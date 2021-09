(CNN Español) -- Apple envió las invitaciones para su evento virtual de septiembre bajo el lema "California Streaming”, en el que muy posiblemente revele el nuevo iPhone.

Durante el evento que se realizará este martes 14 de septiembre de forma virtual, se espera que Apple presente, al igual que el año pasado, cuatro nuevos iPhone. En este caso serán el iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

Según los informes, Apple también podría presentar una nueva generación de su reloj inteligente; el Apple Watch Series 7, que incluiría nuevas funciones de salud y una mejor duración de la batería. Y también los AirPods 3 de próxima generación, con un diseño más en línea con sus AirPods Pro de gama alta, soporte de audio espacial y controles táctiles.

Basándonos en años anteriores, es posible que durante este evento no veamos nuevos modelos de computadoras Mac o iPad, ya que esto no ocurriría sino hasta el próximo evento de Apple que podría llevarse a cabo en octubre.

Al igual que el año pasado, Apple realizará su evento de otoño boreal de forma completamente virtual. Será transmitido desde el sitio web de Apple y a través de su app Apple TV.

El evento arrancará a la 01:00 p.m. hora de Miami (10:00 a.m. hora del Pacífico)

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021