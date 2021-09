Mujer pide justicia por muertes a manos de la policía 1:33

(CNN) -- Un jurado investigador de Colorado acusó a tres agentes de policía y dos paramédicos involucrados en la muerte de Elijah McClain en agosto de 2019, anunció el miércoles el fiscal general del estado, Phil Weiser.

McClain, un hombre negro de 23 años, fue detenido por la policía mientras caminaba hacia su casa desde una tienda, sometido a una estrangulación carotídea y luego le inyectaron ketamina.

Los entonces agentes del Departamento de Policía de Aurora Randy Roedema, Jason Rosenblatt y Nathan Woodyard y los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Aurora Jeremy Cooper y Peter Cichuniec fueron acusados cada uno de ellos de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal como parte de una acusación de 32 cargos.

Además, Roedema y Rosenblatt fueron acusados cada uno de un cargo de agresión y otro de delito de violencia, y Cooper y Cichuniec fueron acusados cada uno de tres cargos de agresión y seis de delitos de violencia.

"Estamos aquí hoy porque Elijah McClain no está aquí y debería estarlo", dijo Weiser. "Cuando murió apenas tenía 23 años. Tenía toda su vida por delante y su familia y sus amigos deben seguir adelante y deben vivir sin él".

publicidad

El jurado investigador presentó los resultados de la investigación el jueves, previo al segundo aniversario de la muerte de McClain.

La imputación es un contraste drástico a las conclusiones iniciales de los fiscales del caso. En 2019, el fiscal del condado de Adams, Dave Young, se había negado inicialmente a presentar cargos penales porque dijo que los fiscales carecían de pruebas para demostrar que los agentes causaron la muerte de McClain o que su fuerza había sido injustificada.

Sin embargo, el caso volvió a ser objeto de atención el pasado mes de junio, después de que los homicidios a mano de la policía de George Floyd y Breonna Taylor provocaran protestas masivas en el marco del movimiento Black Lives Matter. Impulsado por esas protestas y por una petición viral en Internet, el gobernador Jared Polis anunció una reexaminación del caso el año pasado, y Weiser abrió una investigación del jurado investigador sobre el caso en enero.

En general, los agentes de policía rara vez se enfrentan a cargos penales por las muertes de personas negras bajo custodia, y las condenas en estos casos son aún más raras. En su conferencia de prensa del miércoles, Weiser reconoció el reto que tienen por delante los fiscales.

"No se equivoquen, reconocemos que este caso será difícil de procesar. Este tipo de casos siempre lo son", dijo. "Nuestro objetivo es buscar justicia para Elijah McClain, para su familia y amigos y para nuestro estado. Al hacerlo, avanzamos en el estado de derecho y en nuestro compromiso de que todos son responsables e iguales ante la ley".

La reacción de los padres de Elijah McClain

La madre de McClain, Sheneen McClain, dijo a CNN en una entrevista telefónica que estaba emocionada por la noticia de las acusaciones y agradeció a Weiser, a su equipo y al jurado investigador.

"Me puse a llorar porque han pasado dos años", dijo. "Ha sido un largo viaje, ya sabes, y es abrumador. Todavía lo estoy procesando, sabes, porque esta es una de esas cosas que nunca se ha hecho realmente y se está haciendo aquí mismo por mi hijo, así que es abrumador".

El padre de McClain, LaWayne Mosely, lloró de alegría ante la noticia, según un comunicado de su abogado.

"Nada me devolverá a mi hijo, pero estoy agradecido de que los responsables finalmente rindan cuentas", dijo Mosely en el comunicado.

El Departamento de Policía de Aurora, del Cuerpo de Bomberos de Aurora y los acusados no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN.

Siguiendo las normas de la ciudad, los agentes y bomberos acusados de delitos graves son suspendidos inmediata e indefinidamente sin sueldo, dijo el administrador de la ciudad de Aurora, Jim Twombly, en un comunicado.

La jefa de policía de Aurora, Vanessa Wilson, y el jefe de bomberos, Fernando Gray, ofrecieron sus condolencias a la familia McClain y dijeron que cooperarán con el proceso judicial.

Se está llevando a cabo una investigación civil sobre los patrones y prácticas de violación de los derechos civiles por parte del Departamento de Policía de Aurora y el Cuerpo de Bomberos, dijo Weiser.

