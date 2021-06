Los desaparecidos del edificio de Miami: los relatos de sus familiares

¿Por qué parece ir lenta la búsqueda de sobrevivientes? 3:57

(CNN Español) — Al menos 156 personas siguen desaparecidas después de que aproximadamente 55 de las 136 unidades de un edificio residencial colapsaran en Miami, Florida.

Actualmente hay cuatro equipos trabajando en las tareas de búsqueda y rescate, incluyendo a un grupo del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade y otros tres equipos del estado. Además, también hay equipos de rescate provenientes de México e Israel.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró el sábado que los equipos de búsqueda y rescate continúan «trabajando febrilmente» y «no dejan piedra sin remover».

“Nos están diciendo que están avanzando porque creen que aún pueden encontrar gente viva entre los escombros. Así que estamos en la fase de búsqueda y ese es nuestro único objetivo”, añadió Cava en conferencia de prensa.

Familiares que se encuentran en el centro de reunificación esperando noticias de sus seres queridos le dijeron a CNN que les han tomado muestras de ADN en caso de que necesiten identificar los cuerpos recuperados. Entre los desaparecidos hay al menos 31 latinoamericanos.

Estos son algunos relatos de familiares y amigos que esperan noticias sobre sus seres queridos que habitaban el edificio residencial que colapsó el jueves por la madrugada en Miami.

