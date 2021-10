La violencia se produce en medio de una investigación que ha sacudido a la élite libanesa

Los actos de violencia de este jueves se produjeron antes de una protesta en la que se pedía la destitución de un juez cuya investigación sobre la explosión del puerto del año pasado ha conmocionado a la élite política libanesa.

Hezbollah, el grupo militante y político libanés respaldado por Irán, se ha opuesto firmemente a Tarek Bitar, el popular juez que dirige la investigación de la explosión en el puerto de Beirut que mató a más de 200 personas el pasado agosto.

Desde su nombramiento para la investigación en febrero, Bitar ha buscado a altos cargos políticos y de seguridad para interrogarlos.

Esta semana, Bitar emitió una orden de detención contra el ex ministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, un alto funcionario del partido Amal, aliado de Hezbollah. Bitar también ha emitido órdenes de detención contra el legislador Nouhad Machnouk, aliado del ex primer ministro Saad Hariri y ex ministro del Interior.

Bitar, que también dirige el tribunal penal de Beirut, es el segundo investigador judicial que dirige la investigación del puerto. El primer juez encargado de la investigación fue destituido después de que dos exministros del gobierno acusados en la investigación presentaran con éxito una moción para su destitución.

Varias peticiones legales de funcionarios procesados para destituir a Bitar han sido infructuosas.

Durante un discurso televisado el lunes, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reprendió al juez, acusándolo de estar "politizado".