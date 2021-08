Este padre no puede ver su hijo de 1 año con covid-19 2:37

(CNN) -- Los casos de covid-19 y las hospitalizaciones están aumentando y en Dallas, Texas, "no quedan camas de UCI para niños", dijo el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, en una conferencia de prensa este viernes por la mañana.

"Eso significa que si tu hijo está en un accidente automovilístico, si tu hijo tiene un defecto cardíaco congénito o algo y necesita una cama en la UCI, o más probablemente si tiene covid y necesita una cama en la UCI, no tenemos una. Tu hijo esperará hasta que muera otro niño ", dijo Jenkins. "Tu hijo simplemente no será conectado al respirador, tu hijo será [transportado por] CareFlight (servicio aéreo de emergencia) a Temple o Oklahoma City o a donde podamos encontrar una cama, pero no recibirá una aquí a menos que una se desocupe".

El juez agregó que no ha habido camas disponibles en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) para niños durante al menos 24 horas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) le dijo a CNN que la escasez de camas de UCI pediátricas está relacionada con la escasez de personal médico.

Más de 15.000 personas hospitalizadas en Florida 2:22

"Los hospitales tienen licencia para un número específico de camas y la mayoría de los hospitales tienen menos camas de las que tienen licencia. No pueden usar camas sin personal. Con el aumento de casos de covid-19, los hospitales están experimentando una escasez de personal para atender las camas para las que tienen licencia", dijo la portavoz del departamento, Lara Anton, en un correo electrónico, y agregó que las agencias de personal en el estado están trabajando para contratar personal médico de emergencia en todo Estados Unidos.

A principios de semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que se enviaría a más de 2.500 empleados médicos a los hospitales del estado para ayudar con el creciente número de pacientes con covid-19. Más de 11.200 personas están hospitalizadas con covid-19 en Texas, según datos estatales, y hay aproximadamente 323 camas de UCI disponibles en todo el estado.

Jenkins habló junto con otros funcionarios electos, así como con líderes del Fondo de Acción para la Defensa de los Trabajadores y otros grupos que dijeron que el manejo de Abbott de la pandemia está poniendo en peligro a los residentes.

publicidad

El debate sobre las mascarillas

En julio, Abbott emitió un decreto que combinaba muchos de sus anteriores mandatos contra el covid-19, incluyendo que ninguna entidad gubernamental podría exigir el uso de mascarillas, entre ellos los distritos escolares.

Debate sobre uso de mascarillas en escuelas acaba tenso 1:47

Dallas fue uno de los varios condados de Texas que demandaron al gobernador este mes y solicitaron una orden de restricción contra la orden de Abbott para poder implementar los mandatos del uso de mascarillas con la esperanza de frenar la propagación del virus. El martes, la jueza Tonya Parker determinó que los residentes del condado de Dallas "han sufrido y seguirán sufriendo daños y lesiones" por la orden de Abbott y dictaminó que Jenkins, el juez del condado, debería poder implementar estrategias de mitigación a nivel local para proteger a la comunidad.

Jenkins emitió el miércoles una orden de emergencia exigiendo el uso de mascarillas en ciertos espacios públicos del condado, incluso en oficinas y edificios del condado y entidades comerciales "que proporcionan bienes o servicios directamente al público". La orden de emergencia también exige el uso de cubrebocas en interiores para los estudiantes, maestros, personal y visitantes en los centros de cuidado infantil y las escuelas del condado, independientemente del estado de vacunación.

"Nuestros hospitales y nuestra gente necesitan desesperadamente algo de tiempo para aumentar la capacidad de camas y de médicos para que sus hospitales no se desborden", dijo Jenkins el viernes por la mañana.

'El enemigo es el virus, no los demás'

En un intento por bloquear el mandato del uso de mascarillas a nivel local, Abbott y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentaron una petición diciendo que la orden de emergencia del condado viola la orden del gobernador.

"Esta no es la primera vez que tratamos con personajes activistas. Es un déjà vu de nuevo", dijo Paxton en un comunicado el miércoles. "Jueces y alcaldes que llaman la atención han desafiado decretos anteriormente, cuando comenzó la pandemia, y los tribunales fallaron a nuestro favor, (de) la ley. Estoy seguro de que los resultados de cualquier demanda se alinearán con la libertad y la elección individual, no con los mandatos y extralimitaciones del gobierno".

Texas: Demanda a quien haga obligatorio uso de cubrebocas 0:46

Pero en momentos en que el personal de atención médica está sobrecargado de trabajo y los recursos son escasos "hay mucho en juego", dijo Jenkins en la conferencia del viernes, y agregó que "no se le está pidiendo a tanta gente que use una mascarilla".

"Necesitamos rechazar estos intentos de erosionar el control local porque el gobierno funciona mejor cuando se está más cerca de la gente", dijo Jenkins. "Pero también debemos recordar... esta no es una batalla entre el gobernador Abbott y los líderes locales que resultan ser demócratas o miembros de la junta escolar".

"Todos estamos en el equipo de salud pública", dijo el juez. "Y todas las personas deben comprender que el enemigo es el virus, no los demás".

Keith Allen de CNN contribuyó a este reporte.