McClain fue detenido mientras caminaba a casa desde una tienda

Los últimos momentos de McClain se han descrito previamente en imágenes de cámaras corporales de la policía y un informe de investigación independiente de 157 páginas financiado por el Ayuntamiento de Aurora.

Al igual que esos documentos, la acusación de 24 páginas detalla los acontecimientos del 24 de agosto de 2019, cuando los agentes recibieron una llamada sobre una persona que llevaba un pasamontañas. Los agentes se enfrentaron a McClain, un terapeuta de masajes, músico y amante de los animales, que caminaba hacia su casa desde una tienda de conveniencia llevando una bolsa de plástico de tés helados.

Los agentes trataron de retenerlo físicamente, lo que provocó un forcejeo, según la acusación.

"Soy una persona introvertida", dijo McClain en el video grabado por las cámaras corporales después de que los agentes se enfrentaran a él. "Por favor, respeten los límites que estoy hablando".

"Relájese", dijo un agente en un momento dado, "o voy a tener que cambiar esta situación".

McClain, que llevaba auriculares en los oídos, les dijo a los agentes que intentaba detener su música para poder escucharlos. Durante el forcejeo, uno de los agentes dijo: "Acaba de agarrar tu arma, amigo". Uno de los agentes le dijo a McClain que sacaría a su perro y lo mordería si McClain seguía "molestando".

Durante el forcejeo, los agentes sometieron a McClain en dos ocasiones a una estrangulación carotídea, en la que un agente utiliza su bíceps y su antebrazo para cortar el flujo de sangre al cerebro de un sujeto, dice la acusación. McClain perdió brevemente el conocimiento, según el escrito de acusación, pero siguió forcejeando con los agentes después de despertarse.

También le pusieron las esposas y lo mantuvieron en el suelo a pesar de las repetidas súplicas de que no podía respirar, afirma el documento.

Cooper y Cichuniec, paramédicos de los Bomberos de Aurora, llegaron entonces al lugar de los hechos y diagnosticaron a McClain "delirium agitado", un diagnóstico controvertido que describe la agitación violenta. Ninguno de los paramédicos comprobó sus signos vitales ni habló con McClain ni lo tocó antes de hacer el diagnóstico, según la acusación.

A continuación, inyectaron a McClain una dosis del fármaco sedante ketamina basándose en una estimación de que pesaba 90 kilos cuando en realidad, pesaba 64,8 kilos, según la acusación.

"En el momento en que fue colocado en la camilla, el Sr. McClain parecía inconsciente, no tenía tono muscular, estaba flácido y tenía vómitos visibles que salían de su nariz y boca", dice la acusación. "(El agente) Roedema dijo que escuchó al Sr. McClain roncar, lo que puede ser un signo de una sobredosis de ketamina".

Los paramédicos comprobaron que no tenía pulso ni respiraba y le practicaron la reanimación cardiopulmonar. Nunca recuperó la conciencia y fue declarado en muerte cerebral el 27 de agosto, según la acusación. Se le retiró el soporte vital y se convirtió en donante de órganos.

La acusación difiere en la causa de la muerte

La acusación difiere claramente de los documentos anteriores en lo que respecta a la actuación de los agentes y los paramédicos como posible causa de su muerte.

La autopsia inicial realizada por el forense del condado no determinó la causa de la muerte, pero señaló que "el intenso esfuerzo físico y el estrechamiento de la arteria coronaria izquierda" fueron factores contribuyentes. El forense determinó que la cantidad de ketamina en su organismo era terapéutica.

No se determinó oficialmente cómo murió McClain, un punto que el fiscal del Distrito señaló en su explicación de por qué decidió no procesar. "No puedo llevar un caso al jurado cuando no sé cuál es la causa de la muerte en un caso de homicidio", dijo Dave Young a CNN el año pasado.

Sin embargo, el acta de acusación señala las sujeciones físicas de los agentes y la administración de ketamina por parte de los paramédicos, y cita una causa clara de la muerte.

"El Sr. McClain era un hombre normal y saludable de 23 años antes de encontrarse con las fuerzas del orden y el personal de respuesta médica", dice la acusación.

"Un patólogo forense opinó que la causa de la muerte del Sr. McClain fueron las complicaciones derivadas de la administración aguda de ketamina durante el sometimiento y la contención violenta por parte del personal de las fuerzas del orden y de respuesta a emergencias, y la forma de la muerte fue un homicidio".

--Amir Vera, Dakin Andone y Rachel Webb de CNN contribuyeron con este reportaje.