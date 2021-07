Las 5 cosas que debes saber este 21 de julio: Pedro Castillo encara un Perú dividido

Joe Biden participará en un foro de CNN en Cincinnati este miércoles. La batalla contra la pandemia de Estados Unidos no ha terminado. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Pedro Castillo encara un Perú dividido

Perú tiene por fin un nuevo presidente después de una tensa y dilatada batalla electoral que dejó al socialista Pedro Castillo como ganador, y el mandatario electo tiene ahora el desafío de sanar las heridas de un país donde han aflorado profundas divisiones.

2

La batalla pandémica de Estados Unidos no ha terminado

No ha terminado. Ni está cerca de terminar. Si los fuegos artificiales del 4 de julio de Joe Biden marcaron un momento para declarar el fin de los días más oscuros de la pandemia, el lunes fue el día en que se hizo realidad que la lucha de la nación contra el covid-19 está yendo rápidamente en la dirección equivocada. Análisis de Stephen Collinson.

Vacunarse 'ahorcaría' el coronavirus, según congresista 1:49

3

Biden ordena la revisión de las remesas a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a su administración que examine las remesas a Cuba a raíz de las protestas en la isla para determinar las formas en que los residentes en Estados Unidos pueden enviar dinero al país, dijo a CNN un alto funcionario de la administración.

Remesas a Cuba no podrán ser recibidas en dólares 2:18

4

Lo que revelan los eventos extremos sobre la crisis climática

Los científicos del clima han advertido durante décadas que la crisis conduciría a un clima más extremo, que se volvería más mortífero y frecuente. Pero muchos científicos están expresando sorpresa de que los récords de calor y lluvia se estén superando con márgenes tan grandes.

Más de 520.000 hectáreas se han perdido por incendios en EE.UU. 4:35

5

Joe Biden participará en un foro de CNN en Cincinnati este miércoles

CNN celebrará un foro con el presidente Joe Biden a las 8 PM, hora de Miami, este miércoles en Cincinnati, Ohio, que se transmitirá en vivo en CNN Español. Don Lemon moderará el evento en directo, transmitido internacionalmente, y se espera que se centre en una amplia gama de temas que enfrenta la nación, desde el covid-19 hasta la economía.

La divertida interacción entre Brady y Biden 0:44

A la hora del café

¿Por qué Jeff Bezos viajó al espacio y regresó a los pocos minutos?

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, hizo un viaje supersónico de ida y vuelta al espacio este martes por la mañana durante 11 minutos a bordo del sistema de cohetes y cápsulas desarrollado por su compañía espacial, Blue Origin. ¿Cuál es el plan de Bezos?

Bezos: Viaje al espacio es importante para medio ambiente 2:54

La mayoría de las relaciones románticas comienzan como amistades, según un estudio

Contrario a la percepción popular de que el amor suele surgir de la pasión, un nuevo estudio revela que dos tercios de las relaciones románticas comienzan siendo amistades largas.

Estudian nexos entre la amistad y las relaciones amorosas 0:43

Harvey Weinstein, extraditado a Los Ángeles para enfrentar más cargos de agresión sexual

Harvey Weinstein fue trasladado el martes por la mañana a California por orden judicial, confirmó a CNN el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York.

Victimas de Weinstein recibirán US$ 17 millones 0:48

Las mejores aerolíneas del mundo en 2021, según AirlineRatings.com

A medida que los viajes aéreos regresan en algunas regiones, AirlineRatings.com publicó su lista anual de las mejores aerolíneas del mundo para ayudar a los viajeros a decidir qué aerolínea elegir para su regreso a los cielos.

Mira los consejos de viaje de este gurú de TikTok 2:59

La cifra del día

Más de 3 millones

Estados Unidos comenzó a enviar más de 3 millones de vacunas contra el covid-19 adicionales a ciertos países de Centroamérica este martes, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

El asistente de Biden confirma envío de vacunas a Argentina 0:34

La cita del día

"Escribo esto no como el príncipe que nací siendo, sino como el hombre en el que me he convertido"

El príncipe Harry, una de las figuras de las que más se habla en el mundo, publicará un libro de memorias el próximo año que califica de "totalmente veraz".

Selección del día

Este 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro

Botas impermeables para la lluvia, juguetes y accesorios para el mejor amigo del hombre.

Y para terminar…

Mira a Jeff Bezos y a la tripulación de Blue Origin flotar (y lanzarse caramelos) en el espacio

Mira a Jeff Bezos y su tripulación flotar en el espacio 1:30

Estas son las primeras imágenes de Jeff Bezos y los demás astronautas a bordo de la cápsula del New Shepard, de Blue Origin, cuando alcanzan la gravedad cero en el espacio. Bezos y su hermano Mark mandaron un saludo a su mamá, mientras que los tripulantes daban giros en la cápsula. Para probar la ingravidez, dulces Skittles volaron alrededor y fueron atrapados por Oliver Daemen.