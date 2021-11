¿Kim Kardashian tiene pareja? Esto dicen Teigen y Legend 0:50

(CNN) -- Chrissy Teigen dice que no tiene ni idea de si Kim Kardashian y Pete Davidson son pareja, pero tiene algo que decir al respecto.

Teigen y su marido, el cantante John Legend, son muy amigos de Kardashian y Kanye West. Kardashian solicitó el divorcio en febrero.

Kardashian fue vista recientemente con la estrella de "Saturday Night Live" Pete Davidson, e incluso fueron fotografiados tomados de la mano en una montaña rusa.

TMZ se encontró con Teigen y Legend y le preguntó a la pareja sobre la posible relación de Kardashian y Davidson.

"Todo el mundo me pregunta, no tengo ni idea", dijo Teigen entre risas. "No sé de ninguna manera".

Cuando se le preguntó si un comediante sería una buena opción para Kardashian, Teigen dijo: "Los tipos divertidos hacen mucho".

"Mira a John", dijo, refiriéndose a su marido. "Es graciosísimo”.

publicidad

"¿Quién no quiere estar enamorada de un tipo gracioso?", añadió Legend.

Teigen reiteró que no sabe si Kardashian y Davidson son pareja y que "los dejará ser".

En cuanto a la posibilidad de reunirse para una cita doble, Teigen dijo que no le parecería mal.