Minuto a minuto: lo que sabemos del derrumbe de edificio en Miami; víctimas, labores de rescate y el impacto de la tragedia

"En este momento soy una persona sin hogar para todo efecto y propósito", dice superviviente

Steve Rosenthal, superviviente del derrumbe en Miami, todavía está en el proceso de asimilar que su casa ya no existe y sus vecinos siguen desaparecidos.

«Ha sido una locura, los primeros tres días estaba molesto, estaba desconsolado y estaba, ya sabes, no sabía lo que iba a hacer. Pero ha mejorado un poco. Pero todavía no lo he sentido «, dijo Rosenthal, quien vivió en el complejo durante 20 años.

Y agregó: «Creo que lo sentiré cuando todo esto haya terminado, cuando todos los reporteros se hayan ido, y luego, ¿a dónde voy yo? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi casa? En este momento soy una persona sin hogar para todo efecto y propósito. Para todo efecto y propósito, no tengo hogar».