Pence explica por qué desobedeció una orden de Trump 0:53

Washington (CNN) -- La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero está interesada en reunir información de al menos cinco miembros del círculo íntimo del exvicepresidente Mike Pence, según tres fuentes familiarizadas con el esfuerzo.

Entre ellos está el exasesor de seguridad nacional de Pence Keith Kellogg, que fue citado por la comisión el martes y estuvo con el expresidente Donald Trump la mayor parte del día del 6 de enero.

Múltiples fuentes le dicen a CNN que algunas personas cercanas a Pence podrían estar dispuestas, ya sea voluntariamente o bajo la apariencia de una "citación amistosa", a proporcionar información crítica sobre cómo Trump y sus aliados trataron de presionar al exvicepresidente para anular los resultados de las elecciones de 2020.

Pence explica por qué desobedeció una orden de Trump 0:53

Según fuentes familiarizadas con las discusiones, algunos asesores de Pence se están mostrando más dispuestos a colaborar con la comisión de lo que se había hecho público anteriormente.

Bennie Thompson, presidente de la comisión, confirmó a CNN la semana pasada que la comisión estaba en proceso de ponerse en contacto con los asociados de Pence, pero dijo que sus esfuerzos no habían sido del todo exitosos.

"Bueno, sí y no", respondió Thompson cuando se le preguntó si los asociados de Pence habían cooperado. "No quiero decir simplemente que sí, cuando ha habido algunas personas que claramente han dicho que no. Así que hemos tenido, ya sabes, gente de ambos lados".

Thompson no reveló los nombres de ninguna de las personas con las que la comisión ha estado en contacto o con las que podría contactar. Pero las fuentes afirman a CNN que la lista está compuesta por varias personas cercanas a Pence, incluyendo al exconsejero jefe Greg Jacob y al ex jefe de gabinete Marc Short. También son de potencial interés para la comisión, según una fuente con conocimiento, el anterior jefe de gabinete de Pence Nick Ayers, el exdirector de asuntos legislativos Chris Hodgson, el asesor político Marty Obst y el ex asesor especial Zach Bauer.

publicidad

Además, la exsecretaria de prensa de Pence y asesora de comunicaciones de Trump, Alyssa Farah, que dejó la administración a principios de diciembre de 2020, se ha reunido voluntariamente con los republicanos de la comisión selecta de la Cámara de Representantes y ha proporcionado información, informó CNN el mes pasado.

Jacob, Hodgson, Ayers y Bauer no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN. Kellogg y Short declinaron hacer comentarios.

En un correo electrónico, Obst dijo a CNN que no ha tenido "ningún contacto con la comisión del 6 de enero hasta este momento y nadie se ha puesto en contacto conmigo".

El martes por la noche, un juez federal negó los intentos de Trump de retener los registros de la comisión, dando un golpe contundente a los esfuerzos del expresidente por mantener en secreto más de 700 páginas de documentos de su Casa Blanca. Aunque el equipo legal de Trump dice que tiene la intención de apelar, el fallo plantea dudas sobre su capacidad para impedir que los asesores de Pence ayuden a la comisión.

Testigos cruciales

Kellogg se convirtió este martes en la primera persona del círculo íntimo de Pence en ser citada por la comisión. En su carta a Kellogg, la comisión expresó específicamente su interés en saber más sobre al menos una reunión de enero de 2021 con Trump y el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone, durante la cual Trump insistió en que Pence no certificara la elección.

La comisión también declaró que Kellogg estuvo en la Casa Blanca el 6 de enero mientras se desarrollaba el ataque y tiene "información directa" sobre las "declaraciones y reacciones de Trump sobre la insurrección del Capitolio".

Si bien Kellogg se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Pence, es considerado un testigo clave por su cercanía con Trump el 6 de enero. Robert O'Brien, el entonces asesor de Seguridad Nacional del expresidente, estaba fuera de la ciudad ese día.

