Conor McGregor niega altercado con Machine Gun Kelly en MTV VMAs

(CNN) - El peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor y el rapero Machine Gun Kelly fueron vistos intercambiando palabras en la alfombra roja de los MTV VMA el domingo por la noche. Aunque los informes afirman que hubo un altercado, McGregor lo ha negado.

"No pasó nada conmigo, solo peleo contra verdaderos luchadores, personas que realmente pelean, ya sabes a lo que me refiero", dijo McGregor a Entertainment Tonight después del incidente. "Ciertamente no peleo con pequeños raperos vanilla boy. Ni siquiera conozco al tipo. No sé nada sobre él, excepto que está con Megan Fox".

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Kelly para obtener comentarios del cantante, que fue galardonado por segundo año consecutivo por el mejor video musical alternativo.

McGregor estuvo en los MTV VMA para presentar un premio a Justin Bieber y en el escenario se le vio con un bastón, puesto que se recupera de una fractura que sufrió en su última pelea contra Dustin Poirier.

Kelly subió al escenario con Travis Barker para interpretar su éxito "Papercuts".

El representante de McGregor también cuestionó los informes de que su cliente le había pedido a Kelly una foto antes de su encuentro.