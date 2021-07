¿Por qué Scarlett Johansson está molesta con Disney+? 0:51

(CNN Business) -- Una de las estrellas más grandes de Marvel demanda a Disney.

La actriz Scarlett Johansson presentó una demanda en la Corte Superior de Los Ángeles este jueves que alega que Disney violó su contrato al lanzar la muy esperada película de superhéroes "Black Widow" en su servicio de transmisión por streaming, Disney+.

La película se estrenó simultáneamente en el servicio de streaming y en los cines, lo que, según la demanda, rompió un acuerdo entre la estrella y la compañía. La demanda alega que Johansson acordó que su salario por la película se basaría, en gran parte, en la taquilla de la película.

"Para maximizar estos ingresos y, por lo tanto, proteger sus intereses financieros, la Sra. Johansson obtuvo una promesa de Marvel de que el lanzamiento de la película sería un 'estreno en cines'", afirmó la demanda. "Como saben la Sra. Johansson, Disney, Marvel y casi todos los demás en Hollywood, un 'estreno teatral' es un estreno exclusivo de las salas de cine. Disney era muy consciente de esta promesa, pero no obstante ordenó a Marvel que violara su promesa y en su lugar, estrenaron la película en el servicio de streaming de Disney+ el mismo día en que se estrenó en las salas de cine".

Disney no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. The Wall Street Journal fue el primero en informar la noticia.

La demanda llega en un momento crucial para Hollywood, ya que la pandemia ha acelerado varias tendencias a la vez. El streaming se ha convertido en un punto clave de Hollywood, mientras que las salas de cine y la taquilla luchan por volver a la normalidad tras una pandemia que devastó su negocio.

Disney causó conmoción cuando anunció en marzo que "Black Widow" se lanzaría en Disney+ por un cargo adicional y en los cines simultáneamente. La película se había retrasado varias veces debido a la pandemia. Originalmente, el lanzamiento estaba programado para ser lanzado en mayo de 2020.

Mientras que otros estudios han hecho transmisiones por streaming y lanzamientos en cines el mismo día, la noticia de "Black Widow" destacó porque Marvel es la marca de mayor éxito de taquilla en todo Hollywood, y ha recaudado casi US$ 23.000 millones en la taquilla mundial desde 2008.

Su lanzamiento el 9 de julio fue un éxito inmediato para Disney, en cines y transmisión, aportando US$ 80 millones en su estreno en Norteamérica en cines y US$ 60 millones a nivel mundial en Disney+. El impulso de la película se ha ralentizado desde entonces y ahora se sitúa en aproximadamente US$ 318 millones en todo el mundo, según Comscore. Esa no es una gran recaudación para una película de Marvel.

Han surgido otros problemas a medida que los estudios cambiaron sus principales éxitos de taquilla a la transmisión por streaming a medida que continúa la pandemia. Caso en cuestión: Warner Bros. supuestamente pagó a la estrella Gal Gadot y a la directora Patty Jenkins cada una más de US$ 10 millones cuando el estudio lanzó "Wonder Woman 1984" en el servicio de transmisión HBO Max, así como en los cines en diciembre. (WarnerMedia es propietaria de Warner Bros. y CNN).

"No es ningún secreto que Disney lanza películas como Black Widow directamente en Disney+ para aumentar los suscriptores y así impulsar el precio de las acciones de la compañía, y que se esconde detrás del covid-19 como pretexto para hacerlo", dijo John Berlinski, abogado de Johansson a CNN Business. "Pero ignorar los contratos de los artistas responsables del éxito de sus películas para promover esta estrategia miope viola sus derechos y esperamos demostrarlo en los tribunales".

Agregó que este "seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y deje en claro que, sea lo que sea que la compañía pretenda, tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos".