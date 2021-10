El presidente Biden está hablando en conferencia sobre los planes de su administración para solucionar los cuellos de botella en el transporte mundial.

El presidente se reunió más temprano con funcionarios de alto rango y partes interesadas para discutir cómo abordar colectivamente los problemas. Participaron en las conversaciones operadores portuarios, asociaciones de camioneros, sindicatos y ejecutivos de Walmart, FedEx, UPS y Target.

La Casa Blanca trabajará con las empresas y los puertos en un "sprint de 90 días" para aliviar los cuellos de botella, según un funcionario de alto rango la administración. Algunos empezarán a trabajar las 24 horas del día para solucionar los retrasos.

El puerto de Los Ángeles pasará a prestar servicio 24 horas al día los siete días a la semana, equiparándose a las operaciones del puerto de Long Beach, que ya trabaja las 24 horas, según el funcionario. Estos dos puertos gestionan el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos.

Antes de sus declaraciones, Biden dijo en un tuit que su administración está "trabajando las 24 horas del día para mover las mercancías más rápido".

Today I’m announcing that the Port of LA will begin operating around the clock 24/7 to make sure Americans can get the goods they need.

My Administration is working around the clock to move more goods faster and strengthen the resiliency of our supply chains.

— President Biden (@POTUS) October 13, 2021