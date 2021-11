Imagen virtual del periodista Javier Valdez pide justicia 3:43

(CNN Español) -- México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y el ejercicio de su trabajo.

De acuerdo con la edición 2021 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se encuentra en la posición número 143, de un total de 180 países en este listado, en cuanto a libertad de prensa.

"(México es) uno de los países más peligrosos del mundo. La vida de los periodistas de investigación es dura en este país, corroído por la corrupción y bajo la influencia de cárteles y narcotraficantes. Los asesinatos, los exilios y la autocensura se han convertido en la regla", señala RSF.

Y es el problema de los asesinatos a periodistas el que vuelve a aparecer. En menos de una semana, el locutor de radio y corresponsal Fredy López Arévalo y el fotoperiodista Alfredo Cardoso fueron asesinados en los estados sureños de Chiapas y Guerrero, respectivamente.

Los asesinatos de López Arévalo (28 de octubre) y Cardoso (31 de octubre) resaltan aún más la violencia contra periodistas en México en 2021. La organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 ha documentado siete homicidios de periodistas en el país en lo que va del año.

Esta violencia persiste desde muchos años atrás, tal como muestra Artículo 19. Bajo los últimos cuatro presidentes, desde el sexenio de Vicente Fox (que comenzó el 1 de diciembre del 2000) hasta lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 142 asesinatos de periodistas en México.

El de López Arévalo y el de Cardoso son los asesinatos 141 y 142 en ese lapso, según lo documentado por Artículo 19.

¿Qué han dicho el gobierno de López Obrador y los expresidentes ante los asesinatos de periodistas?

Felipe Calderón, expresidente de México, se pronunció en julio sobre el asesinato del locutor Abraham Mendoza. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, señaló que es necesario que se invierta más en las policías del país y no en "consultas gansito", en referencia a la próxima consulta popular sobre juicio a expresidentes.

"Otro periodista asesinado… Descanse en Paz Abraham Mendoza y que se haga justicia. A eso deberían dedicar el dinero público, a fortalecer policías, fiscalías y juzgados. No a consultas Gansito ni a estadios de béisbol", escribió Calderón, cuyo gobierno sumó 48 asesinatos a periodistas, la mayor cifra de los últimos 20 años, según Artículo 19.

(Artículo 19 no ha incluido el asesinato de Abraham Mendoza en su recuento. En julio, la organización señaló a CNN que el proceso de documentación por este homicidio seguía en proceso y por ello no se incluía. Este martes 2 de noviembre, se volvió a contactar a Artículo 19 para saber qué pasó con el caso de Mendoza, pero todavía no se recibe una respuesta).

En tanto, el expresidente Vicente Fox, cuya administración registró el asesinado de 22 periodistas, de acuerdo con Artículo 19, ha criticado al gobierno de López Obrador de forma constante en relación con este problema.

Estas críticas han ocurrido sobre todo en 2019, ya bajo la presidencia de López Obrador, cuando se cometieron 10 homicidios de periodistas, según Artículo 19. Esta cifra es igual a la que registró la organización en 2008 y 2010, años del gobierno de Felipe Calderón.

"LÓPEZ te has ganado a pulso el récord de más crimenes en todas sus categorias: PERIODISTAS, MUJERES, NIÑOS, CIVILES, POLICÍAS, ALCALDES, POLÍTICOS. ¿Para cuándo?", escribió Fox en un tuit de noviembre de 2019.

Por otra parte, el gobierno de López Obrador señaló el 29 de octubre, tras el asesinato de López Arévalo, que se haría todo para esclarecer el caso.

"El Gobierno de México condena el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nuestro pésame a familiares y amigos. Se hará todo para esclarecer este caso junto con las autoridades estatales", comentó en un tuit Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Sobre el asesinato de Cardoso, fue el gobierno de Guerrero, a través de la gobernadora Evelyn Salgado, quien condenó el crimen y señaló que solicitó a la Fiscalía del estado dar seguimiento puntual al caso.

Por su parte, el expresidente Enrique Peña Nieto se ha ausentado del ojo público desde que terminó su gobierno el 30 de noviembre de 2018 y no ha hecho comentarios sobre los asesinatos a periodistas. Artículo 19 documentó 47 homicidios de periodistas en su gobierno.

Mientras, el problema continúa. A continuación, puedes leer los nombres de los periodistas asesinados desde el sexenio de Fox hasta el gobierno de López Obrador.