publicidad

1 de 46 | Más de 150 personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 2 de 46 | Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida buscan posibles sobrevivientes en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021 en Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 3 de 46 4 de 46 | Las fotos de los residentes desaparecidos están colocadas en un memorial improvisado cerca de Surfside, Florida, al norte de Miami Beach, el 26 de junio de 2021. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP a través de Getty Images 5 de 46 | Los rescatistas se apresuran a encontrar a 159 personas aún desaparecidas en la montaña de escombros. Se ha confirmado la muerte de cuatro personas. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP via Getty Images 6 de 46 | Un ingeniero advirtió sobre "daños estructurales importantes" en el edificio tres años antes de que colapsara parcialmente, según un informe el 26 de junio. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 7 de 46 | Victoria Mayer y su hijo Antonio visitan un monumento improvisado. Victoria dijo que ha vivido en Surfside durante dos años y es originaria de Argentina. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 8 de 46 | Leo Soto se arrodilla frente a un monumento que incluye fotografías de personas desaparecidas. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 9 de 46 | Las fotos de los residentes desaparecidos están en un memorial improvisado en el sitio del edificio derrumbado en Surfside, Florida. Crédito: ANDREA SARCOS / AFP vía Getty Images 10 de 46 | Una pareja se abraza mientras miran los escombros del edificio parcialmente derrumbado. Crédito: MARCO BELLO / AFP via Getty Images 11 de 46 | El personal de búsqueda y rescate trabaja para encontrar sobrevivientes o víctimas en el edificio de condominios Champlain Towers South el 26 de junio de 2021. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 12 de 46 | Se colocan flores en la cerca de un parque en honor a las personas desaparecidas después de que un edificio se derrumbara parcialmente en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 13 de 46 | Los restos del edificio parcialmente derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: GIANRIGO MARLETTA / AFP a través de Getty Images → 14 de 46 | Esta vista aérea muestra al personal de búsqueda y de rescate trabajando en el sitio después del colapso parcial de Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach, el 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 15 de 46 | Los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano del sur de Florida descargan un K-9 para continuar buscando posibles sobrevivientes. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 16 de 46 | Más de cien personas están siendo reportadas como desaparecidas mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate con equipos de rescate de los condados de Miami-Dade y Broward. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 17 de 46 | La gente se abraza mientras espera noticias sobre familiares en el Centro Comunitario en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 18 de 46 | La gente consuela los unos a los otros mientras esperan noticias sobre familiares. Crédito: MARCO BELLO / AFP vía Getty Images 19 de 46 | La gente usa su teléfono mientras espera noticias sobre familiares. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP via Getty Images 20 de 46 | María Fernanda Martínez, Fayzah Bushnaq y Mariana Cordeiro se abrazan cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 21 de 46 | Un hombre reza cerca de donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El hombre, abrumado por la emoción, dijo que había perdido a un familiar en el colapso. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 22 de 46 | La gente observa los restos del edificio derrumbado en Surfside al norte de Miami Beach, Florida, el 25 de junio de 2021. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP a través de Getty Images 23 de 46 | Una grúa retira los restos de un edificio parcialmente derrumbado en Surfside. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 24 de 46 | El número de desaparecidos ha aumentado a 159, lo que alimenta los temores de un número de muertos mucho mayor. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 25 de 46 | Los trabajadores de rescate en una grúa inspeccionan los restos del edificio colapsado. Ahora se sabe que cuatro personas murieron en el colapso. Crédito: EVA MARIE UZCATEGUI / AFP vía Getty Images 26 de 46 | NOTA DEL EDITOR: Contenido perturbador / Personal de búsqueda y rescate saca un cuerpo de los escombros del edificio Champlain Towers South en Surfside, al norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP a través de Getty Images 27 de 46 | El personal de búsqueda y rescate trabaja en el edificio parcialmente colapsado durante la noche del 24 de junio de 2021. Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP vía Getty Images 28 de 46 | El colapso parcial del edificio dejó enormes pilas de escombros y materiales colgando de lo que quedaba de la estructura. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 29 de 46 | Los bomberos usaron una manguera de escalera cuando salió humo de los escombros. Crédito: Wilfredo Lee / AP 30 de 46 | Esta foto fue tuiteada por Miami-Dade Fire Rescue después de que un edificio residencial colapsara parcialmente en Surfside, Florida. Crédito: MiamiDadeFire/Twitter 31 de 46 | "Todavía tenemos la esperanza de poder identificar a más sobrevivientes", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a los periodistas cerca del lugar. "El estado de Florida, estamos ofreciendo toda la ayuda que podamos". Crédito: Joe Raedle / Getty Images 32 de 46 | Escombros cuelgan del edificio. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 33 de 46 | Los escombros cuelgan del edificio colapsado en Surfside, en el norte de Miami Beach. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images 34 de 46 | La gente se abraza en un centro de reunificación familiar donde los evacuados se alojaban en Surfside. Chandan Khanna / AFP / Getty Images 35 de 46 | La causa del colapso no se conoció de inmediato. Crédito: Miami-Dade Fire Rescue / SplashNews / Newscom 36 de 46 | Jennifer Carr se sienta con su hija mientras esperan noticias en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 37 de 46 | Personal de rescate busca entre los escombros con perros. Crédito: David Santiago / Miami Herald / AP 38 de 46 | La policía del condado de Miami Dade dijo que tras el colapso del edificio en Surfside se esperan días de "fuertes retrasos de tráfico" en las vías alrededor del tema. Las calles entre la avenidas 85 y la calle 96 están cerradas, informó la Policía de Miami Jade. Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP vía Getty Images 39 de 46 | El edificio fue construido en 1981, según los registros de propiedad en línea de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle / Getty Images 40 de 46 | La gente se acuesta en catres en el centro de reunificación familiar en Surfside. Crédito: Lynne Sladky / AP 41 de 46 | Las autoridades del sur de Florida respondieron el jueves en la madrugada a un «colapso parcial de un edificio», dijo el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 42 de 46 | El edificio estaba siendo sometido a trabajos de adecuación del techo. Pero el alcalde no dijo si ese era un factor para el colapso. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 43 de 46 | Al menos una persona murió en el derrumbe, dijo el alcalde de Surfside, Florida, Charles W. Burkett. La persona fue trasladada herida al hospital, donde murió. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 44 de 46 | Diez personas fueron tratadas en la escena y el edificio fue despejado, dijo el alcalde de Surfside, Florida. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 45 de 46 | El edificio fue despejado por los bomberos. El hecho se dio hacia las 2 de la madrugada hora local. Crédito: Joe Raedle/Getty Images 46 de 46 | Burkett dijo que el colapso del edificio se trata de una "terrible catástrofe". Crédito: Joe Raedle/Getty Images

Buscan a Magaly Delgado

Magaly «Maggie» Ramsey le dijo a CNN que su madre Magaly Delgado había expresado su preocupación sobre el trabajo de construcción que se estaba realizando en otros edificios y que podrían tener impacto en su edificio.

