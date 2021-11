La pandemia impulsa pagos electrónicos en Latinoamérica 21:11

(CNN Business) -- Si estás entre las millones de personas que utilizan aplicaciones de pago como PayPal, Venmo, Square y otras redes de pago electrónico de terceros, podrías verte afectado por un cambio en la declaración de impuestos que entrará en vigor en enero.

Los proveedores de aplicaciones de pago tendrán que empezar a informar al Servicio de Impuestos Internos de las transacciones comerciales de un usuario si, en conjunto, suman US$ 600 o más durante el año. Una transacción comercial se define como el pago de un bien o servicio.

Antes de este cambio, los proveedores de aplicaciones solo tenían que enviar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) un formulario 1099-K si una cuenta individual tenía al menos 200 transacciones comerciales en un año y si esas transacciones combinadas daban lugar a pagos brutos de al menos US$ 20.000.

La ampliación de la norma de notificación es el resultado de una disposición del Plan de Rescate Estadounidense, que se convirtió en ley a principios de este año. El objetivo final de la disposición es frenar los ingresos no declarados que podrían estar sujetos a pago de impuestos.

Lo que no ha cambiado

Toma en cuenta que el nuevo umbral de declaración no cambia tus responsabilidades fiscales básicas. Los ingresos que recibes por un bien o servicio, incluidas las propinas, siempre han sido declarables y, en muchos casos, sujetas a fiscalización.

Y siempre has sido responsable de declararlos en la declaración de impuestos, independientemente de que un tercero envíe la información al IRS.

El cambio de norma tampoco hace que otras transacciones sean gravables de pronto. Por ejemplo, el hecho de que tu amigo te envíe dinero por Venmo para reembolsarte la mitad de la cena de anoche no se convertirá en algo sujeto a gravamen.

El mayor cambio es la mayor visibilidad que tendrá el IRS en las transacciones de ingresos comerciales, tanto las que siempre han sido declaradas por el receptor de los ingresos como las que no lo han sido.

¿Por qué debería importarme?

En teoría, los únicos que deberían estar preocupados por el cambio de norma son aquellos que no declaraban todos sus ingresos empresariales en primer lugar. En otras palabras, "aquellos que son evasores de impuestos, que violaron las normas de declaración y utilizaron los antiguos umbrales para evitar pagar impuestos", dijo Scott Talbott, portavoz de la Asociación de Transacciones Electrónicas.

Pero en realidad, dicen los expertos fiscales, el cambio de umbral podría suponer algunas molestias administrativas para muchos declarantes de impuestos que utilizan aplicaciones de pago, estén o no involucrados en transacciones comerciales.

"Estas entidades liquidadoras de terceros pueden no saber a ciencia cierta si están tratando con una empresa o con un particular, o si se trata de un pago de bienes o servicios, o de una operación no sujeta a impuestos. Será el contribuyente, si recibe un 1099 de cualquier forma por un hecho no gravable, como dividir el alquiler entre compañeros de departamento, dividir la cuenta de una cena, o incluso vender algo en eBay por menos de lo que pagó por ello, el que tenga que explicar al IRS que el 1099 se recibió por una transacción no sujeta a gravamen", explicó Mark Luscombe, analista principal de la editorial fiscal Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Además, señaló Luscombe, existe la posibilidad de que tus transacciones comerciales sean reportadas por duplicado, por ejemplo, si eres un freelancer o contratista independiente, podrías recibir un 1099-K de tu proveedor de aplicaciones de pago, así como un 1099-NEC o 1099-MISC de tu cliente para la misma transacción.

"Una vez más, el contribuyente tendrá que explicar al IRS que los dos 1099 son para la misma transacción", dijo.

¿Qué hay que hacer ahora?

Cada proveedor de aplicaciones debe decidir qué procedimientos utilizará para adaptarse al cambio de norma y tendrá que alertar a sus clientes sobre lo que se les exigirá, si es que se les exige algo, para identificar mejor la naturaleza de sus transacciones.

Por ejemplo, PayPal, que ahora es propietaria de Venmo, publicó recientemente una serie de preguntas y respuestas para los usuarios de ambas aplicaciones. Señalaba que "En los próximos meses, es posible que le pidamos que proporcione información fiscal, como su número de identificación patronal (EIN), su número de identificación fiscal individual (ITIN) o su número de la seguridad social (SSN), si no nos lo ha proporcionado ya".

El efecto neto de los nuevos requisitos de información para los usuarios de aplicaciones de pago puede ser que algunos pidan a los clientes que les paguen en efectivo, al menos las cantidades más pequeñas, como las propinas. O, como señaló Luscombe, pueden decidir utilizar una aplicación solo para las transacciones comerciales sujetas a impuestos y mantener sus otras transacciones no sujetas a impuestos por separado.