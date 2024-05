Fotografía del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, tomada el 27 de diciembre de 2001 durante una entrevista en la ciudad de Panamá. (GUIDO BLANDON/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- Integrantes de la Policía de Ecuador realizaron la madrugada de este viernes un operativo policial en Guayaquil que dejó varias detenciones y la incautación de armas y otros artefactos.

“En una intervención policial realizada en las últimas horas, en el interior de una finca ubicada en Guayaquil, vía a la costa, se aprehendieron a varias personas, armas de fuego y otros indicios”, publicó la Policía en su cuenta oficial de X.

Durante esta operación, Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, “fue retenido”, dijo su abogado Alfredo Arboleda a CNN. Afirma que lo vio en la finca y se saludaron de lejos. Agregó que su cliente no portaba armas.

“Realmente yo me enteré por una llamada de su padre. He venido al lugar, he constatado que estaban 400 personas en el lugar, hay aún 200 adentro. Hay gente de farándula y gente conocida de la ciudad de Guayaquil”, dijo Arboleda.

Las autoridades no han confirmado detención alguna hasta el momento y nadie enfrenta cargos penales por este operativo en Guayaquil. La Policía dice que el operativo se mantiene y que informará una vez culminen las diligencias judiciales.

La Fiscalía del Estado informó que esas diligencias están relacionadas con el combate a la banda Las Águilas, que el Gobierno califica de terrorista.

“Fiscalía dispuso la práctica de diligencias tras la aprehensión de varias personas —incluida un presunto líder del GDO ‘Las Águilas’— durante el allanamiento a una finca, ubicada en la Vía a la Costa, ejecutado esta madrugada”, precisó la Fiscalía.

Además, informó que hallaron subametralladoras, municiones, armas de alto alcance y vehículos de alta gama en el lugar. Agregó que, en las próximas horas, la Fiscalía resolverá la situación jurídica de los involucrados.

El exmandatario Abdalá Bucaram publicó en X, antes Twitter, que no podía permitir que su hijo sea difamado por ir a una fiesta y agregó: “Mi hijo Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca, había orquesta y un cantante internacional, el no usa armas, habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos. Confío en que esto se esclarecerá, pero tengo que aclarar que no es cierto el contexto que los medios quieren darle entender y venderle al Ecuador”.