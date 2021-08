EE.UU.: Aumenta hospitalización de niños por covid-19 1:00

(CNN) -- Fueron solo unos pocos paseos alrededor de una cama de hospital, pero ver a su hija de 15 años desconectada del respirador y capaz de caminar hizo llorar a Agnes Velasquez.

Era la primera vez que Paulina caminaba desde que fue hospitalizada con covid-19.

"Fue idea mía", dijo Paulina. "El fisioterapeuta vino y usamos el andador y caminamos alrededor de la cama como tres veces. Estaba feliz".

Velasquez dijo que el miedo que tenía por la vida de su hija fue reemplazado por alegría y felicidad. "Siento como si una gran piedra se me hubiera salido del pecho", dijo.

Velasquez dijo que no esperaba ver a su hija caminar de nuevo tan pronto.

publicidad

"Pensé que tomaría un poco más de tiempo, ya que recientemente dejó el respirador y salió del coma", dijo.

Velasquez dijo que los fisioterapeutas fueron a la habitación de su hija el miércoles y le pidieron que caminara. "Y lo hizo y no quería detenerse. Quería caminar y caminar y solo había lágrimas en mis ojos".

Velasquez ha estado viviendo en la sala de cuidados intensivos de su hija en el Broward Health Medical Center durante semanas, rezando para que sobreviviera al covid-19.

El médico de Paulina, el Dr. Venu Devabhaktuni, director médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica de Broward Health, dijo que la situación de la adolescente fue "impredecible" mientras estuvo en el ventilador.

"Las cosas podrían haber ido mal rápidamente, pero se recuperó porque es una niña joven y saludable. Eso creo que estuvo a favor de su recuperación", dijo Devabhaktuni.

Esta madre ruega para que su hija sobreviva al covid-19 3:08

Tanto Velasquez como su hija dijeron que alientan a otras personas, especialmente a los adolescentes, a vacunarse.

"Creo que ustedes deberían vacunarse", dijo Paulina, que no estaba vacunada. "No quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Y no quiero que los padres de nadie pasen por lo que mis padres pasaron y vieron".

Fue hace dos semanas cuando CNN habló por primera vez con Velasquez en una videollamada desde la habitación del hospital.

En ese momento, Paulina había estado hospitalizada durante unos 10 días.

Velasquez dijo que le decía a su hija todos los días: "Lucha por tu vida".

Dijo que cuando su hija comenzó a sentirse enferma y no podía respirar, la adolescente llamó a su madre para pedir ayuda.

Velasquez dijo que corrió en ayuda de su hija sin una mascarilla, sin pensar que el virus mortal ya se había infiltrado en su casa. Días después, la preocupada madre dio positivo a pesar de estar vacunada contra el virus.

"Lo más probable es que me lo haya contagiado ella", dijo Velasquez, quien solo sufrió síntomas menores.

La madre dijo entonces que sus hijos estaban en proceso de vacunación. Velasquez estaba ayudando a coordinar sus vacunas desde la habitación de su hija, donde pasaba cada hora del día con su hija.

Repunta vacunación en Florida, mientras suben los casos 2:50

Rosa Flores, John Couwels y Kacey Cherry de CNN contribuyeron a este reporte.