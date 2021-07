Denuncia que policía le dispara a su marido y se lo lleva 3:52

(CNN Español) -- Un hombre que se presenta en un video de Facebook como miembro de una de las familias “que están en el poder de Cuba”, llamó este miércoles a deponer las armas y a iniciar un proceso de transición a la democracia en la isla.

Su video se ha vuelto viral y ha sido retomado por varios medios internacionales en los últimos días, en el contexto de las históricas protestas en la isla.

CNN no ha podido verificar de forma independiente su identidad, ni su parentesco con las familias que menciona. El protagonista del video no respondió a los mensajes enviados por CNN. Una petición de comentarios enviada a la embajada cubana en Estados Unidos no había sido contestada este viernes.

La Fundación Nacional Cubano Americana, con sede en Miami, dijo a CNN que no hay razones para poner en duda la identidad del protagonista.

En su mensaje publicado en redes sociales, el joven se describe como exiliado. Dice que salió de la isla "por temor a represalias de mi propia familia, por proyectarme en mis redes sociales a favor de los derechos humanos y del diálogo entre los intelectuales y artistas con el gobierno en Cuba".

publicidad

Tras las protestas registradas el domingo en la isla, agrega que llama "a la concordia y a que depongan las armas, que se inicie en Cuba un proceso de transición a la democracia, el pueblo demostró que no los quiere más en el poder. Cuba ya demostró en la calle de todo el país que no está de acuerdo con el gobierno, es un gobierno fallido, que ha llevado a una situación de crisis sanitaria, económica, social y política".

En su perfil de Facebook publica información con críticas hacia el gobierno cubano.