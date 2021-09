Leyes restrictivas del voto buscan bloquear a minorías 1:45

(CNN) -- El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó este martes una ley que impone una serie de nuevas restricciones a la votación en uno de los estados más diversos y de más rápido crecimiento.

Abbott firmó el proyecto de Ley 1 del Senado después de que la Legislatura liderada por los republicanos lo aprobara durante la segunda sesión especial que el gobernador republicano convocó este año. Los demócratas habían bloqueado versiones anteriores de la medida al salir del estado durante semanas, lo que impidió que la Cámara tuviera el quórum necesario para negociar.

Marc Elias, un destacado abogado electoral demócrata, dijo que Texas será demandado por su nueva ley tan pronto como Abbott la firme.



He aquí un vistazo a lo que hace la nueva ley de Texas:

Prohíbe la votación las 24 horas

En 2020, el condado de Harris, el hogar de Houston, abrió ocho ubicaciones para realizar votación anticipada las 24 horas, una opción que fue popular entre los trabajadores por turnos que residen en este condado de gran diversidad racial.

Ahora se prohibirá a los condados ofrecer la opción de votar las 24 horas mediante una disposición que limita la ventana en la que pueden ofrecer servicios de votación de 6 a.m. a 10 p.m.

La ley también amplía el requisito actual de al menos 12 horas de votación anticipada entre semana durante la segunda semana que se permite para incluir a los condados con más de 55.000 residentes, frente al límite actual de 100.000.

Prohíbe la votación desde los coches

En otra disposición que apunta al condado de Harris, la ley prohíbe la votación desde el automóvil. En 2020, mientras los funcionarios locales buscaban formas de llevar a cabo las elecciones de manera segura en medio de la pandemia de coronavirus, 127.000 personas en el condado emitieron sus votos en 10 centros que permitían votar desde el coche, incluido un estacionamiento en el Toyota Center, el hogar de los Houston Rockets de la NBA.

Nuevos mandatos de identificación para el voto por correo

Los tejanos que votan por correo —los que tienen más de 65 años, están fuera del condado el día de las elecciones o tienen una discapacidad o enfermedad que les impide votar en persona son elegibles— ahora deberán proporcionar su número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social en dos ocasiones diferentes: en sus formularios de solicitud de boleta de voto ausente y en el sobre en el que devuelven sus boletas.

Luego, esos números se compararán con los registros de los votantes para confirmar que son quienes dicen ser, un cambio con respecto al proceso actual de comparación de firmas. Aquellos cuyos votos corren el riesgo de ser rechazados debido a errores técnicos pueden hacer correcciones en línea bajo la nueva ley. Si hay poco tiempo, los condados pueden notificar a los votantes por teléfono o correo electrónico que pueden cancelar sus boletas de votación por correo y votar en persona.

Prohíbe a los funcionarios enviar por correo solicitudes de boletas electorales no pedidas

El proyecto de ley convertiría en un delito que un funcionario público envíe a alguien una solicitud de boleta por correo no solicitada, o que complete cualquier parte de cualquier solicitud de boleta por correo.

También prohíbe que los funcionarios públicos puedan "facilitar" la distribución no solicitada de boletas ausentes por parte de terceros, lo que significa que los funcionarios electorales locales no pueden proporcionar formularios de solicitud de boletas a grupos enfocados en incentivar el voto entre comunidades, conocidos como "get-out-the-vote groups". Los partidos políticos aún pueden enviar solicitudes de boleta de voto ausente no solicitadas, pero tendrán que pagarlas, de acuerdo con la ley.

El condado de Harris intentó en 2020 enviar una solicitud a cada uno de sus votantes registrados, pero la Corte Suprema de Texas dictaminó que el código electoral estatal no permitía el envío por correo de solicitudes no pedidas. Y algunos otros condados enviaron una solicitud a todos los votantes registrados que tenían 65 años o más para el día de las elecciones, el único grupo de edad que es automáticamente elegible para votar por correo en Texas.

Empodera a los observadores electorales

A los observadores electorales partidistas no se les puede negar la "libre circulación" en los lugares de votación según la nueva ley, excepto para poder ver a un votante emitir su voto en una mesa de votación. Tienen "derecho a sentarse o pararse lo suficientemente cerca para ver y escuchar la actividad" en el lugar de votación.

Los observadores electorales también tienen derecho, según la ley, a observar las actividades de cierre de las elecciones, "incluido el sellado y la transferencia de una tarjeta de memoria, una unidad flash, un disco duro, un dispositivo de almacenamiento de datos u otro medio", y a seguir la transferencia de los materiales electorales a un centro regional de tabulación.

En una concesión a los demócratas, el proyecto de ley requiere capacitación para los observadores electorales y permite que quienes violen la ley sean expulsados de los lugares de votación sin previo aviso.



Nuevos requisitos para ayudar a los votantes

En las disposiciones que los activistas dijeron que son barreras para votar, aquellos que ayudan a las personas con discapacidades —que no sean los cuidadores de los votantes— deberán completar un documento que muestre su nombre, dirección y relación con la persona a la que ayudaron a votar.

Los asistentes también tendrían que prestar un juramento comprometiéndose a obedecer ciertos límites a su asistencia, prometiendo solo ayudar con "leer la boleta al votante, ofrecer indicaciones al votante para que lea la boleta, marcar la boleta del votante u ofrecer indicaciones al votante para que marque la boleta de votación".

Verificaciones mensuales de votantes

La oficina del secretario de estado de Texas deberá verificar mensualmente para asegurarse de que no haya nadie en la lista de votantes del estado que indicara no ser un ciudadano al momento de obtener o renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación.