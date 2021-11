Las claves para que Canelo alcanzara la gloria 1:11

(CNN Español)-- Este 6 de noviembre en Las Vegas quedará como una fecha inolvidable en el boxeo internacional. Saúl "Canelo" Álvarez se coronó como el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, tras derrotar por nocaut a Caleb Plant. El boxeador mexicano buscaba convertirse en el primer latinoamericano en alcanzar este hito.

Después de la pelea, Álvarez agradeció el apoyo de los aficionados y habló de la importancia de su victoria para México.

"No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero hemos llegado muy lejos gracias al apoyo de ustedes, los aficionados, mi familia y mi equipo. Esto va dedicado a todos, pero especialmente a México. Esta es otra victoria de nuestro equipo. Lo logramos.

1 de 11 | Saúl "Canelo" Álvarez llega al ring del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. (Photo by Al Bello/Getty Images) 2 de 11 | El estadounidense Caleb Plant llega al ring. (Photo by Al Bello/Getty Images) 3 de 11 | Caleb Plant antes de comenzar la pelea. (Photo by David Becker/Getty Images) 4 de 11 | El primer intercambio de golpes. (Photo by Al Bello/Getty Images) 5 de 11 | La leyenda del box Mike Tyson estaba entre los asistentes a la pelea.(Photo by David Becker/Getty Images) 6 de 11 | Canelo Álvarez golpea a Plant con contundencia. (Photo by Al Bello/Getty Images) 7 de 11 | Plant responde a los embates del mexicano. (Photo by Al Bello/Getty Images) 8 de 11 | Álvarez conecta con la derecha el rostro del estadounidense. (Photo by Al Bello/Getty Images) 9 de 11 | Canelo Álvarez noquea a Plant en el undécimo asalto. (Photo by Al Bello/Getty Images) 10 de 11 | ¡Se acabó! Canelo Álvarez venció a Caleb Plant por nocaut. (Photo by Al Bello/Getty Images) 11 de 11 | Histórico: Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutible de los pesos supermedianos. (Photo by Al Bello/Getty Images)

"Esto es enorme para la historia de México como campeón indiscutido. Solo hay seis en la historia, y ser uno de los seis me enorgullece y alegra mucho.

"Caleb es un buen boxeador, lo respeto mucho a Caleb Plant. Él fue un duro rival que fue muy habilidoso y lo respeto. Al final los dos somos hombres y él quería seguir peleando. Yo le dije que no se sienta avergonzado, fue una gran pelea.

"Plant me estaba complicando, pero Eddy me decía que me mantenga fiel a la estrategia que teníamos en los dos rounds finales y logré vencerlo. Esa era la manera en la que tenía que terminar. Él ya estaba herido y yo fui a aniquilarlo.

publicidad

Caleb Plant fue llevado al University Medical Center tras la pelea como medida de precaución.

Un campeón indiscutido

Solo cinco boxeadores en la historia habían ostentado el título de indiscutido, es decir, tener al mismo tiempo los cuatro cinturones de los principales organismos que rigen el boxeo internacional: la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Pero hasta el momento ninguno había logrado la marca en la división de los supermedianos.

El "Canelo" expuso los títulos del CMB, OMB y la AMB, mientras Plant puso en disputa el de la FIB. Ambos posaron con sus cinturones durante el pesaje del 5 de noviembre. (Foto Al Bello/Getty Images)

La era de los cuatro cinturones (FIB, AMB, CMB Y OMB) comienza a partir del año 2007 y estos han sido los campeones indiscutidos:

Terence Crawford - Peso súper ligero-2017

Josh Taylor - Peso súper ligero-2021

Bernard Hopkins - Peso medio-2004

Jermain Taylor - Peso medio-2005

Oleksandr Usyk - Peso crucero-2018

Saúl Álvarez - Peso supermediano-2021

Antes del combate, Álvarez aseguró a CNN que esta pelea ante Caleb Plant era la más importante de su carrera, por todo lo que estaba en juego.