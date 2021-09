Banco Mundial advierte migración interna por cambio climático 0:52

(CNN) -- El primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, dijo el lunes que el mundo tendrá que esperar a escuchar del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre si el país pagará su parte justa en la financiación sobre el clima, esto es, los fondos para que las naciones no desarrolladas afronten la crisis climática.

Johnson y el secretario general de la ONU António Guterres, mantuvieron el lunes por la mañana una reunión a puerta cerrada de líderes mundiales durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que Johnson instó a otras naciones a comprometerse a aportar más dinero para apoyar a los países en desarrollo a abandonar los combustibles fósiles.

"Creo que ya hemos pasado por esto", dijo Johnson a los periodistas tras la reunión, cuando se le preguntó si esperaba que Estados Unidos y otros países pagaran su parte justa. "Todos hemos escuchado muchas promesas, mucho ruido. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No estamos asumiendo nada hasta que suceda".

Está previsto que Biden se dirija a la Asamblea General de la ONU el martes. Biden no asistió a la reunión del lunes de Johnson, aunque sí lo hizo su enviado para el clima, John Kerry.

Johnson dijo que él, Kerry, Guterres y otros escucharon a los representantes de las naciones en desarrollo más afectadas por el clima, incluyendo las Islas Marshall, Costa Rica y otras.

"Escuchamos algunos compromisos prometedores de nuestros amigos de Suecia, Dinamarca, Italia y otros de la UE", dijo Johnson, "pero Estados Unidos es crucialmente importante".

Conseguir un compromiso de Biden "supondría una enorme diferencia" y "enviaría una señal increíblemente poderosa al mundo", añadió Johnson.

Funcionarios de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a la petición de CNN de comentar si Biden anunciaría nuevos compromisos de financiación para el clima durante su discurso del martes.

Los líderes del mundo desarrollado acordaron hace más de una década, y lo reafirmaron en el Acuerdo de París de 2015, comenzar a transferir US$ 100.000 millones a los países en vías de desarrollo cada año para 2020, un objetivo que no se cumplió. Estados Unidos también fue criticado por no haber transferido ningún fondo durante la administración de Trump.

El gobierno de Biden dijo que duplicará la cantidad transferida durante el segundo mandato del gobierno de Obama, que fue de una media de unos US$ 2.800 millones al año. En comparación, la Unión Europea transfiere unos € 25.000 millones al año (el equivalente a US$ 29.300 millones).

Kerry declaró el lunes a Sky News que Estados Unidos "cumplirá" su compromiso de financiación para el clima antes de la cumbre internacional sobre el clima que se celebrará en noviembre en Glasgow, también conocida como COP26.

"Creo que vamos a conseguirlo para la COP, y Estados Unidos hará su parte", dijo Kerry. "No es una cuestión de esperar, les digo que estén atentos al discurso del presidente, y veremos dónde estamos".

En una rueda de prensa la semana pasada, un alto funcionario del gobierno de Biden no se comprometió a ninguna cifra específica para la financiación del clima.

Estados Unidos "ha escuchado de otros países del mundo la necesidad de que todos sigamos aumentando nuestra apuesta en materia de financiación climática, y Estados Unidos lo está estudiando", dijo un alto funcionario de la administración a CNN durante la rueda de prensa.