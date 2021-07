Fauci: Las vacunas protegen contra hospitalizaciones 0:45

Nairobi, Kenya (CNN) -- Cada vez que veo una llamada desde casa, mi corazón se hunde. Siempre temo que me llamen para decir que ha muerto mi abuela. Ella ha estado con un respirador durante cuatro semanas y mi ansiedad está cerca del punto de ruptura. La temida llamada podría llegar en cualquier momento: covid-19. De nuevo.

Incluso a los 96 años, mi abuela de Kenya estaba entre los cientos de millones en el mundo en desarrollo que no fueron vacunados hasta hace poco porque las naciones ricas han acaparado la mayoría de las vacunas disponibles. Aunque soy más de 60 años menor que ella, en abril me vacunaron por completo porque vivía en Estados Unidos, donde cualquier persona mayor de 12 años puede vacunarse si quiere.

La aguda escasez de dosis para las personas más pobres del mundo se ha denominado "apartheid de vacunas", "codicia" y un "fracaso moral catastrófico". Sin embargo, la vergüenza pública ha hecho poca diferencia real, y África ha recibido la menor cantidad de vacunas del mundo hasta ahora.

Aproximadamente la mitad de todos los estadounidenses están ahora completamente vacunados. Aquí en Kenya, esa cifra es de solo el 1,1% de la población. Si bien los países ricos están eliminando todas las restricciones y reabriendo sus sociedades porque la mayoría de los adultos están completamente inoculados, los nuevos casos están aumentando al ritmo más rápido en África, donde muy pocas personas están vacunadas.

Occidente ha almacenado más vacunas de las que necesitará, con acuerdos negociados por varios países que les permiten comprar dosis suficientes para vacunar a cada uno de sus ciudadanos varias veces. A principios de año, los países de Norteamérica habían comprado dosis suficientes para vacunar completamente a la población de la región más de dos veces, mientras que los países africanos solo habían obtenido dosis suficientes para cubrir un tercio de la población del continente. La nación más joven del mundo, Sudán del Sur, se ha quedado completamente sin vacunas y ha cerrado su programa porque no sabe cuándo recibirá más vacunas.

De los 3.500 millones de personas ya vacunadas en todo el mundo, solo el 1,6% se encuentra en países africanos. Los nuevos casos han estado aumentando durante ocho semanas consecutivas en el continente, lo que ha provocado una nueva ola de confinamientos, sistemas de salud abrumados, medios de vida perdidos y, lo peor de todo, un gran número de muertos. Solo en la última semana, las muertes aumentaron más del 40%. Muchas de estas podrían haberse evitado si se hubiera vacunado a más africanos.

publicidad

Sin poder hacer duelo

El mes pasado, acababa de terminar de filmar en una atestada UCI que trataba a pacientes críticos de covid-19 en Kampala, la capital de Uganda, cuando supe que mi tío Justus había muerto a causa del virus al otro lado de la frontera en Kenya. Estaba desconsolado y enojado. No fue vacunado porque Kenya no tenía, y aún no tiene, suficientes vacunas, incluso para una persona mayor como él.

Justus fue enterrado en un plazo de 48 horas, como exige el Gobierno de Kenya. Era el tercer miembro de la familia que había muerto en la pandemia que no tuve la oportunidad de hacerle el duelo adecuadamente o ver sepultado.

En el oeste de Kenya, donde vive mi abuela y donde murió mi tío, se encuentran en condiciones similares a las de un estado de emergencia a medida que la variante delta se propaga por la región. Este es otro golpe para una región empobrecida en un país que ha vivido con un toque de queda a nivel nacional desde fines de marzo de 2020.

Como en todas partes del mundo, la fatiga pandémica está arrasando África. La diferencia aquí es que la gente no puede darse el lujo de ignorar las medidas de salud pública de sentido común, porque no podemos darnos el lujo de un despliegue generalizado de vacunas e inmunidad colectiva para protegernos.

"Y debido a que la gente muere todos los días, es por eso que digo que una vacuna retrasada es una vacuna negada", dijo a CNN el Dr. Gitahi Githinji, CEO del grupo de Amref Health Africa.

Africanos perplejos por la reticencia en Occidente

Rwanda tiene probablemente las más estrictas regulaciones de distanciamiento físico y uso de mascarillas que he visto en cualquier parte del continente; sin embargo, la nación del este de África se ha visto obligada a otro estricto confinamiento para tratar de mitigar la fuerza de una feroz tercera ola de infecciones. El país siguió todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y pareció hacer todo bien, pero aún así se vio invadido por casos de coronavirus, porque solo las vacunas brindan una verdadera protección. Con solo alrededor del 2% de los ruandeses vacunados, este puede no ser el último confinamiento del país.

Muchas personas que he conocido en los cinco países africanos que he visitado en las últimas semanas están desconcertadas por la resistencia a la vacunación en Occidente. Vi la cobertura de las protestas en Europa contra las reglas de vacunación con una amiga en Nairobi. "¿Pueden darnos esas vacunas que no quieren?", preguntó.

Algunos estadounidenses incluso son sobornados con cerveza, donas o dinero en efectivo para recibir dosis de la vacuna contra el covid-19 cuando muchos africanos las tomarían felizmente gratis si estuvieran disponibles. Mientras que los más ricos del mundo parecen estar entrando en una vida pospandémica, el resto de nosotros en el hemisferio sur todavía estamos en medio de una crisis devastadora sin salida en el futuro previsible. La variante delta altamente transmisible ahora se ha detectado en 21 países africanos y sigue aumentando.

Las autoridades sanitarias mundiales han advertido que durante una pandemia mundial nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Sin embargo, la inequidad en las vacunas significa que podrían surgir nuevas cepas de virus en África y extenderse rápidamente al resto del mundo, lo que haría que cualquier ganancia de vacunación masiva en otros lugares fuera ineficaz.

Un continente abandonado

La mayor lección para África, dicen algunos líderes aquí, es que está sola, y no existe la solidaridad global cuando las personas están en su punto más vulnerable.

"Como continente, debemos dejar de creer que hay alguien que es un buen samaritano bíblico que está a punto de venir a ayudarnos", me dijo el ministro de Salud de Kenya, Mutahi Kagwe, en mayo. "Esta es una situación en la que hemos visto muy claramente que es sálvese quien pueda y que Dios nos salve".

Países como Kenya dependen de Covax, un esfuerzo de la OMS para proporcionar vacunas de covid-19 a un costo subsidiado a países de ingresos bajos y medianos, pero no cuenta con fondos suficientes y la necesidad es mucho mayor que el pequeño goteo de dosis que están disponibles para ser distribuidas.

Mucho después de que las partes más ricas del mundo hayan ganado la guerra contra la pandemia, África podría ser el último lugar del mundo que aún lucha contra un virus feroz sin armas ni municiones. El mantra tan repetido de que "estamos juntos en esto" suena hueco cuando unos pocos privilegiados tienen más vacunas de las que necesitan y muchos no tienen nada.

Para cuando los funcionarios locales vacunaron a mi abuela, ya era demasiado tarde porque había sido infectada por coronavirus. Ella sobrevivió a su esposo, mi abuelo paterno, por más de 25 años; sin embargo, ahora estamos llegando a un acuerdo de que tal vez no sobreviva a esta enfermedad. Todo lo que necesitaba para protegerme era caminar hasta una farmacia cercana en Washington. Pero muchas personas, como mi abuela, han muerto, o morirán, por el accidente del lugar donde viven. Su corazón ahora está fallando y el mío se está rompiendo.