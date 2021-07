Desafíos Globales | Una carrera espacial que a nadie deja indiferente

Branson abre nueva era de viajes espaciales turísticos 4:05

(CNN Español) -- Se trata de una carrera donde nuestro cielo azul ya no es el límite. Una carrera espacial de magnates que no deja indiferentes. Ellos desean ser recordados como los que lograron abrir una puerta al futuro, a este siglo XXI en el que estamos. Pero no es sencillo. Otros cuestionan que se gaste tanto dinero en el espacio exterior cuando aquí, sobre nuestro planeta Tierra, la humanidad tiene aún tantas necesidades urgentes que tratar.

Escucha el nuevo episodio de Desafíos Globales con José Levy.

Saludos. En este nuevo podcast de CNN Desafíos Globales abordaremos cómo tres de los archimillonarios más pudientes del mundo intentan dejar su huella más allá de nuestro horizonte limitado común en el planeta Tierra.

Y lo hacen ahora con estas carreras espaciales.

publicidad

Sin estar -digamos- homologadas en los Juegos Olímpicos, no son algo nuevo. Se trata de carreras importantes entre las grandes potencias desde hace más de medio siglo. Hasta el punto de que el vocabulario llega a ser distinto. Cuando en Washington hablan de astronautas, en Moscú lo hacen de cosmonautas.

Y si bien fue Estados Unidos el primer país que logró aterrizar en la Luna, una hazaña que personalmente, como niño, seguí con verdadera pasión, la Unión Soviética fue antes pionera en enviar un primer hombre al cosmos.

Lo que estos días persiguen estos así llamados “barones del espacio” lo logró ya hace más de sesenta años Yuri Gagarin, que no era para nada magnate, sino hijo de un carpintero.

Pero esta semana el polifacético empresario Richard Branson protagonizó el primer intento de comenzar con un turismo muy muy especial, el turismo espacial.

¿Realmente Richard Branson fue al espacio? 0:34

A bordo de su nave, Virgin Galactic, pudo alejarse de la Tierra hasta 88 kilómetros de altura, y llegar al llamado espacio suborbital, al borde de la atmósfera. Ahí, junto a otras cinco personas, pudo presenciar el espectacular arco circular del horizonte de nuestro planeta y, a la vez, vivir la sensación de volar en un estado de ingravidez.

Branson estaba emocionado. Dijo que fue un momento mágico. Aseguró que de haber sido una vez un niño con un sueño --que miraba a las estrellas-- ahora era un adulto en una nave espacial.

Un joven de 18 años viajará al espacio con Jeff Bezos 0:47

Según dijo, su objetivo era sentir la experiencia para mejorar viajes futuros ya que él querría que el espacio se transforme en el próximo gran destino turístico. Para los interesados, algo así costaría alrededor de un cuarto de millón de dólares... por persona. Y aún no hablamos de vuelos charter. Una verdadera ganga.

Personalmente, quizá se me presente la oportunidad de poder hacer alguno de mis informes desde el espacio.

Bueno, no sé… pero si me lo proponen… quién sabe… Desde luego, puede ser menos peligroso que ciertas coberturas terrestres…

Escucha el resto en el podcast.

Bueno, con este tema para recapacitar terminamos este podcast, les habló José Levy. Espero sus comentarios en Twitter: @joselevycnn. La semana que viene seguiremos con más Desafíos Globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.

Otros Desafíos Globales:

La cumbre del deshielo: Biden y Putin se ven las caras

Terremoto político en Israel

¿Cuál es el origen del covid-19? Esa es la gran interrogante de toda una generación

En el conflicto Israel-palestinos, ¿quién ha sido el vencedor?

Alexey Navalny, una verdadera pesadilla para Vladimir Putin