Las 5 cosas que debes saber este lunes 4 de octubre: Derrame de petróleo en California, potencial desastre ecológico

El gran derrame de petróleo en California es un "potencial desastre ecológico". Así va el proceso de vacunación contra el covid-19 en América Latina. Además, se entregó el Premio Nobel de Medicina. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

Derrame de petróleo en California, “potencial desastre ecológico”

Un derrame de unos 3.000 barriles de petróleo, unos 126.000 galones de crudo de posproducción, en la costa del sur de California es un "potencial desastre ecológico", informó el sábado la alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr, a medida que las autoridades encontraban pájaros y peces muertos en la orilla. Aún no se ha determinado la causa exacta del derrame y se desconoce el propietario del ducto, dijeron las autoridades municipales. La Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés) está investigando el incidente.

El molnupiravir en la lucha contra el covid-19

Merck y Ridgeback Biotherapeutics anunciaron el viernes un resultado temprano que indica que su fármaco antiviral oral experimental molnupiravir podría reducir a la mitad el riesgo de muerte u hospitalización por covid-19. "Este es el resultado más impactante que recuerdo haber visto de un fármaco disponible por vía oral en el tratamiento de un patógeno respiratorio", dijo el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA). ¿Qué significaría el uso de este antiviral en la lucha contra el covid-19?

Así va el proceso de vacunación en América Latina

El 45,6% de la población mundial está vacunado al menos parcialmente contra el covid-19. Varios países de América Latina superan el promedio mundial, con algunos que incluso llegan a tasas superiores al 80%. ¿Cómo avanza la vacunación en los países latinoamericanos? Mira aquí las cifras, según Our World In Data.

Beisbolistas cubanos desertan durante el Mundial de Béisbol en México

Once jugadores de béisbol desertaron de la selección nacional cubana durante un torneo para menores de 23 años en México, en uno de los incidentes de deserción masiva más grandes y vergonzosos conocidos en Cuba en años. Un comunicado del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Cuba criticó a los jugadores desaparecidos por "debilidad moral y ética".

Premios Nobel: lo que podemos esperar esta semana

David Julius y Ardem Patapoutian fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina “por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto”. La Asamblea del Nobel dijo en un comunicado de prensa el lunes que los descubrimientos fundamentales de los galardonados “han explicado cómo el calor, el frío y el tacto pueden iniciar señales en nuestro sistema nervioso. Los canales iónicos identificados son importantes para muchos procesos fisiológicos y enfermedades”. Este martes se entregará el Premio Nobel de Física; el miércoles, el de Química; el jueves, el de Literatura; el viernes, el de la Paz; y el lunes de la próxima semana, el de Economía.

A la hora del café

5 cosas sobre Melania Trump reveladas en el nuevo libro de Stephanie Grisham

Stephanie Grisham tuvo quizás el punto de vista más íntimo de Donald y Melania Trump en la Casa Blanca, tras trabajar para ellos durante cinco años. Sus memorias, "I'll Take Your Questions Now", serán publicadas el martes.

Octubre espacial: la primera misión a los asteroides troyanos de Júpiter, dos lluvias de meteoros y más de SpaceX

Concluidos los viajes de turismo espacial, octubre se llena de espectáculos astronómicos y un par de lanzamientos al espacio.

Khabane Lame, el hombre más popular en TikTok sin decir una palabra

Un día, en medio de la cuarentena en Italia, Khabane Lame descargó TikTok y comenzó a jugar con la app en su habitación publicando videos de sí mismo bajo el nombre de Khaby Lame. Poco a poco, nació una carrera sorprendente.

¿Con qué frecuencia debes lavar tus toallas?

Después de secarte, la toalla también se moja. Ahora es el hogar perfecto para los gérmenes. Ojalá estés colgando tu toalla para que se seque, pero eso no la mantiene limpia. Un experto nos dice con qué frecuencia hay que lavarla.

#NuevaMúsica: Kali Uchis presenta "fue mejor" con Sza y Farruko lanza su disco "La 167"

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables de la primera semana de octubre de 2021.

La cifra del día

3.200

Entre 2.900 y 3.200 clérigos pedófilos trabajaron en la Iglesia católica francesa desde la década de 1950, indicó una comisión independiente sobre abusos sexuales.

La cita del día

“Aunque hay cambios y cosas que celebrar en mi vida, todavía tengo mucho que sanar"

Luego de que su padre fuera suspendido como tutor de su patrimonio, Britney Spears dijo que se tomará un tiempo para cuidarse a sí misma.

La selección del día

Con cuatro nuevas opciones, ¿qué iPhone deberías comprar?

Analizamos los iPhone de los últimos años para que sepas cuál es ideal para ti dependiendo de lo que buscas y de tu presupuesto.

Y para terminar...

Regresó la afición al fútbol argentino: así se vivió el superclásico entre River Plate y Boca Juniors

Este domingo se disputó otra edición del superclásico en Argentina entre River Plate y Boca Juniors. Aquí te mostramos algunos de los mejores momentos del encuentro.