(CNN) -- Los hospitales en partes del sur de Estados Unidos se están quedando sin suministro de oxígeno a medida que los casos de covid-19 y las hospitalizaciones continúan aumentando, impulsados por las franjas de personas que siguen sin vacunarse y una variante peligrosa del coronavirus que ha infectado a millones de estadounidenses.

Varios hospitales en Florida, Carolina del Sur, Texas y Louisiana están luchando contra la escasez de oxígeno. Algunos corren el riesgo de tener que usar su suministro de reserva o de quedarse sin oxígeno de manera inminente, según funcionarios de salud estatales y consultores hospitalarios.

Con el aumento continuo en los casos de covid-19, ha habido una mayor demanda en el suministro de oxígeno y los hospitales no pueden seguir el ritmo para satisfacer esas necesidades, Donna Cross, directora senior de instalaciones y construcción de Premier —una empresa de mejora del desempeño de la atención médica— le dijo a CNN.

"Normalmente, un tanque de oxígeno estaría lleno en un 90% y los proveedores les dejarían llegar a un nivel de recarga del 30-40% restante en su tanque, lo que les proporcionaría un colchón de suministro de tres a cinco días", dijo Cross. "Lo que está sucediendo ahora es que los hospitales se están agotando a aproximadamente un 10-20%, que es un suministro disponible para uno o dos días, antes de que se reabastezcan".

Incluso cuando se rellenan, es solo un suministro parcial de alrededor del 50%, dijo Cross. "Es una situación muy crítica".

Florida tuvo el sábado la tasa de hospitalización por covid-19 más alta del país, con 75 pacientes por cada 100.000 residentes en hospitales con el virus, según datos de funcionarios federales de salud y de la Universidad Johns Hopkins. También alcanzó otro máximo pandémico de casos de covid-19 el viernes, informó 690,5 casos nuevos por cada 100.000 personas cada día desde el 20 de agosto hasta el 26 de agosto, según mostraron los datos estatales.

Morgues portátiles para Florida central

Las muertes por covid-19 han aumentado tanto que la Coalición Médica para Desastres de Florida Central, una organización sin fines de lucro financiada con fondos federales que ayuda a preparar la respuesta del sistema de atención médica, ha comprado 14 morgues portátiles con capacidad para 12 difuntos cada uno, dijo la directora de la coalición ejecutiva Lynne Drawdy.

Dijo que la organización se ha reunido con hospitales de la región para conocer cuáles son sus necesidades. Los hospitales transmitieron que en la última semana más espacio en la morgue fue la máxima prioridad porque no había capacidad adecuada, y que han visto retrasos en las funerarias que recogen a los fallecidos.

El Dr. Ahmed Elhaddad, médico de la unidad de cuidados intensivos en Florida, le dijo a Pamela Brown de CNN el sábado que está frustrado y "cansado de ver a la gente morir y sufrir porque no se vacunaron".

Dijo que la variante delta se les está "comiendo" los pulmones de las personas, lo que eventualmente conduce a su colapso.

"Estamos viendo que los pacientes mueren más rápido con esta variante (delta)", dijo Elhaddad, quien es el director médico de la UCI en el Centro Médico Jupiter.

"En esta vez estamos viendo pacientes más jóvenes (de 30, 40, 50 años) y están sufriendo. Tienen hambre de oxígeno y se están muriendo. Desafortunadamente, esta vez están muriendo más rápido", dijo.

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, el Dr. Anthony Fauci, le dijo a Jake Tapper de CNN que Estados Unidos podría ver 100.000 muertes adicionales por covid-19 para diciembre, como lo predijo un modelo de la Universidad de Washington.

"Lo que está sucediendo ahora es completamente predecible, pero completamente prevenible. Y sabes que sabemos que tenemos los medios con las vacunas para revertir esto", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Elhaddad señaló que su UCI no tiene un solo paciente de covid-19 que esté vacunado, ni vio a ninguna persona vacunada morir a causa de covid-19.

"No hay medicina mágica... lo único que estamos encontrando es que la vacuna previene la muerte. Impide que los pacientes vayan a la UCI", dijo Elhaddad.

Fauci señaló a los 80 millones de estadounidenses que son elegibles para la vacuna, pero que no están vacunados. "Podríamos revertir esto y podríamos hacerlo de manera eficiente y rápida si solo vacunamos a esas personas", dijo.

Florida ha vacunado completamente al 52,4% de su población total, según mostraron los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. el sábado.

