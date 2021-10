Denunciante de Cosby: Ha sido duro verle escapar así 1:54

(CNN) -- La actriz Lili Bernard presentó este jueves una demanda contra Bill Cosby, alegando que la drogó y violó en Atlantic City en agosto de 1990 o alrededor de esa fecha, según documentos judiciales.

En su demanda, Bernard alega que conoció al comediante en el set de "The Cosby Show" y que en julio de 1990 él le ofreció ser un mentor para su carrera de actriz. Añade que Bill Cosby le hizo preguntas detalladas sobre su vida y le dijo que la vería como si fuera su propia hija, y le advirtió de "las presiones sexuales de Hollywood", alega la demanda.

Cosby supuestamente le dijo a Bernard que la presentaría en un papel de oradora principal en su programa "si trabajaba duro y seguía sus indicaciones". Según la demanda, Cosby "agarró y apretó violentamente y sin permiso" sus pechos durante un ejercicio de proyección vocal.

Bernard alega en la demanda que alrededor de agosto de 1990, Cosby la drogó y violó en el complejo de casinos Trump Taj Mahal en Atlantic City, Nueva Jersey, después de haberla seducido para que viajara allí diciéndole que estaba organizando una reunión con un productor que haría avanzar su carrera.

Andrew Wyatt, portavoz de Cosby, dijo en un comunicado el jueves: "Esto no es más que otro intento de abusar del proceso legal, abriendo las compuertas a personas que nunca presentaron un ápice de evidencia, prueba, verdad y/o hechos, para fundamentar sus supuestas acusaciones".

"El Sr. Cosby sigue manteniéndose firme en su inocencia y luchará enérgicamente contra cualquier presunta acusación presentada contra él y está dispuesto y capacitado para llevar esta lucha hasta el más alto tribunal de estos Estados Unidos de América", dijo Wyatt.

Wyatt añadió que en julio de 2015, "el fiscal de Nueva Jersey dio por terminada la investigación contra el señor Cosby y decidió no seguir adelante con las reclamaciones de Lili Bernard", añadiendo que las acusaciones estaban "mucho más allá de la ley de prescripción".

La acusación previa de Bernard contra Bill Cosby

Bernard, que ha acusado previamente a Cosby de agresión, habló fuera del tribunal cuando fue declarado culpable de tres cargos de asalto indecente agravado en abril de 2018 por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand, otra acusadora, en su casa de Pensilvania.

Los documentos que se remontan a 2005 de una demanda civil presentada por Constand muestran que Cosby ha admitido haber adquirido Quaaludes con receta para dárselos a las mujeres con las que quería tener sexo. Sin embargo, no ha admitido haber drogado a ninguna de sus acusadoras. El publicista de Cosby en el momento en que se hicieron públicos los documentos declinó hacer comentarios. Constand y Cosby, que no admitió haber actuado mal, llegaron a un acuerdo civil en 2006.

La condena penal de Cosby fue anulada en junio y fue liberado de la cárcel después de que el máximo tribunal de Pensilvania dijera que se habían violado los derechos del actor caído en desgracia.

En su demanda, Bernard alegó que Cosby le preparó una bebida para que la bebiera, tras lo cual empezó a sentir "síntomas de mareo, ganas de vomitar y debilidad". Vomitó y perdió el conocimiento, según la demanda.

La demanda describía que Bernard supuestamente entraba y salía de la conciencia, se despertaba para encontrar a Cosby desnudándola a pesar de que ella decía "no", y más tarde se despertaba de nuevo para encontrar a Cosby desnudo encima de ella y violándola. En la demanda, Bernard dijo que luego se despertó para encontrarse desnuda e incapaz de moverse en una bañera o jacuzzi vacíos y que a la mañana siguiente se despertó desnuda en la cama.

La demanda alega que Bill Cosby amenazó a la actriz con presentar una denuncia contra ella si acudía a la policía, y que la "borraría" y le impediría trabajar en la industria del entretenimiento si denunciaba lo ocurrido.

Bernard afirma haber sufrido un trauma psicológico, mental y físico. Según la demanda, pide 125 millones de dólares por daños y perjuicios.

"He esperado mucho tiempo para poder llevar mi caso a los tribunales. Estoy deseando que me escuchen y que Cosby rinda cuentas por lo que me hizo. Aunque ocurrió hace mucho tiempo, todavía vivo con el miedo, el dolor y la vergüenza cada día de mi vida", dijo Bernard en un comunicado de prensa.

Steve Forrest, de CNN, contribuyó a este informe.