Según fuentes que hablaron con CNN, Jacob también ha surgido como una persona de gran interés para la comisión. Como consejero general de Pence, Jacob desempeñó un papel fundamental a la hora de contrarrestar los esfuerzos para persuadir al exvicepresidente de que no certificara los resultados electorales.

Jacob formó parte del equipo de Pence que se opuso a John Eastman, el abogado conservador que abrazó teorías legales extremas sobre la capacidad del vicepresidente para anular las elecciones.

La comisión ha considerado durante mucho tiempo a Jacob como un potencial testigo de los hechos en su investigación. Pero cobró mayor protagonismo a raíz de un informe de The Washington Post, confirmado por CNN, según el cual Eastman, que asesoraba a Trump, envió a Jacob un correo electrónico durante los disturbios en el que culpaba a Pence de provocar la violencia en el Capitolio de Estados Unidos.

La búsqueda de la cooperación de Jacob, así como de otras personas cercanas a Pence, subraya el interés de la comisión por saber más sobre cualquier presión relacionada con el bloqueo de la certificación de los resultados electorales.

"Hubo muy claramente un plan en el lado del golpe político para movilizar una campaña para que Mike Pence bloqueara la certificación de los votos del colegio electoral", dijo a CNN el representante Jamie Raskin, miembro de la comisión selecta.

"Las actividades de Eastman están perfectamente claras en este momento. Él fue el arquitecto de la estrategia legal para reclamar por primera vez en la historia de Estados Unidos que el vicepresidente tenía la autoridad unilateral para rechazar los votos del colegio electoral que eran el resultado de las elecciones populares", dijo Raskin, y agregó que Eastman es "obviamente una figura de fuerte interés para la comisión selecta del 6 de enero".

Jacob podría proporcionar un relato de primera mano sobre el papel de Eastman en ese esfuerzo. Eastman fue citado por la comisión el lunes.

Un camino político tenso

El trabajo de la comisión presenta un importante desafío político para Pence en su intento de hacerse un camino lejos de Trump, recaudando dinero y construyendo un equipo de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024.

Aunque Pence ha defendido su negativa a retrasar el recuento de los votos electorales el 6 de enero, personas cercanas a él han reconocido el peligro que supone colaborar demasiado abiertamente con la comisión, que muchos republicanos han tildado de partidista.

El interés de la comisión en algunos de los aliados más cercanos de Pence y la cuestión de hasta qué punto esos asesores pueden cooperar complican un camino político ya de por sí sinuoso para el exvicepresidente.

Pence necesita mantener su distancia de la lucha de Trump por anular las elecciones, al tiempo que cultiva sus vínculos con la base del expresidente.

Además, está la cuestión de si el propio Trump podría volver a postularse para la presidencia. Personas cercanas a Pence han dicho a CNN que el exvicepresidente, conocido en su día por su lealtad inquebrantable, no esperará a ver qué decide Trump.

Los acontecimientos del 6 de enero siguen siendo una fuente de división entre el exvicepresidente y los partidarios más leales de Trump dentro del Partido Republicano. La hostilidad hacia la comisión entre muchos republicanos y medios conservadores significa que Pence tiene que tener cuidado, dijo David Kochel, un operador político republicano de Iowa.

"Pence tiene que averiguar cómo defender sus propias acciones para seguir la Constitución y al mismo tiempo no tocar ese cable trampa", dijo Kochel.

Pence ha reafirmado repetidamente su decisión de certificar el recuento electoral desde que dejó el cargo, diciendo que sus acciones eran constitucionales. Incluso ha calificado el esfuerzo por anular los resultados de las elecciones de 2020 como "antiestadounidense".

Y cuando se le preguntó en un evento en Iowa la semana pasada quién "le dijo que descartara el plan del presidente Trump" el 6 de enero, Pence respondió sin rodeos: "James Madison".

-- Ryan Nobles, Paula Reid y Alex Marquardt de CNN contribuyeron con este reportaje.