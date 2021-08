Chet Hanks despotricó contra las vacunas y el uso de mascarillas en Instagram

(CNN) -- Chet Hanks publicó una crítica contra las vacunas y les dijo a quienes padecen por el virus que "lo superen", un año después de que sus padres, Tom Hanks y Rita Wilson, fueran hospitalizados con casos graves de covid-19.

Hanks compartió un video en Instagram en el que inicialmente pretendía alentar a sus seguidores a vacunarse. Luego gritó "¡Sike!" (jerga que en inglés significa "broma") y gritó: "No me vas a pinchar con esa maldita aguja", antes de comparar erróneamente al covid-19 con la gripe.

Los padres del músico estuvieron entre las primeras celebridades en contraer el virus el pasado marzo y fueron aislados en un hospital australiano con síntomas graves.

"Mi esposa perdió el sentido del gusto y el olfato, tenía náuseas severas, tenía una fiebre mucho más alta que yo", dijo Hanks a The Guardian el año pasado, y agregó que tenía "dolores corporales paralizantes, yo estaba muy fatigado todo el tiempo y no pude concentrarme en nada durante más de 12 minutos".

Se ha descubierto que las vacunas contra el covid-19 aprobadas en Estados Unidos son seguras y altamente efectivas, y los datos de todo el mundo muestran que las vacunas reducen la transmisión y disminuyen drásticamente las posibilidades de hospitalización y muerte.

Chet Hanks dijo a sus seguidores que no recibirá una inyección porque "nunca tuvo covid", y dijo que aquellos que padecen la enfermedad deberían "superarla".

También criticó el uso de mascarillas en su análisis sin pruebas, diciendo que estaba "cansado" de cubrirse la cara. El año pasado, su padre dijo a los periodistas que usar una mascarilla es "tan simple, tan fácil, si alguien no puede encontrar por sí mismo esas tres cosas básicas, creo que es una vergüenza".

"Por Dios, es de sentido común", agregó Tom Hanks sobre el uso de cubrebocas y otras precauciones de salud como lavarse las manos y el distanciamiento físico.

Tom Hanks y Wilson contrajeron covid-19 justo cuando la enfermedad comenzaba a extenderse por todo el mundo y días antes de que Europa y Estados Unidos impusieran sus primeros confinamientos.

Durante su enfermedad, Chet publicó un video en el que decía de sus padres: "Ni siquiera están tan enfermos". Pero la pareja describió posteriormente síntomas "paralizantes", que afectaron especialmente a Wilson. "Me sentí extremadamente adolorida, incómoda, no quería que me tocaran, y luego comenzó la fiebre", le dijo Wilson a Gayle King en abril pasado, y agregó que sufría de "escalofríos como nunca antes".

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses están completamente vacunados contra el covid-19. El lanzamiento de las vacunas en el país se desaceleró en los últimos meses, pero ahora ha comenzado a aumentar, a medida que la variante delta más transmisible se extiende por todo el país y aumentan las transmisiones.