Ramsey comentó que su madre en realidad no se quejaba de su edificio, pero había expresado su preocupación por las evaluaciones en curso y los temblores de la construcción de un nuevo edificio cercano.

«Diré que cuando se estaba construyendo el otro edificio al lado, que es relativamente nuevo, ella se quejó de muchos temblores y cosas que se le estaban haciendo al otro edificio, que a veces le preocupaba lo que pudiera estar sucediendo en su edificio que podría ponerlo en riesgo como resultado», explicó Ramsey.

La última vez que Ramsey habló con su madre fue sobre una cirugía que Ramsey había tenido recientemente. Perdió la llamada el miércoles por la noche y pensó en devolver la llamada por la mañana, pero nunca tuvo la oportunidad, le aseguró a CNN.

Ramsey dijo que se enteró del colapso en las noticias.

«Aparte de esta cosa horrible que está sucediendo en este momento, lo peor es no saber», afirmó. «Sabiendo, sea cual sea el resultado, esperas que no hayan sufrido si algo sucede. Pero saber es un poco curativo en sí mismo».

Buscan a Gil y Betty Guerra

Gil Guerra y su esposa Betty Guerra vivían en el noveno piso del edificio de condominios en Miami, Florida. Michelle Guerra, su hija, le dijo a CNN que no han tenido noticias de su padre y su madrastra desde el colapso.

«Hacemos todo lo posible para mantener la esperanza. Eso es lo que querría», dijo por Facebook Messenger este sábado. «Todo esto es tan horrible y extraño. Ambos son personas tan afectuosas y trabajadoras. Se casaron apenas a fines de 2017 y han vivido como dos adolescentes enamorados, viajando por el mundo y comiendo todo lo que pueden juntos. Vivían juntos un tiempo completo», dijo.

Guerra comentó que estaban en proceso de mudarse de su casa y que acababan de recibir muebles en su nuevo apartamento el lunes. La pareja estaba alquilando y ella dijo que el dueño estaba en proceso de vender el espacio.

Guerra señaló que habló por última vez con su padre el Día del Padre y lo vio en persona el 16 de mayo en la fiesta de cumpleaños de su sobrino.

Buscan a Julio Cesar Velasquez, María Velásquez y Theresa Velasquez

Tres miembros de la familia Velásquez están desaparecidos después del colapso del edificio, según miembros de la familia.

David Velásquez publicó en Facebook que sus padres, Julio César Velásquez de 67 años y Ángela María Velásquez de 60, viven en el edificio residencial de 12 pisos.

Su hermana Theresa Velásquez de 36 años estaba de visita con sus padres y se estaba quedando con ellos en el momento del colapso.

La esposa de David Velásquez confirmó a CNN con un mensaje de texto que estaban desaparecidos. Ella dijo que la familia solicita privacidad en este momento.

Buscan a Judy Spiegel

Josh Spiegel, cuya madre (Judy Spiegel) está desaparecida, dijo que su familia «solo trata de mantenerse unida» mientras esperan actualizaciones.

«Como médico, me he ocupado de muchos pacientes quemados y traumatizados, y esto no es bueno. Y estoy muerta de miedo. Solo quiero que mi mamá vuelva. Y estamos orando tanto como sea posible. Solo queremos que más personas nos ayuden. Entonces, si hay alguien más que pueda ayudar, eso es todo lo que queremos. Amamos a mi mamá. Es la persona más increíble del mundo. Literalmente haríamos cualquier cosa porque sabemos que lo haría cualquier cosa por nosotros», dijo Josh Spiegel a CNN.

Rachel Spiegel, hija de Judy Spiegel, afirmó que está «muy preocupada». Describió a su madre como «la mejor persona del mundo. Es muy cariñosa y afectuosa. Ama a mis hijos».

