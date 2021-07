Por primera vez joven negra gana concurso de ortografía 0:46

(CNN) -- Zaila Avant-garde no estaba pensando en su lugar en la historia el jueves cuando se convirtió en la primera adolescente negra estadounidense en ganar el Scripps National Spelling Bee tras 93 ediciones del concurso.

En cambio, pensaba en Bill Murray.

La joven de 14 años de Nueva Orleans, Louisiana, ganó la corona de 2021 tras deletrear correctamente "murraya", un tipo de árbol, que ella asoció con el famoso comediante.

Cuando se dio cuenta de que había ganado, Zaila dio una pequeña vuelta y saltó en el aire mientras llovía confeti del cielo.

"Me sentí muy bien al ganar porque he estado trabajando en ello durante dos años. Así que ganar todo esto fue como un sueño hecho realidad", declaró el viernes a "New Day" de CNN. "Sentí como si estuviera saliendo de un sueño irreal".

publicidad

Para conseguirlo, la adolescente tuvo que abrirse camino a través de palabras como "querimonious", "solidungulate" y "Nepeta", que según ella fue la palabra más difícil que tuvo que deletrear en la competición.

"Habría sido muy duro si me hubieran eliminado en ese momento, porque me habría sentido fatal, ya que lo sabía todo sobre la palabra, excepto cómo deletrearla exactamente", dijo.

La única ganadora negra antes que ella fue Jody-Anne Maxwell, que representó a Jamaica en 1998.

Zaila recibirá un premio de US$ 50.000 en efectivo.

El Concurso Nacional de Ortografía comenzó con 209 participantes, de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años, procedentes de cinco países: Estados Unidos, Bahamas, Canadá, Ghana y Japón. Y 11 concursantes llegaron a la final del jueves por la noche.

La primera dama, Jill Biden, estuvo presente para animar a los competidores en el ESPN Wide World of Sports Complex de Walt Disney World Resort, en Florida.

El evento fue cancelado el año pasado debido a la pandemia, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

La victoria del jueves por la noche es solo una más de la larga lista de logros de la campeona. Además de su corona en el concurso de ortografía, Zaila fue la poseedora del título de los Récords Mundiales Guinness por el mayor número de malabares de rebote en un minuto.

Zaila dijo que espera jugar algún día al baloncesto en Harvard antes de hacer carrera en la NASA o como entrenadora en la NBA.

También dijo que podría dedicarse a la neurociencia o a la edición de genes.

Zaila ha ganado más de 14.000 seguidores en Instagram compartiendo su viaje hacia el concurso nacional de ortografía, así como videos de ella jugando al baloncesto, impresionando a sus seguidores con sus habilidades en el aro.

La joven dijo que tiene una gran variedad de intereses y que estaba buscando nuevos retos que afrontar.

"Encontraré algo más que hacer", dijo. "Confía en mí".

Christina Maxouris de CNN contribuyó con este reportaje.