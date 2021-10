¿Por qué Twitter está lleno de banderas rojas y qué significan?

(CNN Español) -- Twitter se ha llenado de banderas rojas en las últimas semanas y hace parte de una tendencia que comenzó en esta red pero se ha trasladado a otras como LinkedIN y Facebook.

Las banderas rojas (o redflags) se tratan de mensajes que indican peligro, algo dañino, tóxico o que debes ponerle mucha atención, ya sea que se trate de relaciones de amistad, amorosas o laborales.

Pero claro, no solamente se trata de situaciones de la vida real, sino también situaciones de humor que nunca faltan en las redes sociales.

Los usuarios están compartiendo situaciones que consideran que pueden ser muestra de que algo está mal en una persona o relación seguida de bandera roja en señal de alerta.

Hasta las cuentas oficiales en Twitter y LinkedIn se han unido a esta moda publicando mensajes de alerta:

"No estoy en Twitter"

“I’m not on Twitter” 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

"No somos un equipo, somos una familia"

"We're not a team, we're more like a family" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

— LinkedIn (@LinkedIn) October 13, 2021