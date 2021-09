(CNN Español) -- La tripulación de la misión Inspiration4 de SpaceX compartió las primeras imágenes desde el espacio.

Inspiration4, el primer vuelo orbital tripulado en su totalidad por turistas, despegó con éxito el 15 de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en el condado Brevard, Florida. El viaje tendrá una duración de tres días en donde la tripulación orbitará a la Tierra cada 90 minutos a lo largo de una ruta de vuelo personalizada de 575 km.

La tripulación de Inspiration4 está conformada por el multimillonario Jared Isaacman, de 38 años; Hayley Arceneaux, una sobreviviente de cáncer de 29 años; Sian Proctor, geóloga y educadora de 51 años; y Chris Sembroski, de 42 años, quien ganó su lugar por medio de una rifa.

La misión Inspiration4 tiene el objetivo crear conciencia y recaudar fondos para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

"El objetivo de Inspiration4 es inspirar a la humanidad para que apoye a St. Jude aquí en la Tierra y al mismo tiempo ver nuevas posibilidades para los vuelos espaciales tripulados”, dijo Isaacman cuando la misión fue anunciada en marzo. El fundador y CEO de Shift4 Payments está financiando el viaje multimillonario al espacio.

El viernes por la mañana, la cuenta de St. Jude en Twitter subió un video con Arceneaux —quien trabaja como asistente médica en St. Jude, el hospital donde fue tratada— mostrando la espectacular vista desde la cúpula de la nave Dragon, "la ventana más grande que jamás haya existido al espacio".

Breaking from @Inspiration4x Mission Control. #Inspiration4 Crew member Hayley gave St. Jude patients a special tour of the cupola, the biggest window to ever go to space! pic.twitter.com/TyndSxqpLM

— St. Jude (@StJude) September 17, 2021