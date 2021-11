Háblale en español a la segunda generación de Echo Buds de Amazon

(CNN Español) -- Amazon quiere que su asistente virtual esté en todos lados y en varios idiomas, es por ello que tras el lanzamiento de la segunda generación de Echo Buds, el gigante del comercio electrónico integra el idioma español a sus nuevos auriculares inteligentes.

“Hemos tenido una gran respuesta de la comunidad hispana en el resto de nuestros dispositivos Echo y sabemos lo importante que es poder comunicarte con Alexa en tu idioma, donde tú te sientes más cómodo”, comentó a CNN Carlos Pérez, gerente sénior de gestión de productos de Alexa.

Según el Centro de Estudios de Inmigración, para 2018 habían más personas hablando en español en casa en Estados Unidos que en cualquier país de Latinoamérica, con excepción de México, Colombia y Argentina. En la última década, la población hispana total creció un 23% en todo el país.

Además de contar con características propias de unos auriculares de última generación —como tecnología de cancelación activa de ruido y carga inalámbrica— los Echo Buds de segunda generación le permiten al usuario en Estados Unidos acceder a los servicios de Alexa en Español sobre la marcha, ya sea para reproducir su música favorita, para recibir indicaciones mientras maneja o para tener el control de tus rutinas de ejercicio.

Una de las funciones principales de Alexa para la comunidad hispana en EE.UU. es la de ofrecer un fácil acceso a las opciones de entretenimiento, un ámbito en donde el idioma sí hace la diferencia. “Sabemos que hay una diferencia importante en términos de cómo Alexa te puede entender si estás utilizando Alexa en inglés a cuando estás utilizando Alexa en español, es una de las cosas que nuestros clientes nos comentan todo el tiempo”, indicó Pérez.

Los Echo Buds están ligados al idioma habilitado en la aplicación de Amazon Alexa. Para hacer la modificación es necesario entrar a Más > Configuración > Configuración de la app de Alexa y seleccionar el idioma Español (Estados Unidos). Por ahora, el modo multilingüe de Alexa no está disponible en los auriculares de la marca.

Además de las capacidades de entretenimiento, productividad y deporte —como medir tanto el seguimiento de tus pasos, la distancia, la duración de tu rutina de ejercicio y las calorías— los usuarios más distraídos también podrán pedirle a Alexa que encuentre los Echo Buds. Mediante el comando "Alexa encuentra los Echo Buds" los auriculares emitirán un timbre, al estilo de rastreadores como Tile o los AirTag de Apple.

Cuando se trata de competencia, Amazon todavía tiene un largo camino por recorrer, esto considerando que los AirPods de Apple tienen una participación en el mercado de auriculares inalámbricos de casi el 50%, según un reporte de Strategy Analytics.

Sin embargo, Amazon apuesta a la experiencia agregada de Alexa en sus Echo Buds, así como a un precio más accesible, esto considerando que los AirPods de tercera generación tienen un precio de US$ 179. Los nuevos Echo Buds tienen un precio de US$ 119,99 para la versión con cargador USB y US$ 139,99 para la versión inalámbrica. Por su parte, la versión de Alexa en español para estos auriculares inteligentes está disponible en EE.UU. a partir de hoy.