella es una persona increíble».

Su hija, Rachel Spiegel, recibió por última vez un mensaje de texto de su madre alrededor de las 9 pm del miércoles, aproximadamente cuatro horas y media antes del colapso, le dijo a CNN.

Ese texto era sobre un vestido de princesa que Judy ordenó para una de las hijas de Rachel. La familia ha sido el foco principal de Judy, dijo Rachel.

Judy tiene un vínculo con sus nietos y «los otros niños con los que salimos, aman a la abuela Judy; todos la llaman abuela Judy», dijo Rachel.

Cassondra Stratton

Cassondra Stratton, la esposa de Michael Stratton, asesor principal de políticas del bufete de abogados Brownstein Hyatt Farber Schreck, se encuentra entre los que aún se cree están desaparecidos, dijo a CNN la portavoz de su bufete de abogados, Lara Day.

Garciella Cattarossi y algunos de sus parientes

Garciella Cattarossi, su hija Estella y los ancianos padres de Cattarossi están desaparecidos después del colapso, dijo a CNN la amiga de Cattarossi, Mariela Porras, el viernes.

Cuando Porras se enteró del colapso y se dio cuenta de que era el edificio de Cattarossi, llamó a Cattarossi pero no obtuvo respuesta, dijo.

Describió a Cattarossi como una fotógrafa talentosa que ha estado trabajando para obtener su licencia de bienes raíces y «es simplemente una persona maravillosa que siempre intenta hacer lo correcto».

3 miembros de la familia Velásquez

También se cree que tres miembros de la familia Velásquez están desaparecidos después del derrumbe del edificio, según miembros de la familia.

David Velasquez publicó en Facebook que sus padres, Julio Cesar Velasquez, 67, y Angela Maria Velasquez, 60, viven en el edificio residencial de 12 pisos.

Su hermana Theresa Velásquez, de 36 años, había venido a visitar a sus padres y se estaba quedando con ellos en el momento del colapso.

La esposa de David Velásquez confirmó que estaban desaparecidos en un mensaje de texto a CNN. Dijo que la familia solicita privacidad en este momento.

Los padres dicen que su hijo está desaparecido

Ronit Felszer y Carlos Naibryf le dijeron a Anderson Cooper de CNN el viernes por la noche que su hijo, Ilan Naibryf, está desaparecido.

Ilan y su novia estaban en la ciudad para un funeral y se quedaban en el condominio en un apartamento que tenía su familia, dijeron los padres de Naibryf.

Describiéndolo como un «amigo leal, un joven apasionado, bueno, amable y generoso», Felszer dijo que su hijo cumplirá 22 años en septiembre y se graduará en la Universidad de Chicago como un estudiante de física el próximo mes de mayo.

Su padre está desaparecido

Debbie Hill dice que su padre también está desaparecido en el derrumbe del edificio.

«No saber es el gran problema», le dijo a Erin Burnett de CNN el viernes. «Tengo un pariente que está en el centro y obtiene más información de las noticias que cuando está allí».

«Cuando muestran las transmisiones en vivo, no te das cuenta de lo masivo que es hasta que ves a una persona de pie en la parte superior de la pila», dijo.

Hill dijo que su padre estaba en uno de los pisos superiores del edificio.

«Mi papá estuvo en las ventas de carga aérea la mayor parte de su vida», dijo. «Tenía muchos amigos en todo el país, en todo el mundo. Le encantaba lo que hacía, le gustaba pescar, le gustaba viajar. Se estaba preparando para jubilarse».

«Iba a entrenar a alguien que lo reemplazará en el otoño y luego recibimos la llamada telefónica y todo en nuestro mundo cambió», dijo Hill.

Una tía y un tío desaparecidos

Bettina Obias también dijo que su tía y su tío, María y Claudio Bonnefoy, también están desaparecidos.

Ella le dijo a Anderson Cooper de CNN que tan pronto como se enteró del colapso, fue al sitio ella misma.

«Tan pronto como vi esto, me derrumbé», dijo, refiriéndose a los escombros.

Dijo que aunque trata de ser realista, también se aferra a «una pizca de esperanza».

«Sé en mi corazón que alguien todavía está vivo y si no es mi tía o mi tío, espero que sea el padre de alguien o el hijo de alguien», dijo Obias. «Espero que haya muchos supervivientes».

Dijo que su tío era un asesor legal jubilado de las Naciones Unidas y su tía era una funcionaria de presupuesto del Fondo Monetario Internacional.

Gil y Betty Guerra

Gil Guerra y su esposa, Betty Guerra, vivían en el noveno piso del edificio, dijo su hija, y no ha habido noticias de ellos desde la tragedia.

«Estamos haciendo todo lo posible para mantener la esperanza», dijo Michelle Guerra a CNN a través de Facebook Messenger el sábado. «Eso es lo que querrían».

Su padre y su madrastra estaban en proceso de mudarse del apartamento 910 y acababan de recibir muebles en su nuevo apartamento el lunes, dijo.

La pareja estaba alquilando y el propietario estaba en proceso de vender la unidad, según Guerra, quien dijo que habló por última vez con su padre el Día del Padre

«Todo esto es tan horrible y extraño. Ambos son tan cariñosos , gente trabajadora «, dijo Guerra.

«Se casaron a fines de 2017 y han estado viviendo como dos adolescentes enamorados viajando por el mundo y comiendo todo lo que pueden juntos», dijo. «Vivieron un tiempo completo juntos».

Magaly Delgado

Magaly «Maggie» Ramsey no contestó a una llamada telefónica de su madre el miércoles por la noche, pensando que podría devolverle la llamada por la mañana. Pero ella no ha tenido la oportunidad.

La madre de Ramsey, Magaly Delgado, de 80 años, vivió en el noveno piso del edificio durante más de 10 años. Ramsey dijo que su madre estaba tratando de «vivir su mejor vida» en los edificios de Champlain Towers South junto al agua.

«Le encantaba el edificio, le encantaba la comunidad», dijo Ramsey sobre su madre.

Ramsey se enteró del colapso en las noticias, dijo.

«Nunca en mil años pensé que ese era su edificio o que su edificio ya no está allí», dijo. «Pero así fue como nos enteramos, así que rápidamente empacamos y nos dirigimos hacia abajo».

Delgado, quien era originaria de Cuba, era una «mujer de fe» que le enseñó a Ramsey a tener fe también, y aunque la familia está «agobiada por tanta desesperación», ellos tienen fe «en los milagros que Dios puede crear». Dijo Ramsey.

«Lo peor es no saber», dijo Ramsey. «Sabiendo, sea cual sea el resultado, esperas que no sufrieran si algo sucediera. Pero saber es un poco curativo en sí mismo».