Hospitalizan al actor Bob Odenkirk tras colapsar en el set de 'Better Call Saul'

(CNN) -- Bob Odenkirk, estrella de los exitosos programas de televisión "Breaking Bad" y "Better Call Saul", fue trasladado de urgencia al hospital después de colapsar en el set el martes, informó el sitio web de entretenimiento TMZ.



El actor estaba filmando "Better Call Saul" en Nuevo México cuando ocurrió el incidente, informó TMZ.

Una persona con conocimiento del asunto confirmó la veracidad del informe de TMZ a CNN.

"Better Call Saul" se encuentra actualmente en producción para su sexta temporada. Es una precuela de la serie de crímenes de AMC "Breaking Bad", que presentó a Odenkirk como Saul Goodman, el abogado defensor del protagonista del programa, Walter White, interpretado por Bryan Cranston.

Según fuentes de TMZ, "Odenkirk cayó e inmediatamente fue rodeado por miembros del personal que llamaron a una ambulancia".

No está claro cuál es la condición de Odenkirk en la actualidad.

publicidad

Odenkirk co-creó y coprotagonizó la serie de comedia de sketches de HBO "Mr. Show with Bob and David". Ha ganado dos premios Emmy y recibió 16 nominaciones, incluidas nueve por su trabajo en "Better Call Saul".