Rachel Spiegel dijo que una de sus hijas se ofreció a ayudar a encontrar a su abuela, porque «ella es muy buena jugando al escondite, así que probablemente se esconda en su casa. ¿Puedo ir contigo? Sé dónde se esconde».

El esposo de Judy Spiegel no estaba en el edificio en el momento del colapso.

«Nunca había visto tanto dolor en los ojos de toda mi familia, y mi corazón está destrozado», afirmó Josh Spiegel. La familia solicita ayuda tanto como sea posible mientras continúan esperando noticias sobre Judy Spiegel.

Buscan a la familia Patel

Sarina Patel le dijo a CNN que su tío, Vishal Patel, su esposa embarazada, Bhavna Patel, y su hija de un año, Aishani Patel, están desaparecidos. «Habíamos intentado llamarlos innumerables veces, y simplemente no hubo respuestas», afirmó.

«Tenemos una gran familia. Siempre se mantienen en contacto con alguien todos los días. No se han puesto en contacto con nadie. Hemos llamado a varios hospitales dentro de esa área y no los vemos por ningún lado».

Patel dijo que la familia todavía tenía esperanzas «y oraba por un milagro».

«No hemos recibido muchas actualizaciones todavía», dijo, y agregó que la madre de su tío había proporcionado una muestra de ADN en caso de que las autoridades la requirieran para su identificación.

«La última vez que hablé con [los familiares desaparecidos] fue el domingo», dijo Patel.

«De hecho, los llamé para decirles que acababa de reservar un vuelo para venir a visitarlos, porque me habían pedido que fuera a ver su casa. Y para conocer a su hija, no la he conocido debido a la pandemia».

Buscan a María y Claudio Bonnefoy

Bettina Obias dijo a CNN que sus tíos, María y Claudio Bonnefoy, están entre los desaparecidos.

Claudio, asesor jurídico jubilado de las Naciones Unidas, es pariente de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet. María, por su parte, trabaja como funcionaria de presupuesto del Fondo Monetario Internacional. La pareja vivía en el décimo piso del edificio.

«Trato de ser fuerte porque mi tía era una mujer muy fuerte», dijo Obias. «Era como una madre para mí. Era la matriarca de la familia», contó.

Obias dijo que cuando se enteró que el edificio en el que vivía su familia colapsó, rápidamente tomó un Uber para ir al lugar. «Apenas vi esto me derrumbé mucho», dijo Obias. «Cuando vi esto, supe que se habían ido».

Obias cueta que aún se aferra a la esperanza de que alguna de las personas desaparecidas esté viva. «Si no son mi tía o mi tío, espero que sea el padre o el hijo de alguien», afirmó.

Buscan a Silvana López Moreira y familia

Buscan familiares de primera dama de Paraguay en Miami 2:44

La hermana de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, su esposo, Luis Pettengill y sus tres hijos se encontraban en el décimo piso del edificio parcialmente derrumbado en Miami, Florida.

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, dijo a CNN que miembros de la familia de la primera dama «fueron allí a vacunarse, se fueron con toda la familia y lo sucedido fue desagradablemente inevitable, y en este momento queremos comprobar si efectivamente están entre los rastreables».

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, son seis los paraguayos que buscan, porque a esta familia —papá y mamá con tres niños— se le suma la niñera que se llama Leidy Vanessa Luna Villalba.

Buscan a Leidy Vanessa Luna

Niñera desaparecida llegó a Miami horas antes de colapso 2:32

Lourdes Luna, prima de Leidy Vanessa Luna, relató que su pariente había llegado el miércoles en la mañana a Miami, horas antes del derrumbe, en su primer viaje fuera de Paraguay.

«Ella le avisó a su mamá que habían llegado bien a las 9:00 a.m., iba a ser su primer amanecer de trabajo», dijo Luna, quien contó a CNN que Leidy estuvo en contacto por mensaje instantáneo hasta las 9:00 p.m. con su familia.

Buscan a Andrés Galfrascoli y familia

Colapso en Surfside: “Del otro lado no existe más, se colapsó todo” 8:31

Los argentinos Andrés Galfrascoli de 45 años, su pareja Fabián Nuñez de 55 y su hija Sofía Galfrascoli Núñez de 6, se encuentran entre los desaparecidos, indicó su amigo Nicolás Fernández a CNN el jueves.

