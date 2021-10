Amazon y Apple advierten sobre problemas con la cadena de suministro

¿Cómo se explica la crisis en la cadena de suministros? 1:55

(CNN Business) -- Incluso Amazon y Apple están lidiando con la crisis de la cadena de suministro global.

Ambas compañías informaron resultados de ingresos el jueves que no cumplieron con las expectativas de los analistas de Wall Street y advirtieron que los problemas de la cadena de suministro podrían afectar el negocio en el trimestre de diciembre.

Amazon no cumplió con las proyecciones de Wall Street para las ventas y las ganancias para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre, un error poco común para el gigante de Internet. Publicó ventas netas de US$ 110.800 millones, un 15% más que en el mismo período del año anterior, pero por debajo de las proyecciones de los analistas de US$ 111.600 millones. Los ingresos netos del trimestre disminuyeron con respecto al año anterior a US$ 3.200 millones, muy por debajo de los US$ 4.600 millones que esperaban los analistas.

El CEO de Amazon, Andy Jassy, advirtió en un comunicado que, en el próximo cuarto trimestre, el negocio de consumo de la compañía espera incurrir en varios miles de millones de dólares en costos adicionales. Esos costos, dijo, surgen "a medida que manejamos la escasez de mano de obra, el aumento de los costos salariales, los problemas de la cadena de suministro global y el aumento de los costos de flete y envío, todo mientras hacemos lo que sea necesario para minimizar el impacto en los clientes y socios de ventas en esta temporada navideña."

Apple registró ventas trimestrales de US$ 83.400 millones, un poco más bajo de lo que habían anticipado los analistas. Las ventas de iPhone también fueron inferiores a las previsiones de los analistas, llegando a US$ 38.900 millones.

En una conferencia telefónica con analistas después de informar los resultados, el CEO, Tim Cook, se centró en el hecho de que Apple logró publicar un récord de ventas trimestrales a pesar de las limitaciones de suministro. "La demanda fue muy robusta", dijo, pero también señaló que "restricciones de suministro mayores de lo esperado", incluida la escasez de silicio y una "interrupción de fabricación relacionada", tuvieron un impacto negativo de US$ 6.000 millones en el negocio.

Las acciones de Amazon cayeron hasta un 5% y las acciones de Apple cayeron más del 4% en las operaciones posteriores al cierre del jueves.

Las interrupciones de la cadena de suministro y los problemas de personal causados por la pandemia se han intensificado en los últimos meses, afectando a una amplia gama de industrias. Varios minoristas, fabricantes y economistas han advertido que las limitaciones de la cadena de suministro global conducirán no solo a menos descuentos durante las vacaciones de este año, sino que también resultarán en una posible escasez de productos en los estantes de las tiendas.

Apple ha construido una sofisticada cadena de suministro a lo largo de los años para sus diversos productos de hardware y Amazon ha desarrollado una operación de logística avanzada para las entregas. Las preocupaciones por el suministro también se están arrastrando a períodos importantes para ambas compañías: para Amazon, la importante temporada de compras navideñas, y para Apple, el lanzamiento de varios productos nuevos, incluida su línea de iPhone 13.

Amazon advirtió anteriormente que la segunda mitad de 2021 podría traer un crecimiento más lento en comparación con el año pasado porque más personas estaban regresando a las compras presenciales en comparación con los pedidos en línea a medida que se implementaba la vacunación. Y las cosas no parecen estar mejorando todavía. Amazon ahora proyecta un crecimiento mucho más lento de lo habitual para los últimos tres meses del año.

Apple se negó a proporcionar una guía de ingresos para el trimestre de diciembre, "dada la continua incertidumbre en todo el mundo en el corto plazo", dijo el director financiero, Luca Maestri, durante la conferencia de resultados de la compañía el jueves. "Estimamos que el impacto de las restricciones de suministro será mayor durante el trimestre de diciembre. A pesar de este desafío, estamos viendo una alta demanda de nuestros productos", dijo.