Mientras tanto, menos del 50% de las personas en Carolina del Sur, Louisiana y Texas, donde el suministro de oxígeno también es bajo, están completamente vacunadas. Los estudios han demostrado que la vacunación completa es necesaria para una protección óptima contra la variante delta.

A nivel nacional, el 52,1% de la población estaba completamente vacunada hasta el sábado, según muestran los datos de los CDC.

El huracán Ida apunta a Louisiana mientras hospitalizaciones por covid-19 siguen altas

La tasa general de vacunación de Luisiana sigue siendo una de las más bajas del país con 41,2%, y los hospitales del estado están tratando con cientos de pacientes con covid-19 mientras el huracán Ida azota la región.

Unas 2.450 personas fueron hospitalizadas con covid-19 en Louisiana, dijo el sábado el gobernador John Bel Edwards, lo que representa una caída del 20% en los últimos 10 días. Pero sigue siendo lo máximo que ha tenido el estado desde antes del aumento actual de casos, dijo Edwards a Jim Acosta de CNN.

Más de 475 de esos pacientes usan ventiladores, según datos del Departamento de Salud del estado.

El huracán Ida tocó tierra cerca de Port Fourchon, Louisiana, el domingo como un huracán peligroso de categoría 4. Las posibles lesiones causadas por la tormenta pueden agravar el riesgo de que las instalaciones de atención médica se vean abrumadas, dado que los pacientes con covid-19 ya ocupan hospitales en altas tasas.

Vientos de Ida arrancan el techo de una clínica 0:40

"La evacuación de hospitales no será posible porque no hay ningún lugar adonde llevar a esos pacientes, no hay exceso de capacidad en ningún otro lugar del estado o fuera del estado", dijo Edwards.

"Entonces hay personas que pueden resultar heridas como resultado del huracán en sí, por lo que debemos asegurarnos de tener alguna capacidad para ellos", dijo. "Todavía tenemos una situación muy, muy desafiante aquí en todo el estado de Louisiana".

Edwards señaló que está preocupado por los cortes de energía prolongados. El estado tiene alrededor de 10.000 trabajadores de línea listos para comenzar y otros 20.000 en espera para ayudar tan pronto como sea necesario.

"Restaurar la energía será de vital importancia para mantener estos hospitales en funcionamiento", dijo.

Todas las parroquias del estado se encuentran en la categoría de mayor riesgo de coronavirus, con transmisión generalizada y descontrolada y muchos casos no detectados, dijo el departamento de salud del estado.

"Nos dirigimos a un momento realmente difícil para los jóvenes", dice médico

Un regreso al aprendizaje en persona ha llevado a miles de estudiantes a tener que ponerse en cuarentena en Estados Unidos, con casos de covid-19 entre los niños aumentando a niveles no visto desde el invierno.

Y las hospitalizaciones de niños debido a covid-19 podrían seguir aumentando a medida que más de ellos regresen a las aulas este otoño.

"No hay duda de que nos dirigimos a un momento realmente difícil para los jóvenes", dijo el sábado la Dra. Esther Choo a Wolf Blitzer de CNN.

Choo, profesor de medicina de emergencia en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon, agregó que, si bien el año pasado la gente se tranquilizó de que el virus no afectaría a los niños tan gravemente, este año es diferente.

"Volveremos a la escuela en persona, desenmascarados en todo Estados Unidos. Hay mucha resistencia a cosas como los mandatos de máscaras y las vacunas que mantendrían a nuestros niños más seguros en las escuelas", dijo.

En particular, los niños menores de 12 años aún no son elegibles para vacunarse contra covid-19.

No todas las escuelas en Estados Unidos han abierto todavía, pero se espera que las restantes abran después del Día del Trabajo, que es cuando Choo dijo que las hospitalizaciones de niños por covid-19 podrían aumentar.

"Sin duda vamos a ver más de lo que estamos viendo ahora, que son hospitales repletos de admisiones pediátricas", dijo, y señaló que las muertes de niños por covid-19 también se volverán más comunes.

Fauci dijo que apoya la obligación de vacunas covid-19 para los estudiantes que son elegibles, y señaló: "Esto no es algo nuevo. Tenemos mandatos en muchos lugares de las escuelas, en particular en las escuelas públicas, que si de hecho quieren que entre un niño, lo he hecho durante décadas y décadas requiriendo vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis".

-- Kristen Holmes, Amanda Watts, Rebekah Riess, Lauren Mascarenhas, Taylor Romine, Elizabeth Joseph y Claire Colbert de CNN contribuyeron a este informe.