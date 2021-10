Bolsonaro no puede ingresar a un estadio en Brasil 1:30

(CNN) -- Los senadores brasileños que investigan el manejo de la pandemia por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidieron el martes por la noche retirar las recomendaciones de cargos de homicidio masivo y genocidio en su contra, informó CNN Brasil, afiliada de CNN.

Las acusaciones aparecieron por primera vez en un informe preliminar de casi 1.200 páginas filtrado a CNN por un representante de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado de Brasil sobre la pandemia.

El borrador del informe culpa efectivamente a las políticas de Bolsonaro por la muerte de más de 300.000 brasileños, la mitad del número total de muertos por covid-19 en la nación, el más alto del mundo después de Estados Unidos.

A última hora del martes, al final de una reunión, el presidente de la CPI, el senador Omar Aziz, dijo que las acusaciones de genocidio contra las comunidades indígenas brasileñas debían ser eliminadas del texto debido a la falta de consenso.

"Lo que acordamos es el tema del genocidio, que fue retirado. Creo que es para mejor. (El autor del informe), el senador Renan Calheiros escuchó los argumentos de todos, eso fue muy claro", dijo Aziz a los periodistas.

El vicepresidente de la CPI, el senador Randolfe Rodrigues, dijo que la recomendación por los cargos de "homicidio masivo" también sería retirada y reemplazada por cargos de "epidemia que resultó en muerte", informó CNN Brasil.

Bolsonaro aún tendrá que responder a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, incitación a cometer crímenes y "charlatanería" por su manejo de la pandemia.

Se espera que el documento final se presente oficialmente en el Senado brasileño el miércoles y se vote la próxima semana.

La oficina de Bolsonaro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN. El presidente, que se postula para la reelección el próximo año, ha criticado previamente la investigación sobre su manejo de la pandemia por motivos políticos.

En julio, Bolsonaro acusó a la CPI de ignorar otras acusaciones de corrupción en todo Brasil para centrarse en él y su gobierno.

"Me quieren acusar de genocidio. Ahora, dígame ¿en qué país no ha muerto gente? Esta CPI no tiene credibilidad", dijo Bolsonaro.

También dijo entonces que "lo lamentaba por los muertos, pero las personas que estaban sanas tenían pocas posibilidades de morir".

Bolsonaro ha minimizado durante mucho tiempo la gravedad del virus y ha abogado por la necesidad de priorizar la salud económica de Brasil. Dio positivo por covid-19 en 2020.

Reportaje de Rodrigo Pedroso y Shasta Darlington de CNN en Sao Paulo, y Samantha Beech en Atlanta.