Los tres estaban de vacaciones en Florida, alojados en el condominio de un amigo, según Fernández. Pasó tiempo con la pareja el miércoles por la noche e hizo planes para reunirse con ellos el jueves por la mañana. «No sabemos nada, no tenemos ningún cierre y eso es lo que duele», lamenta Fernández, quien ha buscado a sus amigos en los hospitales locales sin suerte.

«Estoy demasiado preocupado, no solo por mis amigos, sino por toda la gente», comentó Fernández.

Jacqueline Patoka, amiga de argentinos desaparecidos tras el colapso del condominio en Miami, dijo a CNN que no ha perdido la esperanza de hallarlos con vida.

Buscan a Cassondra Stratton

Cassondra Stratton, la esposa de Michael Stratton, asesor principal de políticas del bufete de abogados Brownstein Hyatt Farber Schreck, se encuentra entre los que aún no se conoce su paradero, dijo a CNN la portavoz de su bufete de abogados, Lara Day.

«Gracias a todos los que se han acercado y mantienen a Cassie en sus pensamientos y oraciones, pero sobre todo a los valientes hombres y mujeres que trabajan las veinticuatro horas del día en condiciones inimaginables para llevarla a ella ya los demás a casa. Nuestra familia estará eternamente agradecida. Cassie es esposa, madre y verdadera amiga para muchos. Aporta un vivaz amor por la vida a todo lo que hace, ya sea como actriz, modelo o instructora de Pilates. Gracias de nuevo por sus continuas oraciones», dijo su esposo Mike Stratton en el comunicado.

Buscan a Ilan Naibryf

Ronit Felszer y Carlos Naibryf le dijeron a Anderson Cooper de CNN el viernes por la noche que su hijo, Ilan Naibryf, está desaparecido.

Ilan y su novia estaban en la ciudad para un funeral y se quedaban en el condominio en un apartamento que tenía su familia, dijeron los padres de Naibryf.

Lo describieron como un «amigo leal, un joven apasionado, bueno, amable y generoso», dijo Felszer, y agregó que su hijo cumplirá 22 años en septiembre y que se graduará en la Universidad de Chicago como estudiante de física el próximo mes de mayo.

Pablo Rodríguez busca a su madre y abuela

Pablo Rodríguez dijo a CNN que su madre escuchó crujidos la noche anterior anterior al derrumbe. Tanto su madre como su abuela estaban en la sección que se derrumbó primero, y la familia no ha tenido noticias de ellos, dijo Rodríguez a CNN.

«Fue como un comentario de pasada, como que por eso se despertó y no pudo volverse a dormir después», comentó. «Ahora, en retrospectiva, uno siempre se pregunta».

Rodriguez dijo que mantener la esperanza es más difícil a medida que pasa el tiempo.

«No estamos precisamente esperanzados», afirmó. «Siempre tienes esperanza hasta que sabes definitivamente (lo que sucedió), pero después de ver el video del colapso es cada vez más difícil, porque ellas estaban en esa sección que se hundió».

Debbie Hill busca a su padre

Debbie Hill dijo a CNN que su padre está desaparecido.

«No saber es el gran problema», señaló Hill. «Tengo un pariente que está en el lugar y obtiene más información de las noticias que cuando está allí».

«Cuando muestran las vistas en vivo, no te das cuenta de lo masivo que es esto hasta que ves a una persona de pie en la parte superior de la pila», dijo.

Hill dijo que su padre estaba en uno de los pisos superiores del edificio. «Tenía muchos amigos en todo el país, en todo el mundo. Le encantaba lo que hacía, le gustaba pescar, le gustaba viajar. Se estaba preparando para jubilarse».

«Iba a entrenar a alguien que lo reemplazaría en el otoño y luego recibimos la llamada telefónica y todo en nuestro mundo cambió», afirmó Hill.

David Williams, Theresa Waldrop, Kelsie Smith, Darío Klein, Ana María Mejía colaboraron a este reportaje.