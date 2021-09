Mira los estrenos de cine y streaming en septiembre 2:35

(CNN Español) – Desde la última temporada de "La casa de papel" en Netflix hasta la versión de "Cinderella" (o Cenicienta en español) de Amazon interpretada por Camila Cabello, estos son las series, películas y documentales que se estrenan en septiembre en Netflix, Amazon Prime y HBO Max.

Estrenos en Netflix en septiembre de 2021

"La casa de papel", parte 5: volumen 1

La famosa serie de Netflix "La casa de papel" regresa para su quinta y última temporada. Como se dio a conocer hace unos meses, el final de la historia será presentado en dos partes. La primera se estrena el viernes 3 de septiembre.

Según la descripción oficial de Netflix, el grupo lleva 100 horas encerrado en el Banco de España.

"Han logrado rescatar Lisboa, pero el momento más oscuro está sobre ellos después de perder a uno de los suyos. El profesor fue capturado por Sierra y, por primera vez, no tiene un plan de escape. Justo cuando parece que nada más podría salir mal, aparece un enemigo mucho más poderoso que cualquiera que hayan enfrentado: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que comenzó como un atraco se convertirá en una guerra", según Netflix.

"Turning Point: 9/11 and the war on terror"

Este año se conmemoran dos décadas de los ataques terroristas del 11 de septiembre que marcaron a Estados Unidos y el mundo. Es por ello que Netflix lanzó el 1 de septiembre su serie documental "Turning Point: 9/11 and the war on terror".

En la misma, el servicio de streaming dice que busca responder preguntas como ¿quién atacó a Estados Unidos y por qué?

Según la descripción de Netflix, la serie documental cuenta con entrevistas a funcionarios de distintas administraciones del Gobierno de Estados Unidos, veteranos de guerra estadounidenses así como a soldados afganos y comandantes de los talibanes.

La serie está presentada en cinco episodios.

"Schumacher"

Para los amantes de los deportes y en específico de la Fórmula Uno, llega el documental "Schumacher", que como indica su nombre, estará enfocado en la carrera de uno de los mejores pilotos de nuestros tiempos, el alemán Michael Schumacher.

Netflix explica que este documental cuenta con entrevistas y material de archivo nunca antes visto. También

"El documental explora las múltiples facetas que hicieron y definen a este complejo deportista y lo acompaña en su meteórico ascenso en este desafiante y peligroso deporte, que es seguido por millones en todo el mundo. Su fuerte voluntad y su lucha triunfal por ganar contra todo pronóstico colocaron a Michael Schumacher en el centro de la atención mundial", según la plataforma.

El documental estrena el 15 de septiembre.

Estrenos en Amazon Prime Video en agosto de 2021

"Cinderella"

Si eres amante del cuento de Charles Perrault y seguidor de Camila Cabello, entonces esta película es precisamente para ti.

Amazon Prime estrena este 3 de septiembre su versión del clásico Cinderella. Esta versión, según la plataforma, girará en torno a la música.

"Cinderella es una nueva y atrevida versión musical de la historia tradicional con la que creciste. Nuestra heroína (Cabello) es una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo permite, pero con la ayuda de su Fab G (Billy Porter), es capaz de perseverar y hacer realidad sus sueños", según la plataforma.

"The Voyeurs"

El 10 de septiembre Amazon Prime estrenará a nivel mundial la cinta "The Voyeurs".

Como su nombre lo indica, la trama de la cinta está centrada en dos jóvenes, Pippa y Thomas, quienes son testigos de lo que Amazon describe como la "volátil relación de sus atractivos vecinos".

"Cuando (Pippa y Thomas) intentan interceder anónimamete en la vida (de sus vecinos), sin qurerelo desatan una serie de eventos que terminarán en un desastre".

"Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3"

Y no todo son series, películas y documentales. También este mes tendremos un espectáculo de moda y viene de la mano de la cantante Rihanna.

Su marca Fenty presentará la tercera edición del "Savage X Fenty Show" en la plataforma.

Se trata de un espectáculo de moda en donde se dará a conocer la nueva línea de Savage X de Fenty y en el que, como años anteriores, la música tomará un papel protagónico.

El año pasado Rosalía participó de este espectáculo e interpretó dos temas. ¿Quiénes serán parte de la edición de 2021? Lo sabremos el próximo 24 de septiembre.

Estrenos en HBO Max en agosto de 2021

"Malignant"

Nos acercamos a Halloween y, por supuesto, calentaremos motores con "Malignant", una cinta dirigda por la mente detrás del universo del "Conjuro", James Wan.

La historia de esta película es escalofriante. Se centra en Madison y cómo las visiones de espeluznantes asesinatos no solo la paralizan por completo sino que estas pesadillas no se limitan a los sueños, son un parte de la realidad.

La cinta estrena el 10 de septiembre en HBO Max y cines en Estados Unidos.

"Scenes from a Marriage"

En cuanto a series, HBO presenta este 12 de septiembre su serie de 5 episodios "Scenes from a Mariage".

Oscar Isaac y Jessica Chastain son parte del elenco de la serie.

"(Scenes from Mariage) explora el amor, el odio, el deseo, la monogania, el matrimonio y el divorcio, a través del lente de una pareja estadounidense. Mira (Jessica Chastain) es una ejecutiva de tecnología ambiciosa y confiada, la cual no está satisfecha en su matrimonio, y Jonathan (Oscar Isaac) es un profesor de filosofía que está desesperado por mantener intacta su relación".

"Cry Macho"

Finalizamos con una cinta de Clint Eastwood, "Cry Macho", que llegará a HBO Max y cines el 17 de septiembre.

La producción está basada en el libro del mismo nombre. "Eastwood interpreta a una estrella del rodeo y un criador de caballos que, en 1979, emprende un viaje desafiante, durante el cual encuentra conexiones inesperadas y su propio sentido de redención", dijo Warner Bros. en un comunicado.