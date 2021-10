Vivir con síntomas de covid-19 que persisten en el tiempo 4:57

(CNN) -- Era una invitada frecuente en el programa de Oprah Winfrey, una ginecóloga obstetra formada en una universidad de la Ivy League que hablaba a menudo sobre salud de las mujeres y medicina holística.

Era una de las preferidas de los medios de comunicación, y en 2013 entró en la lista anual de Reader's Digest de las 100 personas más confiables de Estados Unidos. Si se entra en la página de Facebook de la doctora Christiane Northrup, sus publicaciones dando consejos sobre salud y envejecimiento a sus 558.000 seguidores parecen coincidir con esa persona de hace varios años.

Pero Northrup también utiliza su página de Facebook para dirigir a sus seguidores a Telegram, donde se aprecia otra faceta. En esta plataforma de moderación laxa, se encuentra un miasma de desinformación y teorías conspirativas.

"La mejor explicación que he visto sobre por qué las inyecciones contra el covid son asesinas", dice un post que compartió.

"Yo dándome cuenta que no tengo que vengarme de mis enemigos, ya que todos se han vacunado", dice un meme que publicó a finales de agosto y que muestra a una Morticia de la familia Addams con cara astuta.

"Surge otro héroe", escribe Northrup sobre un médico que se negó a atender a pacientes vacunados.

Northrup forma parte de un pequeño grupo de doctores que han emergido como gran fuente de desinformación —ya sea como influencers de las redes sociales o médicos de familia que se reúnen con sus pacientes en persona— sobre las vacunas contra el covid-19, que hasta ahora han demostrado ser el arma más eficaz contra la pandemia más mortífera de los últimos 100 años.

Estos médicos echan leña al fuego en momentos en que las muertes por covid-19 en Estados Unidos ya sobrepasaron las 724.000, y cuando las bajas provienen cada vez más de las filas de los no vacunados.

En su mayor parte, lo hacen con impunidad.

A fines de julio, la junta directiva de la Federación de Juntas Médicas Estatales emitió una declaración en la que notificaba a los médicos que promover falsedades peligrosas sobre las vacunas contra el covid-19 podría poner en riesgo sus licencias médicas. Sin embargo, aunque varias juntas médicas estatales dijeron a CNN que se están acumulando quejas sobre la desinformación, solo un puñado de médicos de bajo perfil han sido castigados formalmente hasta la fecha. Y los médicos de alto perfil que difunden información errónea a millones de seguidores no se han enfrentado a ese escrutinio normativo.

"Estos médicos se aprovechan de la confianza en ellos", afirma David Lazer, profesor de Ciencias Políticas e Informáticas de la Universidad Northeastern. Cita una encuesta mensual del Covid States Project que muestra cómo, cuando se trata de profesiones y grupos de confianza, los médicos ocupan el primer lugar tanto entre los demócratas como los republicanos. "Utilizan el prestigio del término 'médico' para transmitir información errónea", afirma Lazer, que codirige el proyecto.

"Lo mejor que les puede pasar es que se contagien covid"

El Dr. Rashid Buttar aparece a menudo en sus materiales promocionales de bata blanca.

La biografía de su libro de 2010, "The 9 Steps to Keep the Doctor Away" —que llegó a la lista de best-sellers de USA Today— , es un compendio de credenciales de tres páginas: doble licenciatura en Biología y Teología por la prestigiosa Universidad de Washington en San Luis; título de doctor en Medicina Osteopática por la Universidad de Medicina Osteopática y Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina y Cirugía de Iowa; científico visitante y científico nutricional en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Su página web añade otra: "Médico MÁS CENSURADO".

Buttar ha compartido todo tipo de afirmaciones indignantes y declaraciones engañosas sobre la pandemia: la mayoría de las personas que se vacunaron estarán muertas en 2025. Todo forma parte de un "plan de despoblación". El covid-19, escribió en Twitter — donde tiene 88.000 seguidores— fue una "operación planificada".

En una reciente entrevista con Drew Griffin, de CNN, Buttar se mantuvo firme en todos esos dichos.

"Le he dicho a la gente que lo mejor que les puede pasar es que se contagien covid", dijo.

"¿Contagiarse de covid-19 es lo mejor que puede pasar?", preguntó Griffin.

"Por supuesto", respondió Buttar. "Vas a crear tu propio sistema inmunitario innato y entonces ya no tendrás que preocuparte".

Más tarde dijo, falsamente: "Está muriendo más gente por la vacuna contra el covid que por el covid".

Northrup y Buttar están sembrando la duda sobre las vacunas en un momento en el que aproximadamente un tercio de los estadounidenses con derecho a vacunarse —una gran parte de los cuales son republicanos seguidores de Trump— aún no están completamente vacunados.

Otros médicos de alto perfil en este grupo son el Dr. Joseph Mercola, un osteópata que ha convertido su negocio de suplementos en una empresa floreciente y al que la FDA advirtió por vender curas falsas contra el covid-19; la Dra. Simone Gold, una exmédica de urgencias que se ha referido a las vacunas como un "agente biológico experimental cuyos daños están bien documentados" y que se enfrenta a cargos por entrar en el Capitolio durante el motín del 6 de enero (se ha declarado inocente); y la Dra. Sherri Tenpenny, activista antivacunas de larga data que este verano testificó ante los legisladores del estado de Ohio que las vacunas causan magnetismo, lo que significa que objetos metálicos como llaves y cubiertos se pegan a la frente de las personas.

CNN se ha puesto en contacto con todos ellos.

Solo Buttar aceptó hacer comentarios. Pero Mercola ha dicho a The New York Times que cree que está siendo atacado por razones políticas. Tenpenny se mantuvo firme en su testimonio en una entrevista con The Washington Post y añadió: "La gente debería poder elegir lo que se inyecta en su cuerpo, porque una vez que se ha inyectado no se puede desinyectar." Northrup dijo en un video de Facebook que está "haciendo el trabajo de Dios en el plano terrestre en este momento particular, enfrentándose al mal. ¿Qué ganamos con ello? Nuestras almas. Eso es lo que nos interesa".

Además de Mercola y Tenpenny, Northrup y Buttar fueron nombrados en una lista de los 12 difusores de desinformación sobre las vacunas contra el covid-19 más influyentes publicada esta primavera por el Center for Countering Digital Hate (CCDH), una ONG que vigila la desinformación. El informe, denominado "Los 12 de la desinformación", llevó al presidente Joe Biden a reprender a los influencer de las redes sociales por difundir datos que están "matando a la gente".

Buttar, que ha minimizado su inclusión en los "12 de la desinformación", sugiere que la vacuna forma parte de un complot de las élites para cometer un genocidio masivo.

Enfermera muere por covid-19 tras no vacunarse 2:58

Compara al Dr. Anthony Fauci —asesor presidencial y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas— con Adolf Hitler, y afirma que el número de muertes causadas por Fauci superará las del Holocausto.

"El Dr. Fauci no es un espectador inocente", dijo Buttar a CNN en una entrevista llena de vagas insinuaciones de que la pandemia fue de alguna manera planeada o permitida por las élites en la sombra. "Es muy consciente de lo que está haciendo".

Hasta la fecha, solo ha habido tres casos confirmados de muertes causadas por la vacuna contra el covid-19: los tres murieron de trombosis con síndrome de trombocitopenia después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson, dijo Martha Sharan, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Además, se han notificado unas 8.600 muertes al Sistema de Notificación de Eventos Adversos de las Vacunas de los CDC, a menudo conocido como VAERS. Ninguna de esas muertes ha sido confirmada (fuera de las tres), y todas deben ser completamente revisadas y verificadas, dijo Sharan. Incluso si se confirmara que todas ellas están relacionadas con la vacuna, sería de un total de 390 millones de dosis administradas. Esto supone un 0,0021%, es decir, unas dos muertes por cada 100.000 dosis.

(La mortalidad por covid-19 en Estados Unidos actualmente es de unas 220 muertes por cada 100.000 personas, según un rastreo de la Universidad de Medicina Johns Hopkins).

Buttar, de 55 años, ha sido popular durante mucho tiempo entre los antivacunas y padres de niños con autismo. Ha traído pacientes de la mayor parte de los estados de Estados Unidos y de más de 40 países (él habla de 94 países). En un caso de especial perfil alto en 2009, la entonces pareja de celebridades Jenny McCarthy y Jim Carrey, dos reconocidos escépticos de las vacuna, le recomendaron a una mujer que dijo que se había enfermado por una vacuna contra la gripe que se atendiera con Buttar por sus tratamientos poco ortodoxos, según el libro de 2013 "Do You Believe in Magic? The Sense and Nonsense of Alternative Medicine", del experto en vacunas Dr. Paul Offit.

Buttar cree que las toxinas ambientales, como el mercurio y el plomo, son la causa de muchos males crónicos, desde el autismo hasta las enfermedades cardíacas y el cáncer. Ha tratado a pacientes —cientos de ellos niños con autismo— con una crema patentada que, según él, elimina los metales venenosos del cuerpo, según el libro de Offit.