(CNN) -- La desinformación sobre las vacunas contra el covid-19 ha costado vidas.

La desinformación sobre las elecciones presidenciales de 2020 amenaza la democracia en Estados Unidos.

Las narrativas que niegan el cambio climático permiten a los países y a las empresas ignorar el efecto de sus acciones en la atmósfera de la Tierra.

Las falsedades peligrosas, que se extienden como una especie invasora, se perfilan como un gran desafío para la sociedad en 2021.

La mentira sobre las elecciones de 2020 encuentra nuevo impulso

Hemos escrito una y otra vez aquí sobre la amenaza de la falsa fantasía del expresidente Donald Trump sobre las elecciones de 2020. Y lo seguiremos haciendo mientras repita la mentira de que ganó.

Pero en lugar de caer en el ostracismo y perder el apoyo de los republicanos, se mantiene muy dentro de la corriente principal del partido.

Un nuevo reportaje de CNN, realizado por Alex Rogers, Melanie Zanona y Manu Raju, examina un grupo de jóvenes candidatos republicanos a la Cámara de Representantes que forman parte de un programa para políticos prometedores. Lee el informe aquí.

Más de un tercio de estos nuevos candidatos provenientes de estados en todo el país han sembrado, al igual que Trump, dudas sobre las elecciones de 2020 o han apoyado los esfuerzos del expresidente para anularlas.

Esa lista incluye a: Eli Crane y Walt Blackman en Arizona; Cory Mills y Anna Paulina Luna en Florida; Karoline Leavitt, Gail Huff Brown y Tim Baxter en New Hampshire; Jake Evans en Georgia; Tyler Kistner en Minnesota; Mónica De La Cruz-Hernández en Texas; Derrick Van Orden en Wisconsin; y Jesse Jensen en Washington.

Algunos datos provenientes del informe:

Cuando se le preguntó quién creía que había ganado las elecciones de 2020, Leavitt, ex asistente de prensa de Trump, dijo: "Donald J. Trump".

Baxter, representante estatal, dijo a CNN: "El presidente Donald J. Trump tiene razón, es hora de una auditoría en cada estado". Al preguntársele quién ganó, Baxter respondió: "¡El candidato que obtuvo más votos legales!".

Y Gail Huff Brown, una ex reportera de televisión cuyo marido, el ex senador Scott Brown, fue embajador de Trump en Nueva Zelandia, dijo en septiembre a una filial local de la ABC que "hubo muchas irregularidades" en 2020 y "ganó el covid-19".

No hay dos versiones en esta historia

Es difícil cubrir periodísticamente la política de Estados Unidos de forma imparcial en un momento en el que tantos candidatos han adoptado este tipo de falsedades.

"Creo que esto es un verdadero reto para el periodismo convencional, porque te enseñan que hay dos versiones en cada historia", dijo la editora gerente de Axios y colaboradora de CNN Margaret Talev durante una aparición el jueves en "Inside Politics".

Ella canalizó mi pensamiento exacto sobre esto.

"En realidad no hay dos lados de la historia", dijo. "Hay una verdad conocida. Las elecciones fueron legítimas y Joe Biden es el presidente legítimamente elegido de Estados Unidos. Las elecciones no fueron robadas, así que ese debe ser el punto de partida. ¿Cómo se entrevista a un candidato cuando no hay un punto de partida para la verdad, cuando la premisa de la candidatura se construye sobre una falsedad, sobre una desinformación?".

Señaló que es un problema para los periodistas políticos, pero que se traslada a otras partes de la vida y a todo el mundo donde hay movimientos autoritarios en ascenso.

"Cuando la génesis de la candidatura se basa en una falsedad deliberada, envenena todo el debate", afirmó.

El rol del imperio mediático de Murdoch

La misma cuestión se traslada a los medios de comunicación, como en el caso de The Wall Street Journal, que publicó una larga carta de Trump que impulsaba sus falsas ideas sobre las elecciones.

Una cosa era publicar su carta cuando estaba en el cargo. Era el presidente de Estados Unidos. Ahora, sin embargo, mientras intenta montar un retorno a la política con base en la mentira sobre las elecciones, es una mala práctica periodística darle una plataforma.

Fox News, al igual que The Wall Street Journal, es propiedad de Rupert Murdoch, y promociona un nuevo especial, "Patriot Purge" con Tucker Carlson, que parece impulsar lo que Oliver Darcy, de CNN, denomina "1/6 trutherismo", o la tonta idea de que la insurrección fue un montaje.

Es difícil concluir otra cosa que no sea que Murdoch y su imperio mediático impulsan intencionalmente las teorías conspirativas.

Las petroleras y el cambio climático

La información falsa también fue el tema principal de una audiencia celebrada el jueves en el Capitolio, aunque el tema era el cambio climático y no las elecciones.

Los ejecutivos de las petroleras ExxonMobil, Chevron, BP y Royal Dutch Shell se reunieron a raíz de una investigación de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes sobre si engañaron intencionalmente al público acerca de la contribución de los combustibles fósiles al cambio climático.

"Ahórrennos hoy las vueltas retóricas. No nos interesa", dijo el representante Ro Khanna, demócrata de California y presidente de la Subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes para el Medio Ambiente, durante su discurso de apertura. "Las mentiras no funcionan bajo juramento".

En 1994 los ejecutivos de las grandes tabacaleras participaron en una famosa audiencia ante el Congreso, cuando engañaron a los legisladores sobre su conocimiento de los peligros del tabaco. Esa atmósfera se respiraba ahora, pero con respecto a las petroleras.

"Ellas [las tabacaleras] también se enfrentaron a una elección. Eligieron mentir bajo juramento, negar que la nicotina es adictiva", dijo Khanna. "Eso no les salió muy bien".

Todas las empresas petroleras actuales reconocen el cambio climático y han adoptado estrategias de relaciones públicas en las que destacan que serán parte de la solución.

"Exxon no difunde, ni ha difundido nunca, desinformación sobre el cambio climático", afirmó su director general, Darren Woods, durante su intervención. "Las declaraciones públicas de la compañía sobre el cambio climático son, y han sido, veraces, basadas en hechos, transparentes y coherentes con las opiniones de la comunidad científica más amplia y mayoritaria en ese momento". Más información sobre la audiencia.

Facebook es ahora Meta

Podría ser que el facilitador más grande de la desinformación y la información falsa podría ser también el gran democratizador de la información, Facebook.

El gigante de la tecnología, que está siendo criticado y se enfrenta a una posible nueva regulación, se cambió el nombre el jueves. La empresa pasará a llamarse Meta, según su fundador, Mark Zuckerberg. El servicio homónimo de Facebook será ahora, según Samantha Murphy Kelly de CNN, "sólo una de las filiales de la compañía, junto a Instagram y WhatsApp, en lugar de la marca general".