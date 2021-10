Paquito D'Rivera expresa su admiración por "Patria y vida" 0:41

(CNN Español) -- El cantautor cubano Maykel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, dijo en un audio difundido por su pareja este miércoles que inició una huelga de hambre mientras cumple detención.

“Ayuno porque cuando ya no exista y mis órganos dejaran de funcionar, mi cuerpo y la carne de mis huesos se corrompan, pero mi espíritu se mantendrá firme irradiando luz para todos aquellos que me recuerden cuando ya no exista”, empieza diciendo el artista y defensor de la democracia en declaraciones difundidas en redes sociales por su pareja y curadora de arte Anamely Ramos.

“Ayuno por el cese de la pandemia y la triste agonía en la que se encuentra mi pueblo hace 63 años agobiado por una dictadura que lo que hace es corromper nuestros cuerpos. Y por sobre todas las cosas ayuno porque no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente”, afirma. Al final, el cantante dice que recurre a esa medida por su libertad y por la de todos los presos políticos en el país.

CNN habló este viernes con Ramos, que como Osorbo es también integrante del movimiento San Isidro, que aboga por una mayor expresión artística en Cuba. Desde EE.UU., Ramos relató que desde este lunes no ha podido comunicarse con Osorbo y que el artista se encuentra en un “limbo legal” después de más de cinco meses detenido sin haberse programado una fecha para inicio de juicio.

Osorbo es coautor de la canción "Patria y vida", que se ha convertido en el himno de las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio. Según la ONG Freedom House, "se encuentra en prisión preventiva desde el 18 de mayo, luego de ser acusado falsamente de agresión, resistencia, evasión de presos y detenidos, desacato, desórdenes públicos y propagación de epidemia”.

El gobierno cubano, sin embargo, no ha reconocido oficialmente la detención del activista. CNN contactó este viernes a la Embajada de Cuba en Washington para pedir comentario sobre la situación del artista y aún no ha obtenido respuesta.

En un tuit este miércoles, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirma que el cantante está en huelga de hambre y sed. Agregó que se denuncia que “está aislado en celda de castigo”. “El gobierno de @DiazCanelB le tiene miedo a la voz y la legitimidad que @MaykelOsorbo349 ha construido en defensa de #DDHH ¡Exigimos su libertad ya!”, escribió Guevara-Rosas.