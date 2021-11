Comienzan a votar para elegir gobernador de Nueva Jersey 2:51

(CNN) -- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, está enfrascado en una carrera más apretada de lo esperado que sigue estando demasiado cerrada para declarar una victoria y ser el primer gobernador demócrata en más de cuatro décadas en ganar la reelección en el llamado Garden State.

Al igual que en Virginia, donde el candidato republicano Glenn Youngkin ganó este martes por la noche, Nueva Jersey ha tenido una tendencia azul confiable en las contiendas federales y locales, pero tiene un historial de votaciones ganadas por el partido que está fuera de la Casa Blanca en sus elecciones para gobernador en años en los que los comicios no coinciden con las carreras federales.

Además de su derrota en Virginia, la reñida carrera en el Garden State, donde el presidente Joe Biden también ganó por dos dígitos en 2020, es una señal de advertencia para los demócratas que buscan mantener su mayoría en el Congreso en las elecciones intermedias del próximo año.

Con el 84% de los votos, Murphy estaba empatado con el republicano Jack Ciattarelli.

La ventaja de Murphy sobre Ciattarelli en varias encuestas tardías parecía ser de dos dígitos o casi, lo que dio a los demócratas confianza sobre el resultado y cambió algo de atención al margen eventual, y lo que podría presagiar para las elecciones de mitad de período del próximo año.

La campaña de Murphy reconoce que ha sido una noche más difícil de lo que esperaban, pero sostienen que al final lo sacarán, creyendo que los votos pendientes se inclinarán para ellos, dijo un asesor de Murphy.

Al igual que Youngkin, Ciattarelli, un hombre de negocios y exlegislador estatal, mantuvo a Trump a distancia, en lugar de criticar a Murphy por los impuestos y lo que, según él, eran los efectos de la respuesta pandémica del demócrata en las empresas.

Los demócratas esperan que incluso una pequeña victoria de Murphy sea una afirmación de los compromisos del partido con las órdenes de uso de mascarilla y de vacunación, que Murphy ha defendido en un estado que ha sufrido alrededor de 28.000 muertes por covid-19.

La encuesta final de la carrera, de la Universidad de Monmouth, mostró a Murphy con ventajas que van de 8 a 14 puntos, dependiendo de los diferentes modelos de quién salía a votar. Esas cifras representan un modesto estrechamiento de la carrera, en la que los impuestos, un tema en el que lidera Ciattarelli, se enumeraron como el tema principal.

Pero la ventaja de Murphy en la cuestión de en quién confían más los votantes para manejar la pandemia fue significativamente mayor, del 45% al ​​26%, una brecha que se ha mantenido mayormente constante desde el verano. El demócrata también disfruta de una ventaja considerable en una cuestión que ha sacudido la carrera de Virginia –educación y escuelas– por delante de Ciattarelli en 15 puntos.

Los demócratas registrados superan en número a los republicanos registrados en más de un millón en Nueva Jersey, aunque los votantes allí han mostrado una voluntad de apoyar a los candidatos republicanos moderados, como los exgobernadores de dos mandatos, Christie Todd Whitman y, antes de la elección de Murphy, en 2017, Chris Christie.

Al igual que en Virginia, los demócratas de Nueva Jersey y la campaña de Murphy han vinculado constantemente al candidato republicano a Trump, que sigue siendo profundamente impopular en Nueva Jersey. Sin embargo, el factor que complica la situación es que la aprobación de Biden en el estado se ha hundido en los últimos meses. (Estaba 6 puntos bajo el agua en la encuesta de Monmouth).

Ciattarelli ha restado importancia a las teorías de conspiración impulsadas por Trump sobre el fraude electoral, al menos en lo que respecta a sus propias perspectivas.

"No dejes que nadie se quede en casa porque crea que no podemos ganar o porque está amañado", dijo Ciattarelli en un evento de campaña, la semana pasada. "No está manipulado aquí en Nueva Jersey. Podemos ganar esta carrera".

Ciattarelli no nombró a Trump, pero el comentario subrayó los vientos en contra creados por las mentiras del expresidente sobre las elecciones de 2020 y el baile incómodo que intentan los candidatos republicanos más tradicionales que intentan mantener a los fanáticos de Trump a bordo y llevarlos a las urnas, sin alienar a los votantes suburbanos indecisos apagados por el comportamiento y la retórica de Trump.

En su segundo debate, a mediados de octubre, un moderador presionó a Ciattarelli sobre su visión de Trump y si aceptaría el apoyo y la campaña del expresidente junto a él. El candidato republicano, que ha criticado a Trump, pero lo respaldó el año pasado, sugirió que no tenía planes de llamar al expresidente, que no ha aparecido en el camino en Nueva Jersey a pesar de tener una casa allí.

"Salgo y hago campaña por mi cuenta", respondió Ciattarelli. "Voy a ganar mi propia elección".

Murphy, un exejecutivo de Goldman Sachs y embajador en Alemania que anteriormente se desempeñó como presidente de Finanzas del Comité Nacional Demócrata, ha tomado el rumbo opuesto, tropezando con un quién es quién de los pesos pesados ​​demócratas nacionales. Biden, el expresidente Barack Obama y el senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, que se unieron para el gobernador en la Universidad de Rutgers, han encabezado eventos para él.

Obama, hablando en Newark el mes pasado, se centró en Ciattarelli por haber hablado anteriormente en un mitin de "Stop the Steal", y luego afirmó que no estaba al tanto del enfoque del evento.

"Aparentemente, el oponente de Phil dice, bueno, él no sabía que era una manifestación para anular los resultados de las últimas elecciones. ¡Vamos, hermano!, dijo Obama. "Cuando estás parado frente a un letrero que dice 'Detén el robo' y hay un tipo en la multitud que agita una bandera confederada, sabes que esto no es una barbacoa de barrio".

El bando de Ciattarelli, en respuesta, ha señalado sus declaraciones pasadas afirmando que Biden ganó las elecciones, comentario que fue atacado por otros republicanos durante las primarias para gobernador.

En un par de debates, Murphy también criticó a Ciattarelli por la oposición de los republicanos a las órdenes de uso de mascarillas y de vacunación, argumentando que las medidas han sido cruciales para combatir el aumento de la variante delta que asoló varios estados liderados por el Partido Republicano.

"Que la gente ignore eso, ignore el manual [de la respuesta al covid], está poniendo vidas innecesariamente en riesgo", dijo Murphy durante su segunda reunión. La insistencia de Ciattarelli en que las decisiones sobre las mascarillas y las vacunas deben ser una cuestión de elección personal, agregó, "se siente como una respuesta que se vería en un debate en Texas o Florida".

Murphy también ha tratado de resaltar las preocupaciones sobre el destino de los derechos al aborto, que están bajo asedio en los estados liderados por el Partido Republicano y podrían recibir un golpe devastador en la Corte Suprema, donde el derecho constitucional al aborto pronto podría enfrentar una prueba existencial.

Ambos candidatos apoyan el derecho al aborto, una posición política que pone a Ciattarelli en desacuerdo con el Partido Republicano nacional. Pero se opone a un proyecto de ley estatal, llamado Ley de Libertad Reproductiva, que codificaría la jurisprudencia Roe v. Wade y ampliaría el acceso al permitir que más proveedores realicen el procedimiento.

La aprobación del proyecto de ley, dijo Murphy en el debate, será su "tema número uno en la agenda" cuando los legisladores de Nueva Jersey se reúnan para su próxima sesión, a